Kohu Ellen DeGeneresin ohjelman ympärillä kiihtyy – työntekijät latoivat tiskiin tyrmistyttäviä väitteitä

Entiset työntekijät syyttävät ohjelman tekijöitä rasismista ja uhkailusta.

Juontajatähti Ellen DeGeneresin, 62, julkisuuskuva on ottanut viime aikoina syviä säröjä, kun sydämelliseksi ja ystävälliseksi kuvaillun juontajan on väitetty olevan jotakin aivan muuta. DeGeneres on emännöinyt omaa keskusteluohjelmaa The Ellen DeGeneres Show vuodesta 2003 lähtien.

Tällä kertaa äänensä avasivat juontajan työntekijät, jotka kuvailevat työympäristöä myrkylliseksi ja syyttävät johtohenkilöitä huonosta kohtelusta. BuzzFeed haastatteli kymmenen entistä työntekijää ja yhtä nykyistä, jotka kertoivat kohdanneensa rasismia, pelkoa ja uhkailua johtohenkilöiden toimesta.

Ellen DeGeneresin tunnuslauseeksi on vuosien saatossa muodostunut ”ole kiltti toisille” -fraasi, jota hän on tuonut esille muun muassa hyväntekeväisyystoimissaan. Entisten työntekijöiden mukaan se on ”hölynpölyä”.

– Tuota ”ole kiltti” roskaa tapahtuu vain silloin, kun kamerat ovat päällä. Tiedän, että hän lahjoittaa rahaa ihmisille auttaakseen, mutta sekin on vain osa show’ta, entinen työntekijä kuvaili BuzzFeed-sivustolle.

Nimettömänä jutussa olevat ihmiset sanoivat saaneensa potkut sen jälkeen, kun he esimerkiksi ottivat sairaslomaa tai vapaata läheisen hautajaisia varten. Työntekijä, joka kertomansa mukaan kohtasi rasismia, irtisanoutui itse työstään.

Entisten työntekijöiden mukaan heitä hallittiin pelolla, eikä ongelmista saanut puhua.

– Meillä oli joka perjantai aamupalavereita, mutta joskus kävi niin, ettei joku pitkäaikaisista työntekijöistä ollutkaan enää paikalla. Kukaan ei koskaan selittänyt sitä, nämä henkilöt vain ikään kuin katosivat, eräs heistä kuvaili.

Firman juhlissa yksi työntekijöistä joutui rasistisen kommentoinnin uhriksi. Kerta ei ollut hänen mukaansa ensimmäinen.

– Olen pahoillani. Tunnen vain niiden työntekijöiden nimet, jotka ovat valkoisia, työntekijä kertoo kuulleensa.

Työntekijöiden mukaan heitä oli ohjeistettu olla puhumatta DeGeneresille, jos he näkivät hänet toimistossa. Suurin osa työntekijöistä kohdisti syytökset ylimpään johtoon tai tuottajiin, mutta heidän mielestään myös DeGeneresin pitäisi ottaa vastuuta työntekijöiden hyvinvoinnista.

Ohjelman tuotantotiimi on vastannut syytöksiin. Tuottajat Ed Glavin, Mary Connelly ja Andy Lassner sanovat yhteisessä lausunnossaan suhtautuvansa väitteisiin vakavasti.

– Lähes kahden vuosikymmenen aikana, johon sisältyy 3 000 jaksoa ja yli 1 000 työntekijää, olemme pyrkineet luomaan avoimen, turvallisen ja kannustavan työympäristön. Olemme todella pahoillamme, että jopa yhdellä tuotantoon kuuluvalla jäsenellä on negatiivisia kokemuksia. Se ei ole sitä, mitä me olemme, eikä tehtävä jonka Ellen on meille antanut, tuottajat kommentoivat.

– Vastuu tästä kuuluu täysin meille. Suhtaudumme tähän hyvin vakavasti ja opimme, että meidän täytyy parantaa käytäntöjämme. Olemme sitoutuneet toimimaan jatkossa paremmin, he jatkoivat.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun entiset työntekijät latovat syytöksiä ohjelman tuotannolle. Huhtikuussa Variety-lehti kertoi The Ellen DeGeneres Show -ohjelman työntekijöiden olevan raivoissaan, kun tuotannon johto ei ollut yli kuukauteen missään yhteydessä palkanmaksusta tai työajoista koronaviruspandemian aikana.

Valtava kohu itse juontajan ympärille syntyi, kun maaliskuussa koomikko Kevin T. Porter nimitti DeGeneresin ”yhdeksi maailman ilkeimmistä ihmisistä”. Tviitti sai satoja vastauksia, joissa ihmiset kritisoivat juontajaa ja kertoivat hänen epämiellyttävästä kohtelusta.

Myös DeGeneresin vieraana nähty Youtube-tähti Nikkie de Jager kuvaili juontajaa ”kylmäksi ja etäiseksi”. Juontajan entinen turvamies kertoi, ettei DeGeneres koskaan tervehtinyt häntä.

Kuvassa Ellen DeGeneres vaimonsa Portia de Rossin kanssa.

DeGeneres sai oman The Ellen DeGeneres Show -keskusteluohjelman vuonna 2003. Suosittu ohjelma on sittemmin voittanut useita Emmy-palkintoja. Ohjelma on ollut tauolla koronapandemian takia.

DeGeneres on työskennellyt myös stand up -koomikkona ja näyttelijänä. Hän on myös tuomaroinut American Idol -laulukilpailua. Juontaja on naimisissa näyttelijä Portia de Rossin kanssa.