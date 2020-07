Hovimuusikko Ilkka on radiojuontaja jo kolmannessa polvessa – kun 90-vuotias isoisä googlasi pojanpoikansa, SuomiPopin tähti kiusaantui täysin

Radio Suomipopin Aamulypsystä tuttu Ilkka Ihamäki on radiossa jo kolmannessa sukupolvessa.

Olli ja Ilkka Ihamäki tunnistetaan joka paikassa äänestä. Ihamäen radioperhe on viihdyttänyt suomalaisia radiossa jo kolmessa sukupolvessa.

Radiosta kuuluu tuttu ääni. Ollaanko nyt 50-luvulla, 80-luvulla vai 2000-luvulla?

Mutta Ihamäeltä se kuulostaa ja Ihamäki se onkin.

Radio Suomipopin Aamulypsystä tuttu Ilkka Ihamäki on radiossa jo kolmannessa sukupolvessa.

Hänen isänsä Olli Ihamäki on tunnettu Yleisradion toimittaja, joka haettiin jo lapsena päiväkodista Yleisradion suurella äänitysautolla isänsä Niilon juttukeikoille.

Ihamäkien radiodynastian kantaisä Niilo Ihamäki oli legendaarinen radioääni. Hänet muistetaan muun muassa monien valtiollisten hautajaisten selostajana.

– Kun Yleisradion ääniauto parkkeerasi jonnekin pellon laitaan, ihmiset kerääntyivät usein katsomaan, Olli Ihamäki muistelee lapsuuttaan 60-luvun alussa.

– Koin edustavani merkittävää instituutiota.

Politiikan toimittaja Niilo Ihamäki oli varsinkin 50-luvulla iso julkkis. 50-luvulla ei juuri ollut televisioita. Oli vain yksi radio.

– Kotona puhuttiin paljon radion tekemisestä, Olli Ihamäki kertoo.

Siinä missä Niilo Ihamäki haastatteli emäntiä, pääministereitä ja kuninkaita, oli hiljattain eläköityneen Olli Ihamäen genreä tavikset.

Peltojen ja torien laidat tulivat Ilkka Ihamäelle tutuiksi jo varhain. Hän oli usein isänsä mukana juttukeikoilla.

– Isällä oli aina magnetofoni mukana kaikkialla ja alttius tarttua aiheisiin, Ilkka Ihamäki kertoo.

Ilkka Ihamäki kuvailee isäänsä pikkutarkaksi ja pedantiksi toimittajaksi, joka on kova vääntämään ja kääntämään.

– Jos Olli havaitsi epäkohdan, johon halusi tarttua, hän todellakin tarttui siihen ja teki jutun.

Ilkka Ihamäki ja hänen isänsä Olli Ihamäki osallistuivat Ilta-Sanomien tikkakisaan. Tulokset löytyvät jutun lopusta.

Ilkan mieleen on jäänyt radio-ohjelma, jossa Olli Ihamäki nosti esiin vanhusten yksinäisyyden ja ilmoitti huolensa siitä, etteivät monet vanhukset pääse ulos kesäkuumalla asunnoistaan.

– En muista, että siihen aiheeseen olisi silloin monikaan tarttunut, Ilkka Ihamäki sanoo.

Lähes 90-vuotias rouva soitti Olli Ihamäelle ja kertoi, ettei ole päässyt vuosiin ulos. Hän kaipasi torille ja kahville ihmisten pariin.

Kummimummi Suikkasesta tuli yksi Yleisradio Ylen aikaisen rakastetuimmista hahmoista. Olli Ihamäki vei hänet joka kesä ulos, ja siitä tehtiin radio-ohjelma.

– Saatettiin mennä Suomenlinnaan vesibussiristeilylle ja aina Helsingin kauppatorille. Työntelin häntä pyörätuolissa, Olli Ihamäki kertoo.

– Sitten oli 90-vuotias sotilaselokuvaaja Tenkanen, jonka kanssa seikkailtiin muun muassa kuumailmapallolennolla, Olli Ihamäki muistelee.

Näiden kummankin henkilön kanssa sarja meni jopa niin pitkälle, että he vielä kuolinvuoteellaan lähettivät terveisiä radiokuulijoilleen.

Istumme Olli Ihamäen rivitalokodin keittiössä Espoon Tapiolassa.

Tänne samoille kulmille Niilo Ihamäki muutti vaimonsa kanssa jo 50-luvulla.

Viisi vuotta sitten menehtyneen Niilon omakotitalossa asuu nyt Olli Ihamäen vanhin tytär perheineen. Ilkka asuu myös Tapiolassa.

– Meillä on harvinaisen tiivis perheyhteys, Olli Ihamäki sanoo. Olli ja Ilkka tapaavat lähes päivittäin.

–Radion tekeminen oli koko ajan tässä perheessä läsnä, Ilkka Ihamäki sanoo.

Tämän keittiöpöydän ääressä on käyty monia keskusteluita populaarikulttuurista ja Suomen historiasta. Olli on pitänyt erittäin tärkeänä, että kaikki kolme nyt jo aikuista lasta omaksuu suomalaisen viihdemaailman ja koko Suomen historian, itsenäisyyden merkityksen.

– Radion tekeminen oli koko ajan tässä perheessä läsnä, Ilkka Ihamäki sanoo.

Jo lapsena Ilkka Ihamäeltä kysyttiin rasittavuuteen asti, että menetkö sinäkin nyt sitten radioon.

– Sanoin vaan epämääräisesti, että katsotaan mihin tie vie, hän kertoo.

Niilo ja Olli pitivät toimittajan uraa sanavalmiille Ilkalle itsestään selvänä, mutta kaikkien yllätykseksi Ilkka lähti opiskelemaan kauppatieteitä ja valmistui Vaasan yliopistosta maisteriksi.

– Se oli valinta, joka ei itsessään selvästi vienyt radioon, mutta sinne olen kuitenkin päätynyt, hän sanoo.

Jo teininä Ilkka oli tehnyt biisejä, jotka olivat kuplettityylisiä väännöksiä. Kotibailuissa hän esitti niitä kavereilleen ja joku saattoi nauraakin.

– Ei minulla ollut tavoitteena tulla kitarasankariksi, vaan että pääsisin viihdyttämään jengiä leirinuotiolla ja bileissä.

Nyt Ilkka Ihamäki on perheensä tunnetuin radioääni.

Toukokuussa 2013 hän esitti ensimmäiset humoristiset biisinsä Radio Suomipopin Aamulypsyssä.

Hovimuusikko Ilkka, kuten häntä kutsutaan, tekee Radio Suomipopille viikoittain lauluja, joita hän käy esittämässä suorassa lähetyksessä kitaran kanssa.

– Tiedän minkälaiset aiheet vetoavat ainakin tiettyyn osaan kuulijoista. Pikkutuhmuudet eivät vanhene viikossa tai kahdessa, Ilkka Ihamäki miettii.

Moni julkkis on päässyt Hovimuusikko Ilkan ajankohtaisiin lauluihin. Viime kesänä Ilkka Ihamäki päätyi otsikoihin, kun hän lauloi Aamulypsyssä sanoittamansa kappaleen Sofia Belórfin ajasta tutkintavankeudessa.

– Tämä ohjelma on hyvin viihteellistä ohjelmaa, Olli Ihamäki sanoo.

Ajat ovat muuttuneet. Ennen radiotoimittaja teki ohjelmia joistakin aiheista ja pääosassa olivat asiantuntijat. Nyt radiojuontaja kertoo radiossa itse asioita ja ottaa niihin henkilökohtaisesti kantaa.

– Sellainen oli entisvanhaan Yleisradiossa ihan mahdottomuus, Olli Ihamäki sanoo.

Ennen radiotoimittaja oli enemmän journalisti. Nyt radiotoimittaja on Olli Ihamäen mukaan enemmän ohjelman suorittaja, jonka näkemyksen ei tarvitse noudattaa tasapuolisuutta tai hyvää makua.

– Nyt nimenomaan kaikki sellainen, joka on absurdia tai jollain tavalla uudesta näkökulmasta asiaa tarkasteleva tai hassuttelevampaa, on sitä parempi, hän sanoo.

Tässä ei ole kummastakaan Ihamäestä mitään vikaa. On kyse vain eri tyylilajista. Markkinointia opiskelleena Ilkka Ihamäki ymmärtää lainalaisuudet ohjelmaan ja rahoitukseen liittyen.

– Olen kaupallisen radion maailmasta, joka vaikuttaa ohjelman sisältöön, ja isä ja isoisä ovat olleet Yleisradiossa.

Olli Ihamäki on poikansa radio-ohjelmien aktiivinen kuuntelija.

– Tiedän, että Ilkan mieli on hullutusta täynnä, hän sanoo.

– Toivon, että hän antaisi vielä enemmän valtaa sille.

” Olen kaupallisen radion maailmasta, joka vaikuttaa ohjelman sisältöön, ja isä ja isoisä ovat olleet Yleisradiossa.

Musiikki oli jo lapsena verissä. Ilkka Ihamäki meni jo taaperona vaipat jalassa kaiuttimen eteen kuuntelemaan amerikkalaisen The Juds-yhtyeen laulua.

Ensimmäisen kitaran hän sai 16-vuotissyntymäpäivälahjaksi vanhemmiltaan. Sitä ennen hän oli soittanut musiikkiopistossa poikkihuilua.

– Oikeasti halusin oppia soittamaan saksofonia kuusivuotiaana, mutta musiikkiopistossa sanottiin, että ei riitä keuhkot ja ota myöhemmin saksofoni, Ilkka Ihamäki kertoo.

– En tullut vaihtaneeksi, ja puoliväkisin kävin poikkihuilutunnilla yläasteelle asti.

Kitaraa soittaessa hän huomasi, että leirinuotiotyyppinen kitaransoitto on hänelle parempi tapa toteuttaa itseään. Siihen tuli eri fiilis kuin väkinäisten menuettien sahaamiseen poikkihuilulla.

Opiskeluaikoina Ilkka Ihamäki harjoitteli soittamista isoisänsä Niilon omakotitalossa.

Hän säilytti siellä äänentoistokamojaan. Siellä pystyi soittamaan toisin kuin omassa kerrostalokodissa.

– Niilo tykkäsi, että kävin. Hänellä oli alentunut kuulo. Niiloa ei haitannut, kun minulla oli nupit kaakossa, Ilkka Ihamäki kertoo nauraen.

Pojanpoikansa radiouraa Niilo Ihamäki seurasi mielenkiinnolla. Vielä yli 90-vuotiaana hän osasi mennä etsimään netistä Ilkan aamulla esittämän biisin.

– Minua nolotti, jos kappaleen aihe oli ollut jotain Suomipopin aamukonseptiin sopivaa törkeyttä, Ilkka Ihamäki kertoo.

– Ei olisi välttämättä tarvinnut Niilon mennä sitä jälkeenpäin netistä kuuntelemaan, Ilkka Ihamäki hymyilee.

– Mutta hyvin diskreetisti hän aina puhui niistä, Olli Ihamäki sanoo.

Ilkka Ihamäkeä hymyilyttää. Puhutaan kaksikon eroista. Joskus Ilkalla meinaa palaa pinna, kun faija jaksaa paasata.

– Ehkä en ole niin kiihkeä ottamaan kantaa kaikkiin asioihin kuin faija, Ilkka Ihamäki kertoo nauraen.

– Minuakin saattaa ärsyttää asiat, mutta en tuo niitä niin paljon julki.

Toisaalta puheliaisuus on myös hyvä puoli. Ilkan kaverit tykkäävät nähdä Ollia. Joka vuosi 15 kaveria kokoontuu joululounaalle ravintolan kabinettiin ja Olli kutsutaan sinne erikoisvieraaksi.

– Mun kavereiden on kiva kuulla faijan linjauksia aiheeksi kuin aiheesta.

– Vanhana haastattelijana faija kysyy illan aikana tehokkaasti: Ja onko teillä lapsia? Missäs se sun vaimosi on töissä? Ilkka nauraa.

Olli on käsillä tekijä. Hän osaa tehdä remontteja ja korjata polkupyöriä ja viihtyy autotallissa puuhaamassa.

– Saan paljon hyvää mieltä, että löydän jonkun rikkinäisen kahvimyllyn ja saan sen kuntoon, hän kertoo.

Anni Hautala ja Ilkka Ihamäki saavat syksyllä lapsen.

Syksyllä syntyy neljäs sukupolvi. Ilkka Ihamäestä tulee isä. Esikoislapsen äiti on Anni Hautala, Radio Suomipopin Aamulypsyn juontaja.

– Olen kaikin puolin tyytyväinen, että Ilkan elämässä on seesteisyyttä ja iloista odotusta, Olli Ihamäki sanoo.

– Iloista odotusta, Ilkka Ihamäki vastaa lyhyesti. Hän ei halua sen enempää yksityiselämäänsä kommentoida.

Tulevalla pienokaisella on poikkeuksellinen sukupuu. Suomessa ei ole taida olla toista lasta, jolla on näin mahtava radiotausta. Siitä Olli Ihamäki on erityisen iloinen.

– Olisipa Niilo vielä sitä aistimassa, se olisi riemu hänellekin, Olli Ihamäki sanoo.

– Olemme tosi iloisia. Se pikkuinen pääsee kovaan radiotoimittajakouluun aikanaan, hän päättää.

Olli Ihamäki heitti tikkaa viimeksi 25 vuotta sitten. – Rennosti, rennosti, Ilkka Ihamäki kannustaa isäänsä.

Sitten siirrytään tikkakisan ääreen.

– Tämä on nyt todella jännä juttu, minkälainen sihti on, Olli Ihamäki sanoo.

Kumpikaan ei ole harjoitellut tikkakisaa varten.

– Pienenä poikana tuli heiteltyä paljon, Olli Ihamäki sanoo.

Hänen edellisestä kerrastaan on noin 25 vuotta.

– Viime kesänä heitin kaverin halkovajassa. Otettiin yhdet oluet ja heitettiin siinä menemään, Ilkka Ihamäki kertoo.

Nyt otetaan ensin lämppärikierros, niin kuin Ilkka harjoituskierrosta kuvailee.

Vanhempana Olli saa aloittaa.

Kolme tikoista lentää taustatauluun.

– Hyvin löytävät paikkansa, Olli Ihamäki sanoo. Hän saa tulokseksi 10. On Ilkan vuoro.

– Tässä Kari S. Tikkana, hän veistelee.

– Oho, perhana, Ilkka Ihamäki sanoo, kun ensimmäinen tikka osuu taustatauluun.

Ilkka Ihamäki heittää testikierroksella 23.

Syksyllä Ilkka Ihamäen ja radiojuontaja Anni Hautalan vauva syntyy. –Se pikkuinen pääsee kovaan radiotoimittajakouluun aikanaan.

Seuraa varsinainen kisa. Kaikki Ilkan tikat osuvat tikkatauluun: 5, 7, 7, 5 ja 2, yhteensä 26.

– Oli erikoinen pubitikkatyyli, olisi pitänyt harjoitella samaa, Olli Ihamäki kommentoi.

On hänen vuoronsa.

– Rennosti, rennosti, Ilkka Ihamäki kannustaa isäänsä.

Kaksi tikkaa lentää ensin taustatauluun.

– Oi, Olli Ihamäki sanoo.

– Nyt annat mennä, Ilkka Ihamäki sanoo.

Olli Ihamäki saa tauluun 5 ja 4 ja tulokseksi 9.

– Jo nyt oli heikko esitys, Olli Ihamäki sanoo.

– Yhteistuloshan meillä oli aika hyvä, Ilkka Ihamäki päättää.

Vasemmalla Ollin tulos ja oikealla Ilkan.