Supertähti Nicki Minaj, 37, on raskaana – uskalias kuva vauvavatsasta yllätti fanit toden teolla

Amerikkalaisräppäri Nicki Minaj jakoi 120 miljoonalle seuraajalleen kuvan pyöreästä vauvavatsastaan.

Huippusuosittu amerikkalaisräppäri Nicki Minaj, 37, eli Onika Tanya Maraj on raskaana. Minaj jakoi iloisen vauvauutisen liki 120 miljoonalle seuraajalleen Instagramissa.

Tuoreessa kuvassa esikoistaan odottava tähti poseeraa värikkäisiin bikineihin ja keltaiseen peruukkiin sonnustautuneena. Huomio kiinnittyy kuitenkin hänen pitelemäänsä suureen vauvavatsaan, mistä raskauden voi päätellä olevan jo pitkällä.

Uskalias raskausotos keräsi hetkessä yli miljoona tykkäystä ja tähden kommenttiboksi räjähti vuolaista onnitteluviesteistä.

Syyskuussa 2019 supertähti järkytti fanejaan toden teolla ja kertoi ”eläköityvänsä” musiikin tekemisestä. Tuolloin hän myönsi Twitterissä, että suunnitelmissa oli keskittyä perheen perustamiseen kumppaninsa Kenneth ”Zoo” Pettyn kanssa.

Nicki Minaj on yksi maailman seuratuimmista naisräppäreistä.

Minaj teki läpimurtonsa kymmenen vuotta sitten debyyttialbumillaan Pink Friday. Hänet tunnetaan suorasanaisista lausunnoistaan, kiistoistaan muiden artistien kanssa, värikkäistä peruukeistaan ja alter egoistaan.

American Idol -ohjelman tuomarinakin esiintynyt Minaj on voittanut kuusi American Music Awards -palkintoa. Vuonna 2016 hän ylsi Time-lehden sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle.

Minaj on pitkän uransa aikana vieraillut myös Suomessa. Hän on esiintynyt Lahden Summer Up -festivaaleilla vuonna 2015.