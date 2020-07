Anna: Viivi Avellánin äiti kuoli yllättäen – joutui jättämään hyvästit videon välityksellä

Viivi Avellán kertoo Annassa, ettei hän päässyt äitinsä luokse Suomeen, vaan joutui jättämään tälle hyvästit videon välityksellä.

Toimittaja ja yrittäjä Viivi Avellán kertoo tuoreessa Anna-lehdessä, että kulunut kevät on ollut hänelle raskas. Koronapandemian keskellä Avellán menetti yllättäen äitinsä eikä päässyt jättämään tälle hyvästejä. Avellán on asunut jo useamman vuoden Singaporessa eikä hän maailman sulkeutuessa päässyt matkustamaan sieltä Suomeen.

– Äitini sairastui yllättäen kevään aikana aggressiiviseen syöpään ja menehtyi huhtikuussa. Kevät oli erityisen raskas, sillä olin Singaporessa ja hyvästelin hänet koronan takia videon välityksellä, Avellán sanoo Annassa.

Avellán kertoo olevansa parhaillaan Suomessa, sillä edessä on vielä äidin hautajaiset.

– Nyt järjestämme isän ja veljen kanssa hautajaisia, hän sanoo.

Avéllan kertoi aiemmin keväällä, että perhe suunnitteli jo matkustavansa Suomeen kesäksi, mikäli koronatilanne sen sallisi. Nyt perhe on viettänyt aikaa muun muassa Hangossa.

Viivi Avellán tunnetaan muun muassa entisenä urheilu-uutisten ankkurina.

43-vuotias Avellán muutti Singaporeen alun perin rahoitusalalla työskentelevän miehensä työn perässä, mutta nykyään hänellä on kaupungissa myös omia töitä. Avellánilla on oma pohjoismaisiin hyvinvointituotteisiin keskittynyt verkkokauppa Nordic Glow Shop. Lisäksi hän toimii Singaporen maajohtajana Innovation Housessa, joka on pääomasijoittajista, yrityksistä ja start upeista koostettu kansainvälinen business home -konsepti.

Avellán ja hänen perheensä asuvat Singaporessa rauhallisella Sentosan saarella, jolla on muun muassa hiekkarantoja ja huvipuisto. Saari on täynnä luontoa eikä siellä ole kaupungille tyypillisiä pilvenpiirtäjiä ja vilinää.

Avellán kertoi keväällä Vappu ja Marja Livessä, että elämä lähes päiväntasaajalla sijaitsevassa kaupunkivaltiossa on melko erilaista kuin Suomessa. Singapore tunnetaan siisteydestä, tiukoista laeistaan ja modernista yhteiskunnastaan.

– Suurin ero on se, että meillä on lastenhoitaja, joka asuu meillä, vähän kuin au pair, Avellán sanoi MTV:llä.

– Lapset menevät kouluun koulubusseilla, ja lastenhoitaja ottaa lapset vastaan, kun he tulevat koulusta. Meillä menee tosi vähän aikaa lasten kuskaamiseen, ja se on ehkä se ollut suurin ero täällä, hän kuvaili.