Arman Alizad teki hulvattoman havainnon naisystävästään – käytös hellepäivänä paljasti paljon

Arman Alizad teki hupaisan huomion puolisonsa käyttäytymisestä, kun pariskunta vieraili vesipuistossa viikonloppuna.

Televisiopersoona Arman Alizad on pitänyt yhtä naisystävänsä, meikkaajana ja stylistinä tunnetun Senay Cocon kanssa jo vajaan kahden vuoden ajan. Kuluneiden kahden vuoden aikana pariskunta on edustanut verrattain harvoin yhdessä ja pitänyt matalaa profiilia suhteestaan myös sosiaalisessa mediassa.

Sunnuntai-iltana Alizad kuitenkin julkaisi julkisella Facebook-sivullaan päivityksen, jossa kertoo pariskunnan viettäneen helteistä kesäviikonloppua vesipuistossa yhdessä perheen lasten kanssa.

– Tietää et on mamuvaimo ku se palelee ja on ihan kananlihalla vesipuistossa 25 asteises vedes ja kun päästään kotiin se alkaa valelee ittensä ja kaikki skidit turkkilaisel jugurtil koska se on "paras aftersun", Arman veisteli päivityksessään.

Alizadin vitsikäs Facebook-päivitys on kerännyt yli 6000 tykkäystä ja lukuisia kommentteja. Useat käyttäjät olivat kommenteissaan samaa mieltä Senyan kanssa siitä, että itse asiassa turkkilainen jugurtti toimii tarvittaessa erinomaisena after sun -voiteena.

– Mikäs oli isännän after sun? eräs kommentoija uteli Alizadilta.

– Koskenkorva, Alizad heitti takaisin.

Arman Alizad palkittiin vuoden 2019 Venla-gaalassa parhaana esiintyjänä.

Senay, 33, on kotoisin Kosovosta. Hän saapui Suomeen turvapaikanhakijana yhdessä perheensä kanssa ollessaan viisivuotias. Alizad puolestaan on kotoisin Iranista, mutta muutti perheineen ensin Yhdysvaltoihin ja sitten Suomeen 1970- ja 1980-lukujen taitteessa.

Alizad ja Senay edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä Venla-gaalan punaisella matolla tammikuussa 2019. Tuolloin pariskunta kertoi tunteneensa toisensa jo tovin, mutta rakkauden roihahtaneen muutama kuukausi taaksepäin.

– Tapasimme vuosia sitten, olemme tienneet toisemme mutta emme ole tunteneet. Viime syksynä loppusyksystä tutustuttiin paremmin ja nyt ollaan yhdessä, pari kertoi tuolloin onnellisena.

Senay Coco ja Arman Alizad ovat pitäneet yhtä vajaan kahden vuoden ajan.

Aiemmin kesällä Alizad ja Senay kertoivat odottavansa ensimmäistä yhteistä lastaan. Pariskunnan perheeseen kuuluu jo entuudestaan viisi lastan, sillä Senaylla on kaksi lasta edellisestä suhteestaan ja Armanilla puolestaan kolme lasta vuonna 2015 päättyneestä liitostaan Emilia Järvisen kanssa.

Arman Alizad tunnetaan ennen kaikkea televisiopersoonana. Hänet muistetaan muun muassa ohjelmista Arman ja viimeinen ristiretki sekä Arman Pohjantähden alla. Vuonna 2019 hänet palkittiin parhaan esiintyjän Kultaisella Venlalla.

Senay Coco puolestaan työskentelee lukuisten Suomen eturivin artistien kanssa. Hänen asiakkaidensa joukkoon kuuluu muun muassa laulajatähti Evelina, jonka taustavoimissa meikkaaja-stylisti on vaikuttanut jo useamman vuoden.