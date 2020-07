Huippuviulisti Jaakko Kuusistolla on aivokasvain – ”Luultavasti pahanlaatuinen”

Kuusisto kertoo kärsineensä kesän mittaan lievistä oireista, kuten väsymyksestä, ärtymyksestä, päänsäryistä ja ajoittaisesta sekoilusta sanoissa.

Kapellimestari, säveltäjä ja viulisti Jaakko Kuusisto kertoo Facebookissa, että hänellä on todettu aivokasvain, joka on muusikon mukaan ”luultavasti pahanlaatuinen”.

– Kesän mittaan olen kokenut lieviä, hajanaisia oireita, kuten väsymystä ja ärtymystä, lieviä päänsärkyjä, ja ajoittaista sekoilua sanoissa, Kuusisto kirjoittaa.

Hän kertoo menneensä viime viikolla lääkäriin Savonlinnassa, mistä hänet lähetettiin pään magneettikuvaukseen Lappeenrantaan. Hän kertoo tulosten tulleen keskiviikkoaamuna, ja torstaiaamuna hän tapasi diagnoosin antaneen neurokirurgin Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa.

– Ainoa hyvä uutinen on, että se on paikassa johon päästään leikkaamalla käsiksi, oikeassa etulohkossa ja mahdollisesti lähinnä pinnassa. Leikkaus on reilun 2 viikon kuluttua, Kuusisto toteaa.

Kuusisto kertoo, että hän haluaa tiedottaa asiasta heti, jotta ”epätarkat huhut” eivät ala kiertämään. Hänen mukaansa tilanteesta seuraa lyhyellä ja mahdollisesti myös pitkällä aikavälillä keikkojen ja muiden töiden peruuntumisia.

– Ainoa asia josta osaan olla tällä hetkellä tyytyväinen on se, että tajusin (Maijan myötävaikutuksella) lähteä lääkäriin lievilläkin oireilla. Käykää ihmiset lääkärissä aina kun jotain ilmenee, Kuusisto kehottaa.

Kuusiston ura muusikkona käynnistyi 1990-luvulla viulistina, ja hän menestyi useissa kansainvälisissä kilpailuissa. Hän on yksi ahkerimmin levyttäneitä suomalaisia instrumentalisteja, ja on levyttänyt myös klassisen genren ulkopuolella.

Kapellimestarina Kuusiston ohjelmisto on laaja ja kattaa teoksia barokista nykymusiikkiin. Hän on työskennellyt lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten orkesterien johtajana sekä oopperakapellimestarina. Syksystä 2018 alkaen Kuusisto on toiminut Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimestarina.

Kuusiston sävellystuotanto kattaa lähes 40 teosta, ja pitää sisällään kamari- ja laulumusiikkia, orkesteriteoksia ja konserttoja, elokuvamusiikkia sekä oopperoita. Teospari Makuukamariooppera ja Leirintäalueooppera ovat saaneet runsaasti esityksiä viime vuosina, ja koko perheen ooppera Koirien Kalevala on nähty Savonlinnan Oopperajuhlien lisäksi myös Naantalissa, Oulussa ja Kuopiossa.

Kuusisto on myös tehnyt runsaasti sovitus- ja orkestrointitöitä. Muun muassa kansainvälistä mainetta niittäneet lauluyhtye Rajattomalle ja Sinfonia Lahdelle tehdyt Beatles- ja Queen- konserttikokonaisuudet ovat Kuusiston käsialaa.

Tällä hetkellä Kuusisto toimii Oulun musiikkijuhlien taiteellisena johtajana. Tasavallan presidentti myönsi Jaakko Kuusistolle Pro Finlandia -mitalin vuonna 2017.