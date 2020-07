Jenni Vartiaisen vuosien takainen festivaalikeikka sai Rammsteinin takia erikoisen käänteen – muistelee tilannetta: ”Olen antanut anteeksi”

Jenni Vartiainen esiintyi Provinssirockissa juuri ennen saksalaisyhtye Rammsteiniä.

New Yorkissa asuva laulajatähti Jenni Vartiainen innostui muistelemaan Instagramissa vuosien takaista festivaalikeikkaa.

Vartiainen esiintyi Provinssirockissa vuonna 2010. Keikan aikataulu ei ollut otollinen, sillä juuri hänen jälkeensä toisella puolella festivaalia koko tapahtuman viimeinen artisti Rammstein nousi päälavalle. Vartiainen muistaa jännittäneensä keikkaansa.

– Muistan välähdyksiä, hikeä ja paniikkia ennen keikkaa, että tuleeko kukaan meitä katsomaan, ja draamaa! Vartainen kirjoittaa.

Vartiaisen ilta sai erikoisen käänteen. Kesken keikan artisti sai tiedon, ettei hän pääesiintyjän takia saa soittaa keikkaansa loppuun. Vartiainen oli pettynyt.

– Saatiin lavalle kesken biisin tieto, että tämä on muuten viimeinen biisi, päälavan jätti tarvii meidän sähköt. Jäi tällä keikalla encore soittamatta, vtutti silloin, mutta olen antanut anteeksi, Vartiainen kertoo.

Osa Vartiaisen uskollisista faneista muisti tilanteen kirkkaasti.

– Olin eturivissä ja halvalla uupuminen suretti. Sähkögate was real thing back in the days, eräs faneista heittää.

Jenni Vartiainen palasi tauoltaan parrasvaloihin Emma-gaalassa helmikuussa.

Sähköille oli mitä todennäköisemmin tarvetta, sillä Rammstein on tunnettu päätä huimaavista lavaspektaakkeleistaan räjähdyksineen ja valoineen.

Saksalaisjätti Rammstein on esiintynyt Suomessa useaan kertaa. Viime kesänä yhtye esiintyi Tampereella. Kaksi jättikonserttia keräsivät yhteensä noin 60 000 kävijää.

Yhtye oli tuonut mukanaan Tampereelle viime kesänä peräti 80 rekkalastillista tavaraa.

Provinssirockin keikka oli osa Vartiaisen Seili-kiertuetta. Kymmenen vuotta sitten ilmestyt Seili-albumi on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä kotimaisista levyistä.

Vartiainen palasi alkuvuodesta vuoden kestäneeltä tauoltaan. Laulajatähti asteli parrasvaloihin Emma-gaalassa helmikuussa 2020. Viime kesänä Vartiainen yllätti faninsa kertomalla olevansa raskaana, ja nyt hän on pienen pojan äiti.

Yhdysvaltoihin muuttanut Vartiainen on kertonut New Yorkin olleen hänelle jo entuudestaan hyvin tuttu kaupunki, ja hän on maininnut kotiutuneensa sinne oikein hyvin. Suomea laulaja ei ole hylkäämässä, vaan hän totesi helmikuussa viettävänsä jatkossa aikaa sekä Yhdysvalloissa, että Suomessa.