Poliisi pidätti Maroon 5 -tähden epäiltynä perheväkivallasta – ilmoittaa jättävänsä suosikkiyhtyeen

Maroon 5 -yhtyeestä tunnettu Michael Madden pidätettiin perheväkivallan takia.

Huippusuositun Maroon 5 -yhtyeen basisti Michael ”Mickey” Madden pidätettiin kaksi viikkoa sitten Los Angelesissa. Yhtyeen perustajajäseniin kuuluvaa Maddenia epäillään perheväkivallasta.

Madden vahvisti tiistaina yhdysvaltalaiselle People-lehdelle jättävänsä Maroon 5 -suosikkiyhtyeen.

– Minulla on asioita, joita minun pitää selvittää juuri nyt, ja siksi olen päättänyt ottaa virkavapaata Maroon 5 -yhtyeestä ennakoitavissa olevaksi ajaksi, Madden kertoo People-lehdelle.

– Tänä aikana en halua olla häiriötekijä bändikavereilleni. Toivon heille absoluuttista parasta.

Madden nousi kuuluisuuteen Maroon 5 -yhtyeen basistina.

Maroon 5 ilmoitti maanantaina uudet päivämäärät vuoden 2020 konserteilleen. Odotetun kiertueen piti alkaa tämän vuoden toukokuussa, mutta koronatilanteen takia konsertit siirrettiin kesälle 2021.

Vankilatietojen mukaan 41-vuotias Madden pidätettiin viime kuun lopussa. Hänet vapautettiin samana päivänä maksettuaan 50 000 dollarin, eli noin 43 000 euron, suuruiset takuut.

Perheväkivaltatapauksen yksityiskohdat ovat vielä epäselvät. Los Angelesin poliisilaitoksen edustaja kertoi Daily News-lehdelle, että Maddenia syytetään ”intiimiin kumppaniin” kohdistuneesta väkivallasta.

Maroon 5 -yhtyeen perustajajäsen pidätettiin kaksi viikkoa sitten.

– Me olemme syvästi järkyttyneitä tästä pettymystä aiheuttavasta uutisesta, Maroon 5 -yhtyeen edustaja kertoi People-lehdelle.

– Saadessamme lisää tietoa, katsomme tätä hyvin vakavasti. Sallimme toistaiseksi kaikkien osapuolien jatkaa asioiden selvittämistä.

Madden pidätettiin vuonna 2016 huumerikoksesta epäiltynä, kun hän väitetysti antoi James Gubelmannille, Ivanka Trumpin ex-poikaystävälle, kokaiinia Manhattanilaisen baarin ulkopuolella. Madden tuomittiin yhden päivän pituiseen yhdyskuntapalveluun.

Teksasista kotoisin oleva Madden on solisti Adam Levinen lisäksi ainoa Maroon 5 -yhtyeen jäsen, joka on ollut bändissä siitä lähtien, kun se perustettiin vuonna 1994.

Yhtye nousi maailmanmaineeseen megahitiksi singahtaneella This Love -kappaleellaan vuonna 2004. Sittemmin bändi on julkaissut useita hittejä, kuten She Will Be Loved ja Moves Like Jagger.