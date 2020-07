Zac Efronin huima muodonmuutos löi fanit ällikällä: näyttelijäkomistus esiintyy uudessa sarjassa liki tunnistamattomana

Zac Efron hurmaa uudella ”iskä-lookillaan”

High School Musical -söpöläisenä kuuluisuuteen noussut Zac Efron, 32, on tehnyt melkoisen muodonmuutoksen ja muuttanut tyyliään. Tällä kertaa näyttelijä on kasvattanut muhkean parran.

Hollywood-tähden ”iskä-tyylistä” ulkonäköä säväyttää baseball-lippis ja rento bomber-takki.

Zac Efron viihtyy rennossa tyylissä.

Efron esiintyy uudessa lookissaan Netflixin uutuussarjassa. Dokumentaarisessa Down to Earth With Zac Efron -sarjassa näyttelijä kiertää maailmaa Darin Olienin kanssa ja he etsivät matkoilta terveellistä ja ympäristöystävällistä elämäntapaa.

Netflixin uutuussarjassa Zac Efron kiertää maailmaa ja etsii terveellistä ja ympäristöystävällistä elämäntapaa.

Sarjan katsojat ovat nimenneet tähden ”kuumaksi iskäksi”. Sarjassa näyttelijä esiintyy myös paidattomana, mikä sai fanit hullaantumaan miehen lihaksikkaasta ja rotevasta ulkomuodosta.

– Jos ihmisten mielestä Zac Efronilla on ihanteellinen iskä-kroppa, meillä muilla ei ole toivoa, eräs heitti Twitterissä.

Efron on vastannut fanien ihasteluun. Hän kirjoitti Twitterissä ytimekkäästi ”rakastan teitä”.

Kerta ei ole ensimmäinen, kun suositun näyttelijän tyyli puhuttaa. Viime vuonna näyttelijäkomistus sai fanit haukkomaan henkeään, kun hän asteli kameroiden eteen vaaleahiuksisena. Miehen siirtyminen blondien joukkoon aiheutti tuolloin vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Osa faneista oli hämmentyneinä miehen valinnasta, kun taas osa liputti blondin puolesta.

Viime vuonna Efron häkellytti faninsa vaaleahiuksisena.

Kesällä 2018 Efron aiheutti kohun esittelemällä rastahiuksiaan. Somessa leimahti heti keskustelu kulttuurisesta omimisesta. Joidenkin mielestä Efronin rastakampaus oli kulttuurista omimista, koska rastojen alkuperä on Jamaikan rastafarikulttuurissa.

– Zac Efron rastoilla. Nyt olen nähnyt kaiken. Melkoista kulttuurista omimista, kommentoijat ihmettelivät.

Zac Efron teini-idolina vuonna kymmenen vuotta sitten.

Zac Efron on valloittanut valkokankaita jo vuosien ajan. Viime vuonna Efron tähditti Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (äärimmäisen häijy, järkyttävän paha ja inhottava), joka kertoo 30 naisen murhat tunnustaneen Ted Bundyn tarinan.

Viime vuonna Efron kuvasi omaa extreme-sarjaansa Killing Zac Efron (suom. Tappamassa Zac Efronia).

Alunperin mies nousi julkisuuteen maailmankuuluista High School Musical -elokuvista.