Ellie Goulding avautuu vaikeasta äitisuhteestaan – ei ole nähnyt äitiään yli vuoteen ja käy terapiassa tämän takia

Ellie Gouldingilla on hankala suhde molempien vanhempiensa kanssa.

Brittilaulaja Ellie Goulding paljasti hiljattain Independent-lehden haastattelussa, ettei ole nähnyt äitiään Tracey Gouldingia lähes vuoteen. Laulajatähti kertoo hakeutuneensa terapiaan vaikean äitisuhteen aiheuttamien ongelmien takia.

33-vuotias Goulding kertoo haastattelussa haluavansa avautua aiheesta enemmän, mutta pelkää äitinsä reaktiota.

– Se on turhauttavaa, koska haluan todella puhua teille siitä. Mutta hänestä tuli melko uhkaava, kun puhuin hänestä lehdistölle. Hänestä puhuminen oli katastrofi, Goulding kertoo Independentille.

Ellie Goulding avautuu vaikeasta äitisuhteestaan haastattelussa.

Syyskuussa 2019 Goulding meni naimisiin taidekauppias Caspar Joplingin kanssa. Britannian Yorkshiressa järjestetyt häät olivat yksi syksyn odotetuimpia seurapiiritapahtumia ja vieraiden joukossa oli useita julkisuuden henkilöitä sekä kuninkaallisia.

– En ole nähnyt äitiäni viimevuotisten häideni jälkeen, Goulding kertoo Independentille.

Goulding myöntää tarvinneensa terapiaa selvitäkseen hankalan äitisuhteen aiheuttamista vaikeuksista.

– Olen käynyt paljon terapiassa sen takia, koska se, minkä luulin olevan korjattavissa ei olekaan korjattavissa, Goulding kertoo Independentin haastattelussa.

Goulding toivoo pystyvänsä avautumaan aiheesta tulevaisuudessa. Nyt laulajatähti kuitenkin kanavoi tunteensa musiikkiinsa. Laulaja uskoo, että monilla naisilla on vaikea suhde äiteihinsä, mutta aiheesta ei haluta puhua.

Ellie Goulding kuvattuna konsertissaan vuonna 2017.

Laulajatähden suhde Arthur-nimiseen isäänsä on myös kokenut kovia, kertoo Mirror. Isä jätti perheen, kun Ellie Goulding oli vain 5-vuotias.

Goulding on purkanut tuntojaan isäänsä kohtaan kappaleessa I Know You Care. Laulajatähti on kertonut haastatteluissa isänsä lähdön aiheuttaneen pahoja luottamusongelmia.

– Minun oli vaikeaa luottaa ihmisiin, sen jälkeen kun isäni lähti. Erityisesti miehiin, Goulding sanoi vuonna 2014.

Ellie Goulding nousi julkisuuteen vuonna 2010, kun hän julkaisi ensimmäisen albuminsa Lights. Vuotta myöhemmin hänet palkittiin Britannian parhaana naisartistina. Hänen tunnetuimpia hittejään ovat muun muassa Burn, Figure 8, Love Me Like You Do sekä Still Falling For You.

Goulding esiintyi aikanaan myös prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen häissä vuonna 2011.

Goulding on esiintynyt myös Suomessa useampaan otteeseen. Viime kesänä hän oli yksi Turussa järjestettävän Ruisrock-festivaalin pääesiintyjistä. Ruisrockissa hän esiintyi myös vuonna 2015. Ruisrockin lisäksi Goulding on esiintynyt muun muassa Joensuussa Ilosaarirock-festivaalilla.