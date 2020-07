Kim Kardashian rikkoi hiljaisuuden: puhuu nyt avoimesti Kanye Westin mielenterveysongelmista ja pyytää myötätuntoa

Kim Kardashian puhuu mielenterveysongelmista keskiviikkona julkaisemassaan Instagram-päivityksessä.

Yhdysvaltain presidentiksi hamuavan räppärin Kanye Westin vaimo Kim Kardashian West on rikkonut hiljaisuuden ja jakanut viestin aviomiehensä mielenterveydestä.

Keskiviikkona Instagramin story-osiossa julkaisemassaan videossa Kim myöntää, että Kanyella on diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö.

– Kuten monet teistä tietävät, Kanyella on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Jokainen, jolla itsellään on se tai on elämässään rakas, jolla häiriö on, tietää, miten uskomattoman monimutkaista ja tuskallista sen ymmärtäminen on.

– En ole koskaan puhunut julkisesti siitä, miten tämä on vaikuttanut meihin kotona, koska olen hyvin suojelevainen lapsiamme kohtaan, ja Kanyella on oikeus yksityisyyteen terveytensä suhteen. Mutta tänään minusta tuntuu, että minun pitää kommentoida tätä siksi, että mielenterveysongelmiin liittyy niin paljon väärinkäsityksiä ja leimaamista.

Kim Kardashian ja Kanye West aloittivat tapailemaan toisiaan vuonna 2012.

Kim kutsui miestään ”loistavaksi mutta monimutkaiseksi” ihmiseksi ja huomautti Kanyen kärsimyksistä, kuten äitinsä menettämisestä vuonna 2007.

– Ymmärrän, että Kanyeta kritisoidaan, koska hän on julkisuuden hahmo, ja toisinaan hänen tekonsa aiheuttavat vahvoja mielipiteitä ja tunteita häntä kohtaan.

– Hän on loistava mutta monimutkainen ihminen, joka on taiteilijana olemisen ja mustan miehen paineiden lisäksi kokenut myös äitinsä tuskallisen menetyksen, ja näiden paineiden kanssa hänen täytyy pärjätä yhdessä kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa, Kim tilitti.

Kimin Instagram-päivitys tuli vain muutama päivä sen jälkeen, kun Kanye oli pitänyt Etelä-Carolinassa ensimmäisen vaalikampanjatilaisuutensa, joka herätti laajalti huolta Kanyen mielenterveydestä. Kampanjatilaisuudessa West muun muassa ehdotti, että kaikkien vauvan saavien amerikkalaisten pitäisi saada miljoona dollaria, jotta heillä olisi mahdollisuus pitää lapsensa eikä tarvetta tehdä aborttia.

West myös paljasti harkinneensa vaimonsa Kim Kardashianin kanssa parin ensimmäisen lapsen North Westin abortointia.

– Minä melkein tapoin tyttäreni, West huusi vaalitilaisuudessa itkuisena.

– Vaikka vaimoni eroaisi minusta tämän puheen jälkeen, hän toi Northin tähän maailmaan jopa silloin, kun minä en halunnut.

Kanye West piti ensimmäisen vaalikampanjatilaisuutensa viime sunnuntaina.

Kardashianin perhe on jo aiemmin ollut huolissaan Kanyen tilasta, ja spekulaatiot siitä, että Kanye pyrkii USA:n presidentiksi maniansa takia, ovat velloneet jo jonkin aikaa.

Terveyskirjaston mukaan kaksisuuntaiselle mielialahäiriölle ovat tyypillisiä toisiaan seuraavat masennus- ja maniajaksot. Manian tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi voimakkaasti kohoava itsetunto, aktiivisuus, puheliaisuus ja vähentynyt unen tarve. Maanisella henkilöllä on eriasteisia suuruuskuvitelmia.

– Usein hän tuhlaa rahaa arvostelukyvyttömästi, osallistuu kritiikittömästi kaikkeen vaaralliseen, on hyperseksuaalinen ja käyttäytyy sopimattomasti, Terveyskirjastossa kerrotaan.

Kanye West on aiemmin sanonut, ettei hän käytä lääkitystä lainkaan, koska se pilaa hänen luovuutensa.

CNN kirjoittaa, että Kim vaikuttaa olevan jokseenkin voimaton auttamaan miestään ilman, että Kanye haluaa sitä itse.

– Ne, jotka ymmärtävät mielenterveysongelmia tai pakonomaista käytöstä, tietävät, että perhe on voimaton, ellei henkilö ole alaikäinen.

– Ihmiset, jotka eivät ole tästä tietoisia tai elävät kaukana tällaisesta, voivat olla tuomitsevia eivätkä ymmärrä, että henkilön on itse osallistuttava avun saamiseen.

Kim kirjoitti vielä, että sen lisäksi, että mielenterveysongelmista käydään yhteiskunnallista keskustelua, ihmisten pitäisi myös antaa yksilötasolla armoa niille, jotka kamppailevat mielenterveytensä kanssa.

– Pyydän, että tiedotusvälineet ja yleisö antaisivat meille myötätuntoa ja empatiaa, jota tarvitaan, jotta selviämme tästä, Kim lopetti kirjoituksensa.