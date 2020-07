Suomalainen ”kansallisjuoma” päätyi amerikkalaistähden kuvaan – fanit hämmästelevät kädessä komeilevaa tölkkiä

Miles Teller on ihastunut suomalaiseen alkoholijuomaan ja päätti esitellä sitä faneilleen.

Yhdysvaltaisnäyttelijä Miles Teller, 33, on julkaissut Twitterissä kuvan, jossa hän poseeraa uima-altaassa rentoutuneena. Muun muassa Project X ja Top Gun: Maverick -elokuvia tähdittäneen Tellerin kaverina kuvassa on suloinen karvaturri, joka on juuri lipaisemassa kielellään vettä.

Huomio kuitenkin kohdistuu kuvan keskiössä olevaan yksityiskohtaan eli lonkerotölkkiin. Kuvassa näkyvä tuote ”Finnish Long Drink” on Yhdysvalloissa myytävää suomalaista lonkeroa, jota on myyty siellä vuodesta 2018 lähtien.

Lonkero on näyttelijätähden mieleen, sillä hän on jopa sijoittanut lonkeroa valmistavaan suomalaisyritykseen.

Suomalais-amerikkalainen The Long Drink Company valmistaa tuotteensa Missourin osavaltiossa paikallisen tislaamon ginistä. 5,5-prosenttisen juoman resepti on Suomesta.

Forbesin mukaan Miles Teller päätti viime syksynä sijoittaa suomalaiseen lonkeroon, ja hän on nykyään The Long Drink Companyn osaomistaja.

Fanit eivät voineet olla huomaamatta taustalla koreilevaa tölkkiä. Lonkero selvästi jakaa mielipiteet.

– Giniä ja greippimehua? Yäk! eräs kommentoi englanniksi.

– Olisiko mahdollista tehdä yhteistyötä, jotta saataisiin lonkeroa Brasiliaan? toinen heittää.

– No niin, Suomi on taas kuuluisa! Kesän lempijuomani kotimaastani valloittaa Yhdysvaltoja, elokuvatuottaja Alex Noyer hehkuttaa.

Forbesin mukaan kaikki alkoi, kun Teller piipahti Manhattanilla sijaitsevassa alkoholiliikkeessä ja osti – puhtaasti päähänpistona – suomalaista lonkeroa.

– Reaktioni oli hyvin samanlainen kuin jokaisella muullakin, jolle olen juomaa tarjonnut: mitä ihmettä tämä on? En kutsuisi sitä vain giniksi ja greippimehuksi, vaikka kyseiset ainekset siinä maistuvatkin. Lonkero on erittäin raikasta. Rakastan siinä olevaa pöhinää, näyttelijä kertoi Forbesille.

Teller innostui lonkerosta niin paljon, että otti yhteyttä suomalaiseen valmistajaan.

– Sain lopulta juomaa kotiin toimitettuna. Kaikki menivät eteenpäin lahjoina ja minun piti soittaa Suomeen, että lähettäkää lisää.

Lopulta Teller päätti, että ilmaisen lonkeron aika on ohi. Mies päätti ryhtyä suomalaistehtaan osaomistajaksi.

Teller on seurustellut Keleigh Sperryn kanssa vuodesta 2013 lähtien. Hän avioitui mallirakkaansa kanssa viime vuonna.

Suomalaisyrittäjät Sakari Manninen, Ere Partanen ja Mikael Taipale kertoivat Tellerin sijoituksesta Kauppalehdelle viime elokuussa.

– Pitkin kesää veivasimme papereita lakimiesten kanssa, että saimme molemmille hyvän diilin. Monet julkkikset mainostavat rahaa vasten, mutta me emme halunneet sellaista. Molemmat halusimme, että hän on oikeasti mukana yrityksessä, The Long Drink Companyn miehet kertoivat Kauppalehdelle.