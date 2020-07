Sara Sieppi tunnusti Ylellä asian, mitä hän on katunut missiurallaan – suostui vasten tahtoaan hittiformaattiin: ”Odotin vaan koko ajan, milloin se loppuu...”

Alun perin Torniosta kotoisin olevalla Sara Siepillä on takanaan jo lähes kymmenen vuoden ura julkisuuden parissa.

Sara Sieppi on uransa aikana esiintynyt lukuisissa televisiosarjoissa, joista joihinkin osallistuminen on ollut virhe.

Missikaunotar ja sosiaalisen median vaikuttaja Sara Sieppi, 29, vieraili perjantaina Tuija Pehkosen emännöimässä podcastissa Yle Puheella.

Haastattelussa naiset uppoutuvat Siepin historiaan, jolloin missikaunotar kertoo, että erityisesti yksi asia hänen urallaan on ollut sellainen, jonka tekisi nyt toisin. Hän tunnustaa, ettei lähtisi enää mukaan kaikkiin ohjelmiin, joissa hänet on vuosien mittaan nähnyt.

– Esimerkiksi Big Brother ei ollut yhtään mun paikka, ja odotin vaan koko ajan, milloin se loppuu, Sieppi kertoo podcastissa.

– Aiemmin oli vaikeaa kieltäytyä. Joku siinä vaan oli, etten uskaltanut sanoa ei, vaikka ei tuntunut oikealta. Olisi pitänyt opetella sanomaan ei.

Vuosien varrella Sieppi on esiintynyt muun muassa Big Brotherissa, Viidakon Tähtösissä, Martina ja Hengenpelastajissa ja Selvitytyjissä. Sieppi kuitenkin korostaa saaneensa ohjelmista paljon hienoja muistoja ja hyviä ystäviä.

– Välillä oon ollut myös sellaisissa produktioissa, missä sulle sanotaan, että voitko sanoa nämä repliikit kameralle. Kun on nuori tyttö, niin silleen, mitä sä voit oikein sanoa? Totta kai. Se kuva, mikä susta on annettu on ehkä ollut vääränlainen.

– Jos nykyään tuntuu vähääkään siltä, että se ei ole mun juttu, sanon ei.

Sieppi paljasti hiljattain varsinaisen jättiyllätyksen, että hänen elämäänsä tullaan seuraamaan ensi keväänä ilmestynän Iholla-sarjan uusimmalla kaudella. Päähenkilöt kuvaavat itse kaiken ohjelmassa nähtävän materiaalin, ja kamera kulkee heidän mukanaan lähes kaikkialle.

Sieppi nousi koko kansan tietoisuuteen vain 19-vuotiaana, kun hänestä tuli ensimmäinen perintöprinsessa ja lopulta Miss Suomi.

Kymmenen vuoden julkisuuden jälkeen Sieppi toteaa, että ennen julkisuuteen astumista olisi voinut pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä edessä mahdollisesti voisi olla.

– Olisi voinut 19-vuotiaana miettiä, onko se oikea ikä lähteä tähän ruljanssiin, Sieppi pohtii.

– Nykyään tuntuu, että julkkistitteli on nuorille kova juttu, eivätkä he ehkä ymmärrä, mitä kaikkea se tuo mukanaan. Itse en vaihtaisi sitä pois, mutta tuntuu, että tosi aikaisin piti aikuistua ja nuoruus jäi kokematta.

Tätä nykyä Sieppi tunnetaan paremmin sosiaalisen median vaikuttajana, jolla on yli 184 000 seuraajaa.

Sara Sieppi ja hyvinvointivalmentaja Jutta Larm yllättivät hetki sitten uudella aluevaltauksella. Sieppi ja Larm ovat perustaneet yhteisen sisustustavaroiden nettikaupan.