Vesa-Matti Loiri julkaisi koskettavan kirjoituksen Jope Ruonansuulle: ”Hyvää matkaa rakas ystävä”

Taiteilija Jope Ruonansuu kuoli 56-vuotiaana.

Taiteilija Jope Ruonansuu menehtyi tänään 56-vuotiaana. Asian vahvisti Ilta-Sanomille Ruonansuun pitkäaikainen manageri.

Kuolinuutinen tavoitti myös Vesa-Matti Loirin, joka julkaisi koskettavan kirjoituksen Facebookissa.

– Jope. Hyvää matkaa rakas ystävä, Loiri kirjoittaa sydänhymiön kera.

Päivitykseen kertyi lukuisia osanottoja.

Ruonansuun pitkäaikainen manageri Tapio Pieskä kertoi aiemmin tänään Ilta-Sanomille olevansa järkyttynyt hyvän ystävänsä kuolemasta.

– Isku on kova. Hän oli ihminen, joka on tuonut valtavan paljon iloa. Suru on valtava, Pieskä kommentoi murtuneena.

– Jope on antanut niin paljon. Hän on nostanut ihmisiä surusta huumorilla. Sitten kun mestari lähtee itse pois, sen merkitys kasvaa moninkertaiseksi. Hän oli kertakaikkinen mestari, hän jatkoi.

Jope Ruonansuu, oikealta nimeltään Jorma Olavi Ruonansuu oli monille suomalaisille tuttu koomikko, imitaattori, muusikko ja näyttelijä, joka aloitti esiintyjän uransa jo 1980-luvulla.

Hänet valittiin kahdesti vuoden viihdetaiteilijaksi ja hän sai ns. Huumori-Emman vuonna 1996. Vuonna 2010 Emma-gaalassa hänet valittiin yleisöäänestyksellä parhaaksi esiintyjäksi. Hänen levynsä ovat myyneet 15 kultalevyä ja 8 platinalevyä.

Hän kertoi keväällä 2018 ruokatorvesta löytyneestä syöpäkasvaimesta. Sen jälkeen hän vetäytyi julkisuudesta.