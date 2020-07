Jope Ruonansuun pitkäaikainen manageri ja läheinen ystävä järkyttyi taiteilijalegendan kuolemasta: ”Sitten kun mestari itse lähtee pois...”

Taiteilijalegenda menehtyi tänään 56-vuotiaana.

Taiteilija Jope Ruonansuu on kuollut 56-vuotiaana. Asian vahvisti Ilta-Sanomille Ruonansuun pitkäaikainen manageri.

Jope Ruonansuu, oikealta nimeltään Jorma Olavi Ruonansuu oli monille suomalaisille tuttu koomikko, imitaattori, muusikko ja näyttelijä, joka aloitti esiintyjän uransa jo 1980-luvulla.

Taiteilijan managerina yhdeksän vuotta toiminut Tapio Pieskä kertoo olevansa järkyttynyt hyvän ystävänsä menettämisestä.

– Isku on kova. Hän oli ihminen, joka on tuonut valtavan paljon iloa. Suru on valtava, Pieskä kommentoi murtuneena.

– Jope on antanut niin paljon. Hän on nostanut ihmisiä surusta huumorilla. Sitten kun mestari lähtee itse pois, sen merkitys kasvaa moninkertaiseksi. Hän oli kertakaikkinen mestari, hän jatkaa.

Vaikka Pieskä lopetti Ruonansuun managerina vuonna 2011, heidän ystävyytensä jatkui. Pieskä ja Ruonansuu vierailivat toistensa luona aktiivisesti. Viimeisen kerran Pieskä tapasi Ruonansuun viime kesänä. Sen jälkeen he vaihtoivat kuulumisia aktiivisesti puhelimitse.

– Tunsimme yli 30 vuotta. Meidän suhde ei ollut työsuhde, vaan ystävyyssuhde. Pystyimme keskustelemaan hyvin syvällisistä asioista. Kun maailma voi pahoin, Jope aina kevensi ihmisten huolia ja murheita huumorillaan, Pieskä muistelee.

Jope Ruonansuu valittiin kahdesti vuoden viihdetaiteilijaksi ja hän sai ns. Huumori-Emman vuonna 1996. Vuonna 2010 Emma-gaalassa hänet valittiin yleisöäänestyksellä parhaaksi esiintyjäksi. Hänen levynsä ovat myyneet 15 kultalevyä ja 8 platinalevyä.

Hän kertoi keväällä 2018 ruokatorvesta löytyneestä syöpäkasvaimesta. Sen jälkeen hän vetäytyi julkisuudesta.