Hillary Clinton edusti Marimekon klassikkomekossa – Mika Ihamuotila riemastui

Marimekon pääomistaja Mika Ihamuotila hehkutti somessa Hillary Clintonin asuvalintaa.

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri ja vuoden 2016 presidenttiehdokas Hillary Clinton, 72, edustaa Marimekossa virallisella Facebook-sivullaan keskiviikkona julkaistussa kuvassa.

Clinton esiintyy kuvassa Marimekon Kihlatasku-mekossa. Postauksesta ei selviä, koska kuva on otettu. Kuvapäivityksen yhteydessä on linkki Onward Together (Eteenpäin yhdessä) -ryhmän sivuille. Onward Together on Hillary Clintonin perustama ryhmä, jonka pyrkimyksiin kuuluu vastustaan Donald Trumpin politiikkaa.

Kihlatasku-mekkoa myydään Marimekon nettikaupassa 120 euron hintaan. Retromekko on kuulunut Marimekon kokoelmaan 1960-luvulta lähtien.

Marimekolle Clintonin Facebook-postaus tuo melkoisesti näkyvyyttä. Clinton on yksi maailman tunnetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista poliitikoista, ja hänellä on Facebookissa lähes 10 miljoonaa seuraajaa. Postaus on kerännyt muutamassa tunnissa yli 20 tuhatta reagointia ja yli tuhat kommenttia.

Clintonin postaus ei jäänyt huomaamatta Marimekon pääomistajalta ja hallituksen puheenjohtajalta Mika Ihamuotilalta, joka twiittasi aiheesta pian postuksen jälkeen.

– Näytät upealta, Ihamuotila muun muassa kirjoitti Clintonille Twitterissä ja muisteli Clintonin takavuosien vierailua yhtiön Helsingin-tehtaalla.

Marimekko-kuosia on totuttu näkemään ennenkin maailmantähtien yllä. Äitienpäivän aikoihin näyttelijä Sharon Stone, 62, julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jonka yhteydessä hän kiitti poikiaan saamastaan äitienpäivälahjasta, Marimekon mekosta.

– Poikani antoivat minulle uuden mekon äitienpäivänä ja minä olen täysillä messissä! Se on niin kaunis! He antoivat minulle mahtavan päivän, Stone kirjoitti.

Näyttelijä esitteli 2,1 miljoonalle Instagram-seuraajalleen Marimekon Maininki Pioni -mekkoa, jota myydään yrityksen nettikaupassa 285 eurolla.

Stone on pukeutunut aiemminkin Marimekkoon. Huhtikuussa tähti julkaisi Instagram-tilillään videon, josta paljastui, että hän luotti kotipukeutumisessaan suomalaisten rakastamaan Unikko-kuosiin.