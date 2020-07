KK: Jussi Rainio haisi koulussa niin pahalle, että muut lapset antoivat hänelle puhtaita vaatteita – lapsuudenkodissa tapahtui kamalia asioita

Neon 2 -yhtyeestä kuuluisuuteen singahtanut Jussi Rainio on yrittänyt aikuisena työstää lapsuutensa kokemuksia päästäkseen niistä yli. Se ei kuitenkaan ole ollut helppoa.

Neon 2 -yhtyeestä tuttu Jussi Rainio eli karun lapsuuden, joka aiheutti hänelle elinikäiset traumat.

Laulaja Jussi Rainio kertoo Kodin Kuvalehdessä lapsuudenkotinsa kokemuksista riipaisevasti. Rainio kertoo lehdelle, että koska hän koki lapsena olevansa täysin arvoton, on hänen ollut vaikea elää normaalia elämää aikuisenakaan.

Rainio on kärsinyt vuosia masennuksesta ja syönyt mielialalääkkeitä jo 25 vuotta.

– Kotona olen helvetinmoinen mörkö. Pahimmillaan saatan maata sängyssä iltayhdeksään. Mutta pojan takia haluan skarpata ja koettaa elää, hän sanoo Kodin Kuvalehdessä viitaten 15-vuotiaaseen poikaansa.

Rainion mukaan hänen lapsuudenkotinsa oli täynnä ongelmia ja se aiheutti hänelle pysyvät traumat. Hän oli arka lapsi, joka oli ”hiljainen kuin huonekasvi” ja pelkäsi olla kotona. Yhdessä sisarustensa kanssa hän nukkui kylmässä huoneessa, jossa joutui palelemaan öisin.

– Kastelin sänkyni joka yö vielä yhdeksänvuotiaana. Aamuisin faija totesi, että joko taas, kusiluntti. Koulussa haisin niin, että muut lapset alkoivat lahjoittaa minulle vanhoja vaatteitaan. Olin siitä pelkästään iloinen! En hävennyt yhtään. Tunsin kai olevani häpeän tunteen alapuolella, Rainio kertoo Kodin Kuvalehdessä.

Rainion mukaan hänen isänsä myös kuritti häntä fyysisesti. Kun isä löi remmillä, tuli hätiin usein isoveli Timo.

– Timppa otti puolestani iskut vastaan. Hän oli suojelijani, isähahmoni, ylin esikuvani. Itse en kiukutellut isää vastaan. Minulla ei ollut sellaista asemaa, että olisin voinut kiukutella. Mikään siinä kodissa ei kuulunut minulle, ei edes oma kiukkuni.

Rainio kertoi IS:lle vaikeasta lapsuudestaan viime vuonna. Rainion mukaansa hänen vanhempansa kyenneet pitämään huolta lapsistaan. Rainiolla on kolme sisarusta sekä puolisisaruksia vanhempiensa muista suhteista.

– Itsekäs ja varaton nuoripari suolsi maailmaan mukuloita ilman mitään suunnitelmaa. Me lapset huusimme iltaisin nälkäämme ja kuljimme sossun kustantamissa rääsyissä. Faija ryyppäsi vähätkin ansaitsemansa rahat ja luuhasi vieraissa, Rainio kertoi IS:lle viime vuonna.

Kun Rainio lähestyi kouluikää, äiti jätti eräänä päivänä tulematta kotiin. Rainion mukaan hän uskoi äitinsä kuolleen. Se aiheutti valtavat traumat.

Rainion mukaan hänen lapsuudenkotiinsa muutti äidin lähdön jälkeen heti uusi äitipuoli lapsineen. Uusperheellä oli käytössään Helsingin Meilahdessa sijaitsevassa entisessä kesähuvilassa kaksi huonetta, ulkovessa ja kaivosta kannettu vesi.

– Lämpimässä huoneessa asuivat faija, äitipuoli ja heidän lapsensa sekä nuorin veljemme, joka oli äidin lähtiessä ihan pieni. Me kolme faijan vanhinta lasta asuimme toisessa huoneessa, jossa oli aina kylmä. Elämä oli yhtä surkeutta, Rainio sanoi helmikuussa 2019.

Myöhemmin äiti palasi mukaan kuvioihin ja Rainio muutti tämän luo.

Rainio kertoi IS:lle, että hän on yrittänyt löytää aikuisena apua käsittelemättömiin traumoihinsa. Mikään ei ole kuitenkaan auttanut.

– Yritän nyt vielä yli viisikymppisenäkin kaikin tavoin saada kosketusta siihen pieneen kadotettuun poikaan, joka elää koteloituna sisimmässäni. Monin tavoin on yritetty viestittää, että paha on poissa, mutta ei se viesti meinaa mennä perille.

– Olen käynyt asioita läpi terapiassa ja kokeiltuna on suurin osa muistakin hoitomuodoista, mutta nämä haavat ovat minussa liian syvällä. Koteloituneet sisimpään niin tiukasti, että hetkellisen helpotuksen lisäksi apua masennukseen ja muuhun oireiluun ei ole löytynyt.

Nykyään Rainio keskittyy olemaan paras mahdollisen isä 15-vuotiaalle pojalleen sekä jo aikuiselle tyttärelleen. Lasten etu menee kaiken muun edelle ja auttaa laulajaa pysymään pinnalla vaikeina aikoina.

– Omaan käsitykseeni itsestäni on varmasti vaikuttanut se, millainen isäni oli. En ikinä saanut hänestä hyvän isän mallia enkä aineksia terveeseen itsetuntoon. Pyhä velvollisuuteni on katkaista kierre ja pitää huolta pojastani, kuten myös esikoistyttärestäni, joka on tehnyt minusta jo kaksinkertaisen isoisän.