Jennifer Aniston julkaisi pysäyttävän kuvan koronaviruksen todellisuudesta – näyttelijätähden ystävä makaa sairaalassa hengityskoneeseen kytkettynä

Näyttelijätähti julkaisi kuvan ystävästään, joka joutui sairaalaan koronavirustartunnan takia.

Näyttelijä Jennifer Aniston, 51, julkaisi Instagram-tilillään pysäyttävän kuvan ystävänsä koronavirustaistelusta.

Kuvassa Frendit-komediasarjasta tutun Anistonin ystävä makaa sairaalasängyssä hengityskoneeseen kytkettynä.

– Tässä on ystävämme Kevin. Täysin terve, ei yhtäkään terveysongelmaa. Tätä on korona. Tämä on todellista, näyttelijä kirjoittaa julkaisun kuvatekstissä.

– Me emme voi olla niin naiiveja, että luulemme pystyvämme juoksemaan tätä pakoon.

Näyttelijä myös kannustaa seuraajiaan käyttämään kasvomaskia koronaviruspandemian taltuttamiseksi.

– Ajattele niitä, jotka ovat jo kärsineet tästä kamalasta viruksesta. Tee se perheesi vuoksi, ja ennen kaikkea itsesi vuoksi. Korona koskettaa kaiken ikäisiä.

Aniston kertoo, että kyseinen kuva on otettu huhtikuun alussa, ja näyttelijän ystävä on nyt jo lähes parantunut. Aniston myös kiittää ystävänsä puolesta rukoilleita ihmisiä.

Jennifer Aniston kuvattuna tammikuussa Californiassa.

Jennifer Anistonin tähdittämä Frendit-sarja täytti viime syksynä 25 vuotta. Aniston näytteli suosikkisarjassa Rachel Green-nimistä hahmoa. Vuosina 1994–2004 nähty komedia teki kuudesta pääosanäyttelijästään megatähtiä ympäri maailmaa.

Frendit-sarjan piti palata tänä vuonna tv-ruutuihin 16 vuoden tauon jälkeen, mutta koronavirus sotki ohjelman tuottajien suunnitelmat. Toistaiseksi on epäselvää milloin erikoisjakso esitetään.

Tältä Jennifer Aniston näytti vuonna 1994 Friends -sarjan kuvausten aikoihin.

Frendien tuottaja Kevin Bright vakuutti Better Together -tubesarjassa, että Frendit palaa vielä, mutta ehtona on se, että erikoisjakso on kuvattava liveyleisön edessä.

– Meidän mielestämme se on kuvattava yleisön edessä. Pidämme sormet ristissä, että ohjelma saadaan kuvattua marraskuuhun ja kiitospäivään mennessä, Bright kertoi.

Sarjan tähdet tahkoavat erikoisjaksosta muhkean tilin. Amerikkalaismedian mukaan kukin näyttelijöistä saa korvauksena yhdestä jaksosta vähintään 2,3 miljoonaa euroa.