Jasper Pääkköselle järjestettiin hulppeat yllätyssynttärit – näyttelijä julkaisi kuvia tähtiä vilisseistä juhlista

Ystävät järjestivät Jasper Pääkköselle 40-vuotisjuhlat Helsingissä viime viikonloppuna.

Jasper Pääkkönen vietti viime viikon keskiviikkona syntymäpäiväänsä. Näyttelijä täytti pyöreitä vuosia, kun mittariin tuli 40 vuotta.

Nyt Pääkkönen kertoo Instagramissa, että ystävät järjestivät hänelle viikonloppuna yllätysjuhlat, joista hänellä ei ollut mitään tietoa etukäteen.

Pääkkösen yllätysjuhlia vietettiin Helsingissä sijaitsevassa Löyly-saunakompleksissa, jonka näyttelijä rakennutti muutama vuosi sitten yhdessä Antero Vartian kanssa. Paikalla aamuun asti jatkuneissa juhlissa oli pitkä liuta tähtiä ja muita vieraita.

– Muutama kuva viikonlopun yllätyssyntymäpäiviltä. Kiitos teille kaikille hulluille ystävillä, että järjestitte jotain, mitä en osannut odottaa: Technosaunan. Upeita dj:tä, paljon naurua, paljon tanssia, myöhäisillan sauna, auringonnousun uinti ja kaikki se hyvien ystävien kanssa, Pääkkönen kirjoittaa Instagramissa ja jatkaa:

– Mitä muuta 40-vuotias vanha pieru voisi toivoa.

Pääkkösen julkaisemissa ja Pekka Keräsen ottamissa kuvissa poseeraavat itse syntymäpäiväsankarin lisäksi muun muassa näyttelijä Peter Franzén, ohjaaja Antti J. Jokinen, ex-kansanedustaja Antero Vartia, entinen Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettiläs Bruce Oreck sekä Pääkkösen puoliso Alexandra Escat ja parin koiranpentu Taiga. Kuvan kommenteissa upeista juhlista kiittelee juontaja Vappu Pimiä.

Myös Pääkkösen Alexandra-puoliso on julkaissut omalla tilillään iloisen kuvan viikonlopun juhlista. Siinä hän kantaa Pääkköselle syntymäpäiväkakkua leveästi nauraen.

Jasper Pääkkönen on ollut tunnettu tähti jo yli puolet elämästään. Hän singahti kuuluisuuteen Salatut elämät -sarjan Saku Salinina ja on sittemmin luonut menestyneen kansainvälisen uran näyttelijänä. Pääkkönen on tähdittänyt kotimaisia menestyselokuvia ja näytellyt myös Hollywood-tuotannoissa.

Viimeisimpänä hänet nähdään Spike Leen Netflix-elokuvassa Da 5 Bloods. Hän tähditti myös ohjaajalegendan Blackkklansman-elokuvaa, jossa hän näytteli pisteliään ja häijyn roolin Ku Klux Klanin jäsenenä.

Helsingin Hernesaaressa sijaitsevasta Löyly-kompleksista aukeaa upea maisema merelle. Pääkkönen poseerasi rakennuksen terassilla kesäkuussa.

Pääkkönen kertoi STT:n syntymäpäivähaastattelussa, että rooli oli hänelle unelmien täyttymys.

– Ajatus siitä, että legendaarisen elokuvaohjaajan ja ihmisoikeustaistelijan Spike Leen kanssa olisi saanut joskus tuommoisen työn tehdä, olisi tuntunut vielä muutama vuosi sitten aivan pähkähullulta.

– Kun sen roolin sain, ajattelin, että kaikki se vuosien työ, jonka olen tehnyt, sekä aika ja raha, jotka olen käyttänyt ulkomailla työnhakumielessä juostessa, olivat olleet sen arvoista. Ja jos en tämän jälkeen koskaan saisi yhtään näyttelijäntyötä, muistelen mielelläni iloisena kiikkustuolissa sitä, että pääsin kerran tekemään oikeasti hienon duunin, näyttelijä sanoi.