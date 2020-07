Rita ja Aki muuttivat yli 300-neliöiseen luksustaloon – tältä siellä näyttää

Televisiosta tuttu pariskunta osti Lempäälästä ylellisen unelmakodin, jossa asui aiemmin kiekkotähti.

Yrittäjänä toimivat Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen muuttivat lauantaina uuteen kotiin. Unelmien koti löytyi Lempäälästä, suojaisalta alueelta läheltä palveluita ja päiväkotia.

– On tämä aikamoinen sirkus, mutta on hienoa kun uusi lehti kääntyy elämässä, muutto on ollut kuitenkin meidän molempien toiveissa, Manninen kommentoi perjantaina.

Parin mukana muutti 1-vuotias Donna-tytär sekä perheen koira Putin.

Pariskunta on saanut muuttokuorman purettua. Kuvissa näkyy modernin talon skandinaavista sisustusta.

Tilavassa talossa riittää huonekorkeutta. Suurista ikkunoista tulvii valoa sisään. Kuvassa tilava olohuone.

Uudessa talossa on asuinneliöitä 180 ja neliöitä on yhteensä 320. Talon entinen omistaja on jääkiekkoilija Jori Lehterä. Porin puutalo remontoitiin kahteen kertaan, mutta nyt tarkoituksena on tehdä vain pieniä muutoksia.

– Kivitalo on ihan eri tyylinen kuin tämä meidän nykyinen talo. Puutaloissa on oma henki, mutta nyt haluttiin sellainen valmis paketti, jossa ei tarvitse kauheasti nikkaroida, Niemi-Manninen kertoi.

Pariskunta hoiti muuton ripeästi ja saanut muuttokuorman purettua eilisen urakan jäljiltä.

Uudesta kodista löytyy useampi huone.

Pihalla ei ole Porin kodin tapaan uima-allasta, mutta sellainen on jo suunnitteilla.

Päätös kaupoista syntyi nopeasti unelmien talon löydyttyä.

– Käytiin ennen tätä katsomassa täysin eri tyyppistä taloa, mutta se ei iskenyt meihin. Käytiin sitten katsomassa tätä, ja olin sopinut vielä muitakin talonäyttöjä pitkin Pirkanmaata. Tämän jälkeen sitten peruin ne kaikki muut. Ihastuttiin tähän niin kovasti, Niemi-Manninen kertoi.

Pariskunnan uusi talo on 300-neliöinen kivitalo.

Talosta löytyy runsaasti säilytystilaa.

Pariskunta jätti taakseen Porissa sijaitsevan kotinsa. Niemi-Mannisen mukaan maisemanvaihdosta oli suunniteltu jo vuodesta 2016, kun parin saama julkisuus ja työt lisäsivät matkoja Helsinkiin ja Tampereelle.

– Katsottiin Tampereelta jo neljä vuotta sitten taloja. Tampere on aina ollut minulle sydäntä lähellä, siskoni on asunut siellä jo 24 vuotta. Akinkin sisko ja minun äitini asuu siellä, ja myös paljon ystäviämme. Tampereelta on myös hyvät kulkuyhteydet kaikkialle, Niemi-Manninen kertoi syitä maisemanvaihdokselle.

Rita ja Aki ovat täpinöissään perheen uudesta kodista Lempäälässä.

Pori oli Niemi-Mannisen mukaan alkanut tuntua myös hieman pieneltä. Vaikka pienet piirit ja julkisuus tuntuvatkin välillä Porissa hankalilta, jää perhe kaipaamaan myös kaupungin ihmisiä ja sen tuttuutta. Pori ehti olla kotikaupunkina kauan. Porin talo ei ole vielä mennyt kaupaksi, mutta kiinnostuneita ostajia on ollut jonkin verran.