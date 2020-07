Pernilla Böckermanista, 20, piti tulla palomies, mutta toisin kävi – nyt hän on satojen tuhansien seuraama sometähti, joka saa välillä musertaviakin viestejä videoistaan

Pernilla Böckerman oli vasta 15-vuotias, kun hän latasi ensimmäisen videonsa Youtubeen. Viisi vuotta myöhemmin hän on paitsi satojen tuhansien seuraama sometähti, myös urheilija, jonka tavoitteet ovat korkealla.

Pernilla Böckerman kävelee vastaan Helsingin Kaisaniemessä ja tervehtii iloisesti. Ensisilmäyksellä farkkuihin ja nahkatakkiin pukeutunut Pernilla vaikuttaa olevan kuin kuka tahansa tavallinen parikymppinen helsinkiläisnuori. Todellisuudessa hänen elämänsä on kuitenkin kaukana tavallisesta. Pernilla Böckerman on nimittäin paitsi kovan luokan fitnessurheilija, myös sometähti, jonka elämää seuraavat päivittäin sadat tuhannet suomalaiset.

Pernilla, 20, perusti suositun Youtube-kanavansa ollessaan vasta 15-vuotias. Jo ensimmäisen vuorokauden aikana seuraajia kertyi hänen kanavalleen yli 10 000 kappaletta, ja sittemmin Pernilla on noussut yhdeksi Suomen seuratuimmista sosiaalisen median vaikuttajista. Kun Pernillalta kysyy, miten hän siinä onnistui, pudistaa hän päätään nauraen. Vaikka tämä kysymys esitetään nuorelle naiselle lähes jokaisessa haastattelussa, ei hän osaa siihen vastata.

– Mulla ei ole mitään käsitystä, mistä ne seuraajat silloin tulivat. Perustin kanavani alun perin, koska ystäväni sitä ehdottivat. He sanoivat, että kun olet tuollainen iloinen ja positiivinen, niin mikset tekisi videoita. Elämäni oli ihan tavallista. Olin silloin vielä yläasteella, asuin kotona Espoossa ja vietin todella paljon aikaa perheeni kanssa, Pernilla muistelee.

– Ehkä olin oikeaan aikaan liikkeellä. Youtube oli silloin vasta nousemassa Suomessa. Mutta en tiedä. Jos taas mietin, miksi ihmiset seuraavat minua nyt, niin toisaalta moni täällä ei tee tämän kaltaista sisältöä. Kuvaan vain omaa arkeani, eikä kanavallani nähdä mitään hauskoja haasteita tai vastaavaa. Ehkä elämäni on tietyllä tapaa samaistuttavaa, hän pohtii.

Tänä päivänä Pernilla asuu omistamassaan asunnossa Helsingin keskustassa ja elättää itsensä pääosin sosiaalisen median ja erilaisten yhteistyöprojektien avulla. Nuorempana hänen urahaaveensa olivat kuitenkin aivan muualla. Jos Pernillalta olisi kysytty viisi vuotta sitten, mikä hänestä tulee isona, olisi hän todennäköisesti vastannut armeijan upseeri tai palomies – ei suinkaan sosiaalisen median vaikuttaja tai Youtube-tähti.

– Olen aina ihaillut fyysisiä ammatteja. Isäni on palomies ja mietin myös poliisikoulua. En olisi ikinä uskonut, että tästä tulee ammattini. Mutta kyllä tämäkin on ihan oikeaa työtä, vaikka sitä joskus epäilläänkin, Pernilla huomauttaa.

Pernilla tiedostaa, että Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuret seuraajamäärät sosiaalisessa mediassa ovat vuosien varrella mahdollistaneet hänelle paljon. Tulevana syksynä hänet nähdään jälleen myös televisiossa, kun Fitnesspäiväkirjat palaa ruutuihin lokakuussa uuden tuotantokauden voimin. Kuten monilla asioilla, myös sometähteydellä on kuitenkin myös nurja puolensa. Sen Pernilla on saanut kokea toisinaan karuillakin tavoilla.

– En esimerkiksi käy ikinä baareissa. Ei sillä, että kävisin muutenkaan, sillä olen ennen kaikkea urheilija. Mutta en edes uskaltaisi mennä, koska pelkään, mitä ihmiset sanoisivat tai ajattelisivat. Elämässäni on myös asioita, jotka haluan pitää itselläni, kuten ihmissuhteet. En halua tuoda ystäviäni tai parisuhdettani julkisuuteen, sillä se ei ole heidän valintansa. En myöskään päästä uusia ihmisiä lähelleni hirveän helposti, sillä epäilen heidän motiivejaan, Pernilla selittää.

– Sitten välillä saa lukea niitä juttuja, että eikö Pernillalla ole ollenkaan ystäviä, kun he eivät näy mun videoilla tai somekanavissa. Onneksi saan kuitenkin pääosin positiivista palautetta. Mutta sitten kun tuntematon ihminen laittaa kommentin, että toivottavasti kuolet ja vietät seuraavan päivän poliisiasemalla selvittämässä asiaa... Niin, eihän se kivaa ole, hän huokaa.

–Vaikka se ei siltä ehkä ulospäin näytä, tämä on oikeasti kovaa kilpaurheilua, Pernilla Böckerman sanoo lajistaan bikini fitneksestä.

Vaikka sometähteys tuli osaksi nuoren naisen arkea yllättäen, on urheilu ollut Pernillan elämässä läsnä niin kauan kuin hän jaksaa muistaa. Tavoitteellisen treenaamisen makuun Pernilla pääsi jo lapsena, kun hän aloitti rytmisen voimistelun ollessaan vasta kolmevuotias.

Nuoren voimistelijan lupaavasti alkanut ura kuitenkin päättyi yllättäen kuin seinään seitsemän vuotta myöhemmin, kun selittämättömät kivut selässä alkoivat vaivata tuolloin ala-asteikäistä Pernillaa. Seuraavat kuukaudet Pernilla vietti joko kivuista kärsiessä, lääkäreiden vastaanotolla tai vahvan lääkityksen alaisena. Apua ei tuntunut löytyvän mistään.

– Kuvailen niitä itse sanalla helvetilliset kivut, koska sitä ne todella olivat. Minulla epäiltiin kaikkea mahdollista, kuten reumaa, syöpää tai murtumaa. Muistan, kuinka muut lapset leikkivät välitunneilla ja itse katsoin vaan vierestä, kun en pystynyt osallistumaan. Saatoin nukahdella kesken oppituntien, koska kipulääkkeet olivat niin vahvoja, Pernilla muistelee.

– Lopulta pääsin erään ortopedin vastaanotolle. Hänellä ei olisi ollut tilaa, mutta äitini kirjoitti hänelle kirjeen. Hän huomasi saman tien, että kyse oli selän virheasennosta, joka oli syntynyt voimistellessa.

Pernilla Böckerman treenaa parhaimmillaan bikini fitneksen suomenmestaruuskilpailuihin 11 kertaa viikossa.

Kun diagnoosi vaivaan oli saatu ja kivut alkoivat vihdoin hellittää kaksi vuotta myöhemmin, oli Pernilla heti valmis palaamaan kilpaurheilun pariin. Voimistelun jatkaminen oli kuitenkin poissuljettu vaihtoehto. Niinpä Pernilla alkoi testata taitojaan lukuisissa lajeissa aina uinnista yleisurheiluun, mutta mikään ei tuntunut omalta. Vasta bikini fitneksestä hän löysi kaiken sen, mitä urheilulta haluaa.

– Se on niin kokonaisvaltainen ja kurinalainen laji, mikä on tuttua jo voimisteluajoilta. Tutustuin nykyiseen valmentajaani, kun olin 15-vuotias ja aloin treenata tavoitteellisesti muutama vuosi myöhemmin, Pernilla kertoo.

– Tällä hetkellä arkeni pyörii vahvasti treenien ja urheilun ympärillä. Suunnittelen kaikki työni ja menoni sen mukaan, että voin treenata ja syödä tiettyyn aikaan päivästä. Mutta en ajattele sitä uhrauksena, sillä tämä on oma valintani. Kukaan ei minua pakota tähän, hän toteaa.

Pernilla kilpaili bikini fitneksessä ensimmäistä kertaa keväällä 2019. Hän onnistui tuolloin nappaamaan voiton heti ensiyrittämällään ja lunasti sitä kautta paikkansa lajin EM-kilpailuissa, joista kotiin tuomisina oli kuudes sija juniori-ikäisten sarjassa. Pernilla tunnustaa kuulleensa paljon puhetta siitä, että sometähteydellä olisi ollut tekemistä myös hänen menestyksensä kanssa. Tätä Pernilla ei allekirjoita. Hän kuitenkin myöntää, että laaja tunnettuus voi toisinaan olla etu kilpailutilanteessa.

– Totta kai tuomarit saattavat katsoa sinua vähän tarkemmalla silmällä, jos olet tunnettu henkilö. Mutta faktahan on se, että et sinä sitä kilpailua voita, jos et ole oikeasti hyvässä kunnossa. Yhtä lailla se voi koitua myös haitaksi. Eikä sillä ole esimerkiksi kansainvälisellä tasolla mitään väliä, jos sinulla on paljon seuraajia tai olet tunnettu Suomessa, hän selittää.

Fitnesslajit ovat tunnetusti herättäneet paljon mielipiteitä suuntaan sekä toiseen. Erityisesti bikini fitneksestä puhuttaessa kuulee usein viitattavan syömishäiriöön, joka juontaa juureensa lajiin olennaisesti liittyvästä tarkasta ruokavaliosta sekä kilpailuihin valmistautumisesta, joka poikkeuksetta pitää sisällään useiden viikkojen dieetin. Vuosien varrella onkin saatu lukea lukuisia kauhutarinoita tapauksista, joissa bikini fitness on pahimmillaan aiheuttanut hormonitoiminnan häiriöitä, lapsettomuutta tai muita peruuttamattomia vahinkoja.

Myös Pernilla tiedostaa, että hänen lajivalintaansa kohdistuu lukuisia ennakkoluuloja. Vaikka Pernilla haluaakin päämäärätietoisesti niitä murtaa, hän myöntää sen olevan toisinaan turhauttavaa.

– Onhan se toisaalta ärsyttävää, että joudun aina puolustamaan lajiani. Vaikka se ei siltä ehkä ulospäin näytä, niin tämä on oikeasti kovaa kilpaurheilua. Mutta haluan itse näyttää, että tätä voi tehdä myös terveellisesti, kun asiat tehdään oikein ja pitkäjänteisesti. Minulla oli esimerkiksi ensimmäisissä kilpailuissani kuukautiset. Se kertoo siitä, että kehoni toimii edelleen moitteettomasti, hän avaa ajatusmaailmaansa.

– Usein kuulee myös sitä, ettei lajissa voi pärjätä, jos ei ole silikonirintoja tai ei käytä kiellettyjä aineita. Vaikka niin joskus luullaan, minulla ei ole silikoneja enkä ole koskenut steroideihin. En ole koskaan juonut edes alkoholia, niin miksi ihmeessä ottaisin piikkiä perseeseeni, Pernilla toteaa ensin vakavana ja repeää sitten raikuvaan nauruun.

Pernilla Böckerman on noussut yhdeksi Suomen seuratuimmista sosiaalisen median vaikuttajista.

Tällä hetkellä Pernilla valmistautuu lokakuussa Turussa järjestettäviin bikini fitneksen suomenmestaruuskilpailuihin. Pernillan kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että hän treenaa parhaimmillaan yksitoista kertaa viikossa ja syö grammantarkasti valmentajansa antamien ohjeiden mukaan. Vaikka tällä hetkellä Pernillan tavoitteena on voittaa suomenmestaruus ja napata jälleen paikka maajoukkueesta, haaveilee hän tulevaisuudessa vielä isommista meriiteistä.

– Juuri nyt keskityn siihen, että voittaisin suomenmestaruuden ja pääsisin MM-kilpailuihin. Mutta kyllä tavoitteenani on tulevaisuudessa saada ammattilaiskortti ja kilpailla ulkomailla kansainvälisissä kilpailuissa. Se on päämääräni, hän toteaa tarmokkaasti.”