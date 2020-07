Johnny Deppiä väkivallasta syyttänyttä ex-puolisoa Amber Heardia kuultiin oikeudessa maanantaina: ”Hän uhkasi tappaa minut monta kertaa”

Amber Heardin mukaan Johnny Depp oli heidän suhteensa aikana hyvin mustasukkainen.

Hollywood-tähti Johnny Deppin oikeudenkäynti The Sun -brittilehtiä kustantavaa News Group Newspaperia vastaan jatkuu. Oikeutta on käyty nyt kymmenen päivää.

Nyt on vuorossa Deppin ex-puolison Amber Heardin kuuleminen. Heardia ei syytetä oikeudessa mistään, vaan häntä kuullaan News Group Newspaperin todistajana.

Depp on haastanut kustannusyhtiön kunnianloukkauksesta oikeuteen The Sun -lehdessä vuonna 2018 julkaistun artikkelien vuoksi. The Sunin jutussa Deppiä luonnehdittiin muun muassa väkivaltaiseksi ja ”vaimonhakkaajaksi” Heardin kertomaan pohjautuen. Depp on kiistänyt kaikki väitteet väkivaltaisuudesta ex-puolisoaan Amber Heardia kohtaan, mutta Heard on asiasta toista mieltä.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Amber Heard väitti maanantaina oikeudessa, että Depp on useita kertoja uhannut tappaa hänet. Hän kertoi, että Depp on ”erittäin hyvä manipuloimaan ihmisiä” ja että Deppillä on tapana syyttää omasta toiminnastaan ”itse keksimäänsä kolmatta osapuolta”, jota Depp kutsuu ”hirviöksi”.

– Hän puhuu siitä ikään kuin se olisi joku toinen henkilö tai persoona, eikä hän, joka kaikki nämä asiat tekee, Heard kertoi CNN:n mukaan.

Amber Heard tunnetaan muun muassa rooleistaan Rommipäiväkirjassa, Never Back Downissa ja Pineapple Expressissä.

Heard on syyttänyt Deppiä muun muassa ”huutamisesta, kiroamisesta, uhkailusta, lyömisestä, potkimisesta, kuristamisesta ja päähän lyömisestä”. Hän on sanonut Deppin harjoittaneen sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa, ja että Deppin käytös on ollut entistä pahempaa silloin, kun hän on nauttinut alkoholia tai huumeita.

Todistajanlausunnossaan Heard puhui siitä, että Johnny Deppillä on pimeä puoli.

– Kun Johnny kääntää huomionsa sinuun, kaikessa siinä intensiivisyydessään ja pimeydessään, se on jotain sellaista, mitä en ole ikinä ennen kokenut.

– Kun sanon, että hän oli synkkä, hänellä oli hyvin synkkä ja pimeä tapa puhua, Heard kertoi ja sanoi Deppin muun muassa todenneen, että ainoa tapa päästä ulos Heardin ja Deppin suhteesta on kuolema.

Kolminkertainen Oscar-ehdokas Johnny Depp on paistatellut viime aikoina otsikoissa oikeudenkäyntien takia.

Heard luonnehti välillä pelänneensä kuolevansa Deppin käytöksen takia.

– Jotkut tapaukset olivat niin vakavia, että pelkäsin, että hän aikoo tappaa minut joko tahallisesti tai vain menettämällä kontrollin ja menemällä liian pitkälle. Hän nimenomaisesti uhkasi tappaa minut monta kertaa, etenkin suhteen myöhemmässä vaiheessa, PA Media raportoi.

Muun muassa Page Six kertoo, että Heard luonnehti Deppiä myös hyvin mustasukkaiseksi. Heardin mukaan Depp oli syyttänyt Heardia syrjähypyistä useiden eri näyttelijätähtien kanssa. Heard sanoi myös, että Depp syytti häntä muun muassa seksin harrastamisesta Leonardo DiCaprion kanssa.

– Hän pilkkasi minua siitä – varsinkin humalassa ja huumepäissään. Hänellä oli halventavat lempinimet kaikille miespuolisille vastanäyttelijöilleni, joita hän piti seksuaalisena uhkana.

– Esimerkiksi Leonardo DiCaprio oli kurpitsapää ja Channing Tatum oli perunapää.

Fani osoitti tukeaan Johnny Deppille oikeustalon ulkopuolella Lontoossa maanantaina.

Aiemmin tässä kuussa Depp on kutsunut häntä koskevia syytöksiä ”sairaiksi” ja ”täysin totuudenvastaisiksi”. Deppiä ovat oikeudessa puolustaneet muun muassa hänen ex-naisystävänsä, entinen assistenttinsa ja entinen turvamiehensä. Myös Heardin entinen assistentti asettui Deppin puolelle oikeudessa.

Johnny Depp ja Amber Heard olivat naimisissa vuosina 2015–2017. He tutustuivat toisiinsa Rommipäiväkirjat-elokuvan kuvauksissa vuonna 2009.

Molemmat osapuolet ovat syyttäneet toisiaan väkivallasta ja salasuhteista suhteen aikana. Vuosien varrella Depp on muun muassa saanut lähestymiskiellon Heardia kohtaan sen jälkeen, kun Heard kertoi oikeudelle Deppin pahoinpidelleen häntä.