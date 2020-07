Raakel Lignellin perhe kohtasi synkän tragedian hänen ollessaan nuori – vuosien jälkeen hän puhuu Ylellä taakasta, joka on seurannut häntä kaikkialle

Raakel Lignell on iän myötä oppinut olemaan paremmin oma itsensä.

Raakel Lignell kertoo Ylen Kutsuvieras-ohjelmassa kuinka ennen ratkaisi elämänsä tapahtumia olemalla vahva ja siirtämällä itsensä sivuun.

Raakel Lignell kertoo Yle Radio Suomen Kutsuvieras-ohjelmassa oivalluksistaan, jotka hänelle ovat kirkastuneet iän myötä. Lasten lähdettyä kotoa Lignellillä on ollut aikaa pohtia omaa elämäänsä ja sen käännekohtia.

Viulistina, juontajana ja tuottajana tunnettu Lignell kasvoi helluntailaisessa perheessä ja Kutsuvieras-ohjelmassa hän pohtii taustansa vaikutusta elämäänsä. Perhettä kohtasi suuri suru, kun sisko kuoli Raakelin ollessa pieni.

53-vuotias Lignell kertoo Ylellä huomaavansa nykyään roolin, joka hänelle lapsuudessa rakentui: hän oli lohduttaja ja suorasuu.

– Lohduttaja halusi pärjätä, olla ylpeydenaihe eikä ainakaan aiheuttaa huolta. Tämän olen tajunnut vasta viidenkympin korvilla. Että oma koodistoni ja vaatimustasoni omasta jaksamisesta ja pärjäämisestä onkin rakentunut jo pikkulapsena. Ajoittaiset kamppailuni riittämisen, kelpaamisen ja epämääräisten syyllisyydentunteiden kanssa juontaa juurensa juuri hengelliselle sylttytehtaalle.

Lignell ei puheissaan turhia kaartele. Hän pohtii Ylellä syyllisyyden ja anteeksiannon suhdetta ja puntaroi jaksossa omia toimintatapojaan ja ajatuksiaan. Iän myötä Lignell on muun muassa alkanut kunnioittaa elämän haurautta ja hallitsemattomuutta.

Raakel Lignell tunnistaa lapsuudessa rakentuneet ajastusmallinsa ja toimintatapansa.

Kotona Lignelliä kannustettiin soittoharrastuksen pariin, ja viulusta tuli nopeasti hänen elämänsä keskeisin osa. Viulunsoitto oli myös tie pois uskonnollisesta yhteisöstä.

Kun Lignell pääsi soittamaan viulua ammattimaiseen orkesteriin, ei hän enää ollut tervetullut soittamaan seurakuntaansa. Lignell kertoo Ylellä olleensa helpottunut, sillä hän koki tytön roolin seurakunnassa ollen ahdas.

Lignell oli tavoitteissaan määrätietoinen, ja nuoren viulistin ovet aukesivat maailmalle jo varhain. Unelma toisensa jälkeen toteutui, ja Lignell eli viulunsa kautta vuosikausia. Soitin oli hänelle tärkeä itseilmaisun väline.

Huolimatta siitä, että Lignell halusi päättää omasta elämästään, huomasi hän kuitenkin piilottavansa todellisen minänsä suojamuurin taakse. Muiden hyväksynnän ja lohduttamisen tarve johti siihen, että Lignell usein hylkäsi itsensä.

Kahdeksan vuotta sitten Lignellin isä kuoli. Lignell oli kiitollinen, että lähdön hetkellä sairasvuoteen vierellä oli juuri hän, eikä esimerkiksi äiti tai sisko. Lignell pohtii Kutsuvieras-ohjelmassa, miksi ajatteli, että vain hän kestäisi sen, eikä edes hänen vahvana pitämänsä äiti.

Lignell on omien vanhempiensa ikääntyessä pakottautunut tarkastelemaan omaa toimintaansa uudessa valossa.

– Näen, että moni asia nuoruudessani, esimerkiksi viulun soittaminen, oli tapani selviytyä ja lohduttaa äitiä. Tajutessani sen pystyn nyt siirtymään syrjään siitä roolista. Nyt olen konkreettisesti eri tavalla vastuussa äidistä, se vapauttaa henkisen miellyttämisen viitasta, hän pohtii

Iän mukanaan tuoma elämäkokemus on saanut Lignellin tuomaan oman itsensä vihdoin kunnolla esiin.

– Nyt on aika tutkia sitä kaikkein ominta ja salatuinta ydintä, uskaltaa riisua muiden odotukset ja oletetut vaatimukset. Miksi olen kuvitellut, että on oltava vahva? Se, joka kestää vaikka maailma ympärillä sortuisi, hän kysyy Ylellä.

Lignellin mukaan muiden tarpeiden täyttäminen on kuitenkin esimerkiksi lasten kanssa ollut tärkeää ja ainutlaatuista. Lignell on ollut naimisissa näyttelijä Nicke Lignellin kanssa 1995 ja parilla on viisi nykyään aikuista lasta.

Raakel Lignellin mukaan luopuminen tuo elämään eleganssia.

Lignell on kirjoittanut omista elämänkokemuksistaan kirjan Älä sano että rakastat. Hän myöntää Ylellä, että pelkäsi intiimin teoksen julkaisua. Nuoruudensuhteestaan kirjoittaessaan Lignell pohti, miten hänen mielensä oli niin helppo murtaa ja minuus hylätä. Lignell oli nuorena väkivaltaisessa parisuhteessa, muttei uskaltanut kertoa siitä aiemmin häpeän vuoksi.

– Yritin rakastaa enemmän ja paremmin, jotta kaikki kääntyisi paremmaksi. Jos vain olisin osannut olla tarpeeksi niin tai näin, niin lyöntejä ei enää tulisi, ja saisin onnellisen perheen, hän ajatteli.

Mediahuomio, yksityisyyden säilyminen, ja yleisön reaktio omakohtaisiin kertomuksiin jännittivät. Palautteista paistoi kuitenkin ihmisten samaistuminen itsensä hylkäämisen kokemuksiin. Vasta kirjan myötä Lignell ymmärsi, kuinka tärkeää omista vaikeista kokemuksista on puhua.

Nyt Lignell on päättänyt luopua vanhoista taakoista. Kyky luopua tuo hänen mukaansa elämään eleganssia.