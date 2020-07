Rajuista terveysongelmista kärsinyt Jope Ruonansuu löysi suuren onnen viimeisinä vuosinaan – tällaisen elämän kansantaiteilija eli

Edesmennyt Jope Ruonansuu kamppaili monenlaisten terveysongelmien kanssa. Hän kuitenkin löysi onnea perhe-elämästä viimeisinä vuosinaan.

Yli 30 vuotta sitten vasta 16-vuotias Jope Ruonansuu valmistautui elämänsä ensimmäiseen ravintolakeikkaan.

Isoveli oli järjestänyt Ruonansuulle keikan dartsklubin pikkujouluihin Kemiin. Imitaatiota ja komediaa yhdistelevässä esityksessä nähtiin tuttuja hahmoja: M. A. Numminen, Johannes Virolainen, Tapio Rautavaara ja Juice Leskinen.

Pikkujouluilta oli menestys. Salissa kiertäneen hatun pohjalle kertyi 300 markkaa. Summa oli nuorelle esiintyjälle suuri.

Tie keikkalavoille ei ollut Ruonansuulle kivuton, sillä myöhemmin koko kansan hauskuuttajaksi noussut mies oli pohjimmiltaan arka. Hän on kertoi useissa haastatteluissa olleensa koulukiusattu. Kiusaaminen alkoi, kun Ruonansuu vaihtoi koulua ja aloitti kolmannen luokan. Yksi syy oli Ruonansuun mukaan hänen ulkonäkönsä.

– Minä olin sillä tavalla helppo kohde, että kiusaannuin ja suutuin siitä kiusaamisesta ja toisaalta olin myös niin arka, etten uskaltanut tehdä asioille mitään. Minua oli mukava kiusata, Ruonansuu kertoi Ylelle vuonna 2017.

Jope Ruonansuu kärsi elämänsä aikana terveysongelmista, joista hän puhui julkisuudessa avoimesti.

Kolme vuotta ensimmäisen keikkansa jälkeen Ruonansuu esiintyi televisiossa Klaus Thomassonin luotsaamassa Klaustrofobia-viihdeohjelmassa.

Tuolloin Spede Pasanen istui samassa takahuoneessa ohjelman kulisseissa. Suomalaisen televisio- ja elokuvaviihteen kuningas kiinnitti huomionsa lahjakkaaseen viihdyttäjään.

– Se oli niin Elvis-touhua, olin kuin Liisa ihmemaassa, Ruonansuu muisteli vuonna 2010.

Tämän jälkeen keikkoja alkoi tulla tasaiseen tahtiin enemmän. Viihdemaailman uusi tähti oli syttynyt.

Suosion kovimmat vuodet koittivat 90-luvulla. Mutta kuten aina, kaikella oli kuitenkin hintansa.

– 90-luvulla touhu alkoi käydä niin hulluksi: unet alkoivat kärsiä ja tuli läträttyä kaljaa, Ruonansuu sanoi.

Viihdetaiteilija ei tunnistanut rajojaan. Kuten niin moni ennen häntä ja hänen jälkeensä, Ruonansuu ei tuntenut yksinkertaista, kaksikirjaimista sanaa.

– En saanut sanottua kenellekään ei. Parit burn outithan siinä tuli.

Ruonansuusta julkaistiin elämäkerran lisäksi neljä muutakin kirjaa. Niissä Ruonansuu kertoo tarinoita uransa varrelta.

Ruonansuu kärsi elämänsä aikana terveysongelmista, joista hän puhui julkisuudessa avoimesti. Elämäntaparemontin hän aloitti jo vuonna 1995, jolloin hänellä todettiin diabetes. Diagnoosi selvisi haimatulehduksen yhteydessä.

– Yöllä heräsin ja olo oli aivan hirveä. Ryömin vessaan oksentamaan. Hetken päästä heräsin kaula vessanpöntön reunalla. Soitin ambulanssin, Ruonansuu kertoo elämäkerrassaan Aatteleppa ite! (Gummerus 2006).

Haimatulehdus myös uusiutui. Neljä vuotta myöhemmin Ruonansuu joutui haimaleikkaukseen.

– Se oli vaikein hetki. Kävin niin lähellä kuolemaa. Leikkauksen jälkeen olin huonossa kunnossa: tukka lähti päästä ja paino putosi vaarallisen paljon, 53 kiloa. Kuljin pyörätuolilla, taiteilija kertoi vuonna 2010.

Ruonansuu koki tapauksen jälkeen herätyksen ja pyrki muuttamaan elämäntapojaan entistä sinnikkäämmin.

– Tupakoinnin lopetin kokonaan syksyllä 2001. Alkoholin suhteen olin viisi ja puoli vuotta absolutisti, mutta nykyään otan joskus, Ruonansuu kertoi vuonna 2007.

Absolutismi sai olon kevenemään.

– Paino putosi ja turvotus lähti.

Diabetes ei ollut hänen mukaansa yksistään ikävä asia, sillä ilman sitä mies ei todennäköisesti olisi muuttanut elintapojaan.

Ruonansuu teki suuren elämäntapamuutoksen viimeisinä vuosinaan.

Muutos ei ollut yksinkertainen. Elämäntapojen kanssa kamppailu jatkui ja vuonna 2015 otettiin käyttöön kovemmat keinot. Hänelle tehtiin Sleeve-leikkaus, eli vatsalaukkua kavennettiin.

– Se auttoi ja siitä kilojen tippuminen sitten alkoi, hän kertoi helmikuussa 2016.

Ruonansuu myönsi, että laihduttaminen oli alussa vaikeaa. Hän kuitenkin huomautti heti perään, että päätti hoikistua. Hän vakuutti, ettei ole lipsunut päätöksessään.

– Vuosi on mennyt ja 42 kiloa on hävinnyt, hän sanoi.

Ruonansuu kertoi muuttaneensa ruokailutottumuksiaan radikaalisti. Hän kertoi katsovansa tarkkaan, mitä syö.

Hän muisteli naurahtaen aikaa, jolloin saattoi olla koko päivän syömättä ja sitten illalla ahmia ruokaa oikein kunnolla.

– Kun nautin nykyään päivisin pieniä annoksia, niihin kuuluvat muun muassa erilaiset keitot. Olen myös opetellut syömään hedelmiä, hän kertoi.

Ruonansuu kertoi käyvänsä pitkillä kävelylenkeillä ja harrastavansa Jose-poikansa kanssa kaikenlaista mukavaa.

Jukka Puotila ja Jope Ruonansuu juhlistamassa Syksyn Sävelen 30 vuotista taivalta vuonna 1997.

Ruonansuu meni naimisiin Mari-puolisonsa kanssa kesällä 2011. Uusi puoliso toi onnea viihdetaiteilijan elämään ja he perustivat yhdessä perheen.

Pariskunta sai myös kaksi lasta. Parin Jose-poika syntyi vuonna 2010. Perheen nuorimmainen, tytär, syntyi vuonna 2016.

Ruonansuulla on lisäksi vuonna 1996 syntynyt esikoistytär Saara edellisestä suhteestaan. Kansakunta tunsi taiteilijan, hänen laulunsa ja lukuisat imitaatiohahmot, mutta esikoistytär jäi vähemmälle huomiolle. Tilanne muuttui vasta nuorempien lasten synnyttyä. Ruonansuu ymmärsi, mikä elämässä oikeasti on tärkeintä.

– Isäksi tulo rauhoittaa työtahtia. Se on hirmu hyvä syy kieltäytyä liiasta työnteosta, Ruonansuu kertoi poikansa syntymän jälkeen vuonna 2010.

Kun esikoistytär Saara oli pieni, Jope vietti uransa kiireisimpiä vuosia.

– Yritän olla nyt enemmän läsnä. Silloin kun Saara oli pieni, oli mentävä hirveästi. Minulla oli jatkuvasti huono omatunto. Tuntui, että hän ei tuntenut minua kun tulin kotiin, Ruonansuu harmitteli.

Jope Ruonansuu kuvattuna vuonna 2000.

Maaliskuussa 2016 Ruonansuu kertoi tiedostavansa, että reissuelämä kuuluu välillä hänen arkeensa.

– Luulen, että lapsetkin hyväksyvät sen, kun he ymmärtävät tämän työni ja mitä se on. He ovat olleet pieninä paljon mukana ja nähneet sitä touhua, niin he ymmärtävät, että pitää matkustaa ja mennä ja olla väsynyt välillä, hän pohti.

– Kyllä mä muuten varmasti ihan hyvä isä olen, kyllä mä pidän lapsista.

Syyskuussa 2016 viikonlopun mittaisella keikkamatkalla Kuopiossa ollut Ruonansuu oli herännyt sunnuntaina aamuyöllä hotellissa huonoon oloon. Lopulta hänen tilansa oli mennyt niin pahaksi, että hän joutui pyytämään hotellin henkilökuntaa soittamaan hänelle ambulanssin.

– Heräsin ja luulin, että verensokerini on alhaalla, joten join yhden Fantan. Sitten alkoikin palella, ja menin takaisin sänkyyn. Pian reisiä ja päätä alkoi särkeä valtavasti, jaloista lähti kokonaan voimat ja kuume nousi 39,4 asteeseen – siinä vaiheessa oli pakko soittaa ambulanssi, Ruonansuu kertoi tapahtumista tuoreeltaan.

Sairaalassa testien jälkeen Ruonansuulla todettiin keuhkokuume, josta taiteilija toipui lopulta hyvin.

Ruonansuulta löydettiin ruokatorven syöpä vuonna 2018, minkä jälkeen hän pitkälti vetäytyi julkisuudesta.

Ruonansuu vietti viimeiset vuotensa tiiviisti perheensä ja läheistensä ympäröimänä.

– Jopen ääni oli mennyt huonoon kuntoon sairauden takia, joten hän muun muassa teki karikatyyreja. Hän oli siinäkin erittäin taitava, kertoi Mikko Alatalo Ruonansuun viimeisistä vuosista Ilta-Sanomille.

Jorma ”Jope” Ruonansuu kuoli lauantaina 56-vuotiaana. Hänen pitkäaikainen managerinsa ja ystävänsä Tapio Pieska vahvisti kuoleman liittyneen syöpään.