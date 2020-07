Harry Styles yllätti fanit uudella ilmeellään – eräs yksityiskohta toi oitis mieleen tutut pelihahmot

Harry Styles poseerasi uudessa viiksekkäässä lookissaan Italian auringon alla.

Laulaja Harry Styles jakaa mielipiteitä uusilla viiksillään. Italian Modenassa lomailleen artistin uusi ulkomuoto tuli fanien tietoon, kun oliiviöljytila, jolla Styles vieraili, jakoi hänestä kuvan Instagram-tilillään.

Villa Manodorin Instagram-kuvassa Styles poseeraa muikeana saamansa balsamicopullon kanssa. Tähdellä on yllään raidallinen t-paita ja suoralahkeiset siniset farkut. Retrotyylin täydentävät näyttävät aviator-malliset aurinkolasit.

Kuvassa fanien huomion kiinnittivät kuitenkin Stylesin uudet näyttävät viikset. Styles tunnetaan vaihtuvista hiustyyleistään ja näyttävästä pukeutumisestaan, mutta viiksiä laulajan kasvoilla ei ole totuttu näkemään.

Villa Manodorin Instagram-kuvilla on normaalisti noin sata tykkäystä, mutta Stylesin tähdittämässä ruudussa tykkäyksiä on huimat 33 000.

Kommenteissa Stylesin uutta ilmettä ihmetellään ja ihastellaan. Stylesia verrataan muun muassa tuttuihin pelihahmoihin Marioon ja Luigiin.

– Viikset näyttävät hyvältä! Legenda!

– Kenen isä tuo on?

– Ok, Luigi.

– Hänen viiksensä, kiljun!

Harry Styles viiksettömänä Met-gaalassa.

Peoplen mukaan 26-vuotias Styles on aiemmin kertonut BBC:n radiohaastattelussa opiskelevansa koronaeristyksen aikana italian kieltä.

Harry Styles tuli tunnetuksi One Direction -yhtyeestä, jonka perustamisesta on kulunut pian kymmenen vuotta. Sittemmin soolouralle lähtenyt Styles tunnetaan muun muassa Watermelon Sugar -hittikappaleestaan. Laulajan tämänvuotinen Love On Tour -kiertue lykkääntyi koronaviruspandemian vuoksi.