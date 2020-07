Veronica Verho paljastaa Annassa, miten hänen ja Sohvaperunoista tutun Juhani Koskisen rakkaus roihahti

Veronica Verho ja Juhani Koskinen ovat julkaisset somessa useita yhteiskuvia ja hehkuttaneet rakkauttaan.

Sometähti ja juontaja Veronica Verho, 24, on tänä kesänä viihtynyt Sohvaperunat- ja Selviytyjät-sarjoista tutun Juhani Koskisen, 33, kanssa. Pari paljasti suhteensa, kun Koskinen julkaisi Instagramissa juhannuksena parin yhteiskuvan ja kutsui Verhoa sen yhteydessä tyttöystäväkseen.

Myöhemmin Koskinen on vilahtanut Verhon Youtube-videoilla ja pari on julkaissut lisää yhteiskuvia. He ovat muun muassa mökkeilleet yhdessä tänä kesänä.

– Rouvan kanssa kylänraitilla, Koskinen totesi viime viikolla Instagramissa hänen ja Verhon kesäisen kuvan yhteydessä.

Nyt Verho kertoo Anna-lehdelle, että kaksikko tunsi toisensa jo aiemmin, mutta tänä keväänä ystävyys syventyi rakkaudeksi. Turusta kotoisin oleva Verho on viettänyt runsaasti aikaa Koskisen luona vanhassa kotikaupungissaan. Rakkaus roihahtikin vähitellen, kun hän vieraili Koskisen luona aiemmin tänä vuonna.

– Varmasti Juhani on yksi syy, miksi olen viihtynyt niin paljon Turussa. Äitini asuu lisäksi korttelin päässä Juhanin luota. Olimme Juhanin kanssa ystäviä jo aiemmin, mutta romanssi kehkeytyi vähitellen, kun kävin keväällä pitkästä aikaa hänen luonaan, Verho kertoo Annan haastattelussa.

Juhani Koskinen on kotoisin Turusta samoin kuin Veronica Verho.

Verhon mukaan paria yhdistää samanhenkisyys. Hän myös tiedostaa parin sopivan ulkoisesti yhteen.

– Meillä on kuulemma ihan naimanaamat, ja meillä on molemmilla tatuointejakin. Olemme parhaita kavereita ja sovimme tosi hyvin yhteen. Rakkaus on ihanaa! Verho hehkuttaa Annassa.

Syksyllä parilla on edessä etäsuhde, sillä Verhon työt pitävät hänet Helsingissä. Hän kertoo lehdelle, ettei suunnittele muuttoa Turkuun ainakaan tällä hetkellä.

Verho kertoi IS:lle keväällä, että hänen elämässään tapahtui vuodenvaihteessa suuria mullistuksia. Hänen edellinen parisuhteensa päättyi ja hän muutti spontaanisti uuteen asuntoon Helsingissä ja aloitti huippusuositun Posse-ohjelman juontajana.

Verho yhdistettiin julkisuudessa aiemmin rapduo JVG:stä tuttuun VilleGalleen, mutta kaksikko ei koskaan virallisesti vahvistanut suhdettaan.

Elämänmuutosten keskellä Verho matkusti Aasiaan jouluksi ja uudeksivuodeksi, veti happea, ja mietti, mitä seuraavaksi tapahtuisi.

– Vuodenvaihteessa tapahtui niin paljon kerralla, että koko elämäni meni ryminällä uusiksi. Hetkittäin se tuntui tosi hurjalta, mutta ajattelen nyt, että ehkä oli helpompaa, kun pääsi aloittamaan kerralla täysin puhtaalta pöydältä, hän sanoi maaliskuussa IS:lle.

Verho tunnetaan menestyneenä radiojuontaja ja Youtube-tähtenä. Hänet valittiin viime vuonna vuoden radiojuontajaksi ja hän on kuvannut elämäänsä Youtubeen jo vuosien ajan. Lisäksi hänet on nähty muun muassa Selviytyjät-, Tanssii tähtien kanssa- ja Posse-sarjoissa.

Viestintäalalla työskentelevä Juhani Koskinen puolestaan tunnetaan Sohvaperunat-sarjasta, jota hän tähditti Osku Valtosen kanssa. Koskinen osallistui myös Selviytyjiin viime. Verho kisasi sarjassa sen edellisellä tuotantokaudella.