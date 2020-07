Kanye West pelmahti lavalle ensimmäisessä vaalitilaisuudessaan ja pian alkoi poikkeuksellinen purkaus – fanit suunniltaan huolesta

Kanye West saapui poikkeukselliseen vaalitilaisuuteen erikoisessa tyylissä.

Räppäri ja vaatesuunnittelija Kanye West järjesti sunnuntaina Charlestonin kaupungissa Etelä-Carolinassa ensimmäisen vaalikampanjatilaisuutensa. Aiheesta raportoi muun muassa BBC.

43-vuotias räppäri on ilmoittanut pyrkivänsä vuoden 2020 Yhdysvaltain presidenttivaalien ehdokkaaksi.

West saapui poikkeukselliseen kampanjatilaisuuteen erikoisessa hiustyylissä, sillä räppäri oli ajellut takaraivoonsa numerot 2020.

Räppärin hiuksiin oli ajeltu numerot 2020.

Westin tilaisuus on herättänyt valtavasti huomiota sen tunnelatauksen ja suorasukaisuuden vuoksi. Räppäri puhui tilaisuudessa muun muassa Yhdysvaltojen aborttilainsäädännöstä.

Westin mukaan aborttien tulisi pysyä laillisina, mutta talousongelmista kärsiville äideille pitäisi tarjota rahallista tukea, jotta heillä olisi mahdollisuus pitää lapsensa.

West ehdotti ratkaisuksi sitä, että ”kaikki jotka saisivat vauvan saisivat miljoona dollaria”.

West puhkesi kyyneliin paljastaessaan, että hänen omat vanhempansa päätyivät melkein aborttiin, kun he odottivat tulevaa räppäriä.

– Minun isäni halusi abortoida minut. Minun äitini pelasti elämäni. Ei olisi ollut Kanye Westiä, koska minun isäni oli liian kiireinen, räppäri toteaa ja purskahtaa itkuun.

Kanye West kyynelehti puhuessaan aborteista.

West myös paljastaa harkinneensa vaimonsa Kim Kardashianin kanssa parin ensimmäisen lapsen North Westin abortointia.

– Minä melkein tapoin tyttäreni, West huusi vaalitilaisuudessa itkuisena.

– Vaikka vaimoni eroaisi minusta tämän puheen jälkeen, hän toi Northin tähän maailmaan jopa silloin, kun minä en halunnut.

West otti puheeksi myös afroamerikkalaisen 1800-luvun vapaustaistelijan Harriet Tubmanin. Yleisö paheksui äänekkäästi Westin vapaustaistelijaan liittyviä puheita.

– Harriet Tubman ei itse asiassa koskaan vapauttanut orjia, hän vain sai orjat työskentelemään toisille valkoisille ihmisille, West sanoi.

Kanye West kuvattuna ensimmäisessä vaalikampanjatilaisuudessaan.

Kanye Westin erikoinen vaalikampanja on herättänyt huolta räppärin henkisestä tilasta. Twitterissä virisi maanantaina oitis vilkas keskustelu, jossa ruodittiin räppärin hyvinvointia ja hänen tilaisuutensa erikoista sisältöä.

– Minä vain toivon, että Kanye on ok. Se on kaikki, mitä minulla on sanottavana, kuului yksi twiitti.

Twiiteissä vedottiin myös Westin puolisoon Kim Kardashianiin. Moni koki, että vaalitilaisuus oli osoitus siitä, että West tarvitsee apua.

– Toivon, että Kanye saa sen avun, mitä hän tarvitsee, twiittasi eräs nainen.

– Kanye West tarvitsee ammattiapua ja ihmiset, jotka ovat hänen elämässään eivät selvästi välitä hänestä lainkaan, kuului kolmannen huolestuneen fanin viesti.

Osa faneista uskoo Westin vaalikampanjan olevan julkisuustemppu. Spekulaatiota lisäsi Westin lauantaina julkaisema twiitti, jossa räppäri listaa uuden albuminsa kappaleita. West poisti twiitin pian sen julkaisun jälkeen.

People-lehden lähteen mukaan rap-artistilla on meneillään maaninen vaihe.

– Kanyella on mennyt hyvin jo pitkään. Aikaisemmin hän on kärsinyt sekä maanisista että depressiivisistä jaksoista, ja nyt hän kärsii jälleen, lähde sanoi.

Terveyskirjaston mukaan kaksisuuntaisille mielialahäiriöille on tyypillistä toisiaan seuraavat masennus- ja maniajaksot.

People-lehden lähteen mukaan Kanye Westin vaimo Kim Kardashian on huolissaan aviomiehestään.

– Kim on huolissaan, samoin kuin heidän koko perheensä. Tämä on todella stressaavaa Kimille, koska Kanyen käytös on niin arvaamatonta, lähde kertoo.

– Sairausjaksot kestävät yleensä muutaman viikon ja sitten asiat palautuvat normaaleiksi. Kim toivoo, että niin käy myös nyt.

Kanye Westin erikoinen käyttäytyminen on herättänyt huolta räppärin henkisestä tilasta.

People-lehti kertoo, että Kanye on vuonna 2018 sanonut, että hänelle diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö hänen ollessaan 39-vuotias. Samana vuonna West kuitenkin veti sanomisensa takaisin ja sanoi, että hänet olikin diagnosoitu väärin ja hän kärsiikin univajeesta.

Vuonna 2019 Vogue-lehdessä Kanyen vaimo Kim kuitenkin kertoi, että hänen miehensä on hyväksynyt sen, että hänellä on kaksisuuntainen. Kim kertoi, ettei Kanye käytä lääkkeitä sairauteensa, sillä lääkkeet ”muuttavat hänen oikeaa persoonaansa”.