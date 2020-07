Jenni Vartiainen kertoo, millaista on arki pienen pojan kanssa New Yorkissa – palavia poliisiautoja ja ruumisrekkoja

Laulajatähti Jenni Vartiainen muutti New Yorkiin puolitoista vuotta sitten.

Uuden korusarjan lanseerannut artisti kertoo kuulumisistaan Atlantin toiselta puolen. Kevät New Yorkissa oli Vartiaiselle hurja monella tapaa.

Esikoisensa syksyllä saanut laulajatähti Jenni Vartiainen, 37, muutti puolitoista vuotta sitten New Yorkiin. Toisin kuin Suomessa, Yhdysvalloissa koronakurimus ei ole hellittänyt otettaan, minkä takia laulajan elämä suurkaupungin sykkeessä on vielä hyvin rajoittunutta.

– On ollut aikamoista. Vaikka New Yorkissa tilanne on rauhoittunut huomattavasti viime keväästä, ei edelleenkään voi täysin antautua elämälle tuolla ulkona, laulaja raportoi.

Vartiainen ehti kotiutua yli 8 miljoonan asukkaan kaupunkiin, mutta käsistä riistäytynyt epidemia on aiheuttanut ahdistusta ja epävarmuutta.

– Keväällä kun virus oli tuntematon, se tietämättömyys kävi todella raskaaksi. Kaupasta tullessa kaikki ostokset desinfioitiin, kun ei tiedetty, miten virus tarttuu. Oli rankkaa, kun näkymätön uhka vaani joka kulmalla ja vapautta rajoitettiin, ja edelleenkin on paljon rajoituksia päällä, hän selvittää.

Vartiainen on kuitenkin iloinen, että New Yorkissa ihmiset ovat noudattaneet säädöksiä ja kasvomaskipakkoa, joten viruksen leviäminen on saatu toistaiseksi hillittyä.

Laulajan piti käydä Suomessa kesällä, mutta toistaiseksi reissu saa odottaa. Kuvassa Vartiainen Sano se ääneen -korumallistonsa julkistustilaisuudessa helmikuussa.

Kaiken tämän keskellä Vartiainen on elänyt uudenlaista arkea pienen pojan äitinä. Hän on ennen kaikkea keskittynyt pienokaiseensa.

– Meillä on kotona kaikki tosi hyvin. On ollut ihanaa, että on tämä pieni valo vierellä koko ajan. Olen siis todella onnekas, että lähellä on kaikesta huolimatta paljon myös onnen aiheita, Vartiainen hymyilee.

Ruumisrekka naapurissa

New Yorkissa on ulkona liikkuessa käytettävä kasvomaskia. Ravintoloiden terassit, kampaamot ja osa muista palveluista on auennut, mutta muut rajoitukset ovat vielä tiukasti voimassa.

– Olen onnellinen suomalaisten puolesta, että siellä tilanne on rauhoittunut ja ihmiset pääsevät nauttimaan kesästä, Vartiainen sanoo.

Laulaja asuu aivan suurkaupungin ytimessä New Yorkin Brooklynissä. Hänen kotinsa on kerrostalon ylimmässä kerroksessa 150 metrin korkeudessa. Naapurissa on Brooklynin sairaala, jonne avautui Vartiaisen työhuoneen ikkunasta kammottava näkymä. Pandemian todelliset kasvot konkretisoituivat, kun sairaalan pihaan parkkeerattiin keväällä ruumisrekka. Toisella puolella sairaalaa näkyi teltta, jossa ihmiset jonottivat virustesteihin.

– Se oli todella tukalaa, kun samaan aikaan murehdin Suomessa asuvien läheisteni puolesta ja samaan aikaan täällä tilanne oli todella surullinen. Mitään tällaista ei ole joutunut aiemmin kokemaan, hän toteaa vakavana.

Yhdysvalloissa on myös käyty kiivaasti poliisien väkivaltaa ja rasismia vastustavia mielenosoituksia. Vartiainen on iltaisin seurannut ikkunasta kaduilla kulkevia mielenosoitusmarsseja. Hän olisi itsekin halunnut osallistua.

– Elämäntilanne ei ole sitä sallinut, mutta olen ollut hengessä mukana, Vartiainen kommentoi.

Tilanteen kärjistyessä ilmapiiri New Yorkissa oli levoton. Vartiaisen kotikadulla liikkeiden ikkunoita rikottiin, ja jossain kohtaa voimaan astui ulkonaliikkumiskielto.

– Vaikka meno kävi hurjaksi, esimerkiksi viereisessä puistossa poltettiin poliisiauto, en ole tuntenut oloani missään kohtaa turvattomaksi, hän painottaa.

Vartiainen toteaa, että vaikka asiat ovat eskaloituneet, hän tukee tärkeän asian puolesta käytyjä mielenosoituksia.

– On hyvä, että epäkohdat nousevat pinnalle. Jos se vaatii tällaisen kollektiivisen vetäytymisen ja uudelleenjärjestäytymisen, niin toivottavasti tällä koronakeväällä on maailmanlaajuisesti pysyviä vaikutuksia, jotta tällaiset järjettömät epäkohdat vihdoin muuttuisivat, hän pohtii.

Laulaja Sano se ääneen -hopeakorumalliston lanseeraustilaisuudessa helmikuussa.

Uusi aluevaltaus jatkuu

Muuta ajateltavaa on tuonut uuden korusarjan valmistelu. Vartiaisen ja Aarikan alkuvuodesta lanseerattu Sano se ääneen -korumallisto saa jatkoa, kun tänään keskiviikkona julkaistaan uusi Aisti-hopeakorumallisto.

Uuteen mallistoon kuuluvat sormukset sekä kaula- ja korvakorut. Mukana on myös Vartiaisen itse suosimia rustokorvakoruja ja nivelsormuksia.

– Halusin uudessa korusarjassa jatkaa äänien maailmassa ja tuoda mallistoon mukaan myös soivan kaulakorun. Olen vuosia kantanut mukanani helisevää bola-palloa, joka muistuttaa pienistä irrottautumisen hetkistä kiireen keskellä, Vartiainen kuvailee.

– Helisevä Aisti-koru toimii itselleni muistutuksena läsnäolosta, hän jatkaa.

Jenni Vartiainen luottaa tyylissään koruihin.

Vartiainen esittelee videoyhteydellä kaulassaan roikkuvaa kaunista riipusta. Korun sisällä on pieni pallo, jonka voi halutessaan ottaa pois.

– Näitä koruja voi yhdistellä omaan tyyliin sopivaksi. Nämä korut ovat minulla päivittäin käytössä, Vartiainen kertoo innokkaana.

Jenni Vartiainen haaveili omasta korumallistosta pitkään. Nyt hän on julkaissut jo toisen Aarikan kanssa yhteistyössä tehdyn korumalliston.

Vartiainen innostui koruista jo pikkutyttönä. Tyylistään tunnettu artisti kertoo rakentavasta asunsa usein korujen kautta.

– Korut merkitsevät minulle paljon enemmän kuin vain, että ne ovat kauniita ja koristavat tyyliä. Jo ala-asteella minulla oli sormet täynnä sormuksia ja rakastin koruja valtavasti, hän muistelee.

– Yleensä valitsen ensin korut, vasta sen jälkeen pohdin vaatteita.

Vartiainen haaveili pitkään omasta korumallistosta. Hän onkin pistänyt itsensä likoon uuden korumalliston suunnittelemisessa: jokaisen korun takaa löytyy tarina.

– Olen tuonut oman ääneni mukaan. Nämä korut eivät ole vain objekteja, vaan niihin kätkeytyy viesti. Esimerkiksi Aisti-korussa helinä symboloi pysähtymistä ja hetken aistimista, Vartiainen täsmentää.

Muusikko tuo koruissa äänen kuuluviin.

Vartiaisen mukaan ensi vuonna valmistuu vielä kaksi uutta Aarikka x Jenni Vartiainen –hopeakorumallistoa.

Musiikkia kotistudiolta

Suomen menestyneimpiin artisteihin lukeutuva Vartiainen paljastaa myös tekevänsä kotoaan uutta musiikkia.

– Musiikinteko tuo ihanaa vaihtelua arkeen, mutta en pidä julkaisun kanssa kiirettä, kun Suomeen matkustaminenkaan ei ole lähiaikoina mahdollista, Vartiainen perustelee.

Etänä musiikinteko on sujunut onnistuneesti. Vartiainen esittelee videohaastattelussa kotistudiotaan, jossa hän muun muassa äänitti Epäröimättä hetkeäkään -jättihitin.

– Tein ensimmäistä kertaa kappaleen etänä, mutta kaikki sujui yli odotusten, laulaja kertoo.

Kappale toden totta onnistui, nimittäin Elastisen ja Vartiaisen Epäröimättä hetkeäkään -kappale rikkoi kotimaisen radioennätyksen, ja sitä on striimattu yli 7 miljoonaa kertaa.

Jenni Vartiainen palasi tauoltaan parrasvaloihin Emma-gaalassa helmikuussa 2020.

Kysymys kuuluu, aikooko Yhdysvalloissa elämäänsä rakentava artisti joskus kokeilla siipiään kansainvälisen musiikin saralla?

– En ole sellaista suunnitellut, sillä omalla kielellä musiikin tekeminen on hyvin kiehtovaa ja se, miten suomenkielisillä kappaleilla voi liikuttaa kuulijoita. Näin on hyvä, Vartiainen summaa.

Kaipuu Suomeen

Vartiainen keskittyy kesällä nauttimaan pienistä hetkistä: piknikeistä turvaetäisyydellä ja kävelyistä meren rannalla. Hän on kiitollinen pysyessään terveenä, ja hän onkin noudattanut rajoituksia tiukasti.

Omaa aikaa ystävien kanssa sitten koronakevään Vartiainen pääsi viettämään, kun hän uskaltautui heinäkuussa ulos ravintolaan terassille syömään. Sitä hän oli kaivannut.

– Oli ihanaa päästä ravintolaan, mutta toistaiseksi kohtaamiset painottuvat Zoom-illallisiin ystävien kanssa, Vartiainen sanoo.

Kriittinen tilanne Yhdysvalloissa on saanut laulajan kaipaamaan Suomea. Miljoonakaupungissa ulkoillessakin turvavälejä on haastavaa noudattaa.

– Suomessa luonnossa liikkuessaan saa olla aivan yksin, eikä silloin tarvitse käyttää suojamaskia. Kieltämättä olen ikävöinyt Suomea ja sitä, että voi vapaasti liikkua ja hengittää raitista ilmaa, laulaja huokaa.

Pahimpaan ikävään on auttanut viikoittainen videoyhteys suomalaisiin ystäviin ja perheeseen.

– Olen ollut videoyhteydellä ystävien mökkireissuilla mukana ja ihastellut järvimaisemaa. Kyllä sen aika koittaa, kun pääsen taas Suomeen halaamaan ystäviäni ja perhettä, Vartiainen hymyilee.