Abreun uusi musiikkivideo on täynnä tunnetta – katso ensiesitys IS:n sivuilta

Ilta-Sanomat näyttää Abreun uuden musiikkivideon ensinäytössä.

Taiteilijanimellä ABREU nykyään musiikkia luova Anna Abreu, 30, julkaisi perjantaina uuden singlensä Lusikat. Kappale kertoo parisuhteen arkistumisesta ja sen aiheuttamasta pelosta.

– Lusikat kertoo siitä tunteesta, kun pelkää, ettei suhteen kipinä enää palaa, mutta ei ole vielä valmis luovuttamaan ja päästämään irti elämästä jota on pitkään rakentanut toisen kanssa, Abreu kuvailee tiedotteessa.

Nyt Abreun musiikkivideo on katsottavissa ennakkoon IS:n sivulta alla olevasta videoikkunasta:

Abreu on luonut pitkän uran laulajana. Alun perin hän tuli tunnetuksi Idols-laulukilpailusta, johon hän osallistui vuonna 2007 ollessaan vasta 16-vuotias. Abreu sijoittui kisassa toiseksi, voiton vei Ari Koivunen. Kiireiseen keikkaelämään tottuneen Abreun kalenteri meni tänä kesänä täysin uusiksi, kun koronapandemia perui etukäteen suunnitellun keikkakesän.

– On ollut ihanaa huomata, että tällaisena aikana on löytynyt uusia tapoja tehdä musiikkia ja se on silti tuntunut helpolta ja luontevalta. Tämä on yksi mun ensimmäisistä biiseistä, joka me kirjoitettiin ja sävellettiin etänä videon välityksellä, Abreu kertoo tiedotteessa.

Marraskuussa julkaistun ja platinarajan ylittäneen Teipillä tai rakkaudella -albumin nimisingle nousi keväällä jättihitiksi ja kappaleen voi kuulla usein eri radiokanavilla. Abreu on tehnyt musiikkia englanniksi, portugaliksi ja suomeksi. Hänen ensimmäinen suomenkielinen albuminsa Sensuroimaton versio julkaistiin vuonna 2016. ABREU-artistinimen hän otti käyttöön vuonna 2017.