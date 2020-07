Sofia Belórf vitsaili riitelystä Stefan-rakkaan kanssa – ex-puoliso Niko Nousiainen kävi heti jättämässä jäätävän kuitin

Sofia Belórf on aiemmin kiistänyt suhdehuhut Stefan Thermaniin, mutta sosiaalisen median perusteella parin välillä on ystävyyttä syvempää.

Sofia Belórf ja Stefan Therman matkustivat lemmenlomalle Lappiin. Toistaiseksi lomailu on sujunut riidoitta.

Kohukaunotar Sofia Belórf, 30, ja liikemies Stefan Therman ovat pitäneet tiiviisti yhtä sen jälkeen, kun molemmat tahoillaan erosivat edellisistä suhteistaan kevään aikana.

Pariskunta on tällä hetkellä yhteisellä lomamatkalla Levillä. Yhteisen tekemisen lomassa Belórf innostui jakamaan seuraajilleen yhteiskuvan kaksikosta.

Päivityksessään Belórf lohkaisi vitsin, kuinka he onnistuivat käymään yhdessä maastopyörälenkillä riitelemättä kertaakaan.

– This is us! Taas yksi parisuhdetesti takana – eka maastolenkki yhdessä ja ilman riitelyä! Belórf kirjoittaa.

Ei kulunut aikaakaan, kun Sofian ex-aviopuoliso Niko Nousiainen saapui kaunottaren kuvan kommenttiboksiin ja jätti entiselle rakkaalleen nasevan kuittauksen.

– Ei muuta ku kirkkoo varailemaan! Nousiainen kommentoi Belórfin kuvaa.

Vuonna 2012 Belórf meni naimisiin Big Brother -ohjelmasta tutun Nousiaisen kanssa. Sofian ja Nikon avioliitto päättyi eroon vuoden 2017 alussa, mutta ero virallistettiin vasta marraskuussa 2018, hieman ennen kuin hän muutti Espanjaan uuden kumppaninsa Niko Ranta-ahon kanssa.

Myös moni muu Belórfin seuraajista jätti iloitsevan kommentin parin harvinaiseen yhteiskuvaan.

– Oottepa söpöjä yhdessä! kommentoi eräs seuraaja.

– Ihmisestä näkee, kun hän on onnellinen ja tässä se kyllä välittyy molemmista.

Belórf tunnettiin aiemmin alkuperäisellä sukunimellään Ruusila. Vuonna 2012 hän meni naimisiin Big Brother -ohjelmasta tutun Niko Nousiaisen kanssa ja hänestä tuli Sofia Ruusila-Nousiainen.

Belórf on ollut otsikoissa koko kevään tuoreen eronsa ja uuden suhteensa vuoksi. Huhtikuussa Belórf kertoi eronneensa miesystävästään, Katiska-huumevyyhdissä syytettynä olevasta Niko Ranta-ahosta. Belórf kommentoi eroa tuolloin MTV:lle todeten, että haluaa tässä vaiheessa elämäänsä perheen ja miehen, joka on läsnä.

Syyttäjä vaatii myös Belórfille rangaistusta kahdesta rahanpesusta ja yhdestä huumausainerikoksesta.

Belórf on sittemmin muuttanut Thermanin kanssa saman katon alle Helsingin Eiranrantaan.

Belórf on julkaissut sosiaalisessa mediassa runsaasti kuvia ylellisestä elämästään.

Stefan Therman puolestaan erosi hetki sitten kihlatustaan Martina Aitolehdestä 10 vuoden suhteen jälkeen. Aitolehden ja Thermanin suhde oli myrskyisä ja he erosivat useita kertoja aiemminkin. Tällä kertaa Therman kuitenkin vakuutti IS:lle eron olevan lopullinen.