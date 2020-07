Aki Linnanahteen perheessä vietettiin erikoista juhlapäivää – radiojuontaja julkaisi harvinaisen yhteispotretin tyttärien kanssa

Aki Linnanahde on tehnyt pitkän uran radiossa ja televisiossa.

Radiojuontaja Aki Linnanahteen perheessä vietettiin viikonloppuna niin ylioppilas- kuin rippijuhliakin.

Tänä keväänä monen tuoreen ylioppilaan sekä ripille päässeen suunnitelmat menivät uuteen uskoon, kun koronavirus aiheutti väistämättä muutoksia juhlajärjestelyihin. Monet tämän kevään ylioppilaista päätyivät siirtämään juhlansa syksyyn tai loppukesään, mutta ripille päässeet ovat heinäkuussa päässeet jo juhlimaan lähes normaaliin tapaan.

Radiojuontaja Aki Linnanahteen perheessä tämä tarkoitti sitä, että viikonloppuna heillä juhlittiin samaan aikaan sekä tuoretta ylioppilasta, että ripille päässyttä kuopusta. Juhlapäivän kunniaksi Linnanahde julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa poseeraa ylpeänä kahden juhlakalun välissä.

– Todella ylpeä näistä kahdesta, jotka halusivat järjestää yhteiset juhlat. Toisella oli konfirmaatiopäivä ja toisella vihdoin ylioppilasjuhlat. Onnea rakkaat! Linnanahde toivotteli kuvatekstissään sydänhymiöiden kera.

Linnanahde kertoi Iltalehdelle, että koronaviruspandemian vuoksi vieraat kutsuttiin juhlimaan kahdessa osassa. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen juhlat myös järjestettiin kodin sijaan suuremmissa tiloissa Vantaan Villa Grandessa.

Aki Linnanahde on pitänyt yhtä vaimonsa kanssa jo lähes 20 vuoden ajan. Ripille päässyt tytär on pariskunnan yhteinen lapsi ja perheen kuopus. Perheeseen kuuluvat lisäksi ylioppilasjuhlaansa viettänyt tytär sekä kaksi aikuista poikaa Linnanahteen puolison edellisestä liitosta.

Linnanahde on kertonut julkisuudessa, ettei pidä perhettään varsinaisesti uusperheenä, sillä hän on ollut puolisonsa lasten elämässä läsnä niin pitkään ja on tasapuolisesti isä kaikille lapsilleen.

– On paljon asioita, joissa olen huono, mutta isyys on ollut minulle aina todella luontevaa. Monet ihmettelivät, miten pystyin siihen, mutta lapset ovat aina olleet minulle samanarvoisia. 16-vuotias tyttäreni kutsuu minua isäkseen, ja se tuntuu todella hyvältä, Linnanahde kuvaili Me Naisten haastattelussa vuonna 2013.

Linnanahde luotsaa Radio Novan aamua yhdessä Minna Kuukan kanssa.

Aki Linnanahde on tehnyt pitkän uran televisiossa ja radiossa. Parhaillaan Linnanahdetta kuullaan Radio Novan aamuissa yhdessä Minna Kuukan kanssa. Linnanahde on myös nähty kilpailijana Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.