Korona vei Sara Chafakilta, 29, makuaistin – nyt ex-missiä piinaavat vakavat terveysongelmat, joihin ei löydy vastausta

Vakavat terveysongelmat ovat piinanneet Sara Chafakia. Missikaunotar kärsii kovista kipukohtauksista, joille ei ole löydetty syytä.

Lentoja, hulppeita matkakohteita, pokeripöytiä ja kuvauksia. Tähän kaikkeen Sara Chafak ehti viime vuosina tottua, kunnes iski koronapandemia, joka pysäytti missikaunottaren elämän. Hän on viettänyt monella tapaa poikkeuksellista kesää, kun kalenterissa ei ole ainuttakaan reissua buukattuna.

– Viime vuonna lensin lähes 80 kertaa, mikä on oksettavan paljon. Loppupeleissä lentäminen on todella kuluttavaa, joten siksi on rentouttavaa olla Suomessa ilman reissusuunnitelmia, vuoden 2012 Miss Suomi Sara Chafak toteaa.

Pysähtyminen on tapahtunut myös toista kautta, sillä Chafak on ollut painavien murheiden äärellä. Keväällä 29-vuotiaan Chafakin huoli omasta terveydestä kasvoi suureksi, säikähdyttävästi.

Chafak on kärsinyt vuosien ajan kipukohtauksista, ja hänellä on ollut munuaisissa ongelmia. Keväällä munuaiskivut iskivät kuitenkin pahemmin kuin koskaan.

– Sain niin kovia kipukohtauksia, että lyyhistyin lattialle tuskissani. Silloin tajusin, että nyt tälle on saatava selvyys, ex-missi kuvailee.

– Se oli pelottavaa.

Sara Chafak on ollut vaitonainen yksityiselämästään, ja hän haluaa pitää suhdestatuksensa yksityisenä.

Ongelmille ei ole löydetty vastausta. Chafakin krea-arvot ovat olleet korkealla jo pitkään. Kreatiniiniarvo nousee, jos sen erittyminen häiriintyy munuaisissa. Tutkimukset jatkuvat, ja hän odottaa pian saavansa selvyyden kivuilleen.

– Toistaiseksi tätä nyt on kestettävä. Sitä vaan toivoo, etteivät kivut iske julkisilla paikoilla, töissä, tapahtumissa tai kuntosalilla, hän kertoo.

Keväällä naista koeteltiin myös koronaviruksella, jonka hän sairasti työmatkalla Lontoossa maaliskuussa. Chafak kävi paikallisella klinikalla koronavirustesteissä, ja tulos oli positiivinen. Virus ei päästänyt häntä helpolla.

– Itselläni on korkea kipukynnys, mutta se oli todella kauhea kokemus ja veti koko terveyden alas, Chafak kuvailee.

Chafak ei ole vieläkään saanut haju- ja makuaistiaan täysin takaisin. Kokkina ja ruokaa rakastavana se on tuntunut hänestä turhauttavalta.

– Mitä se sellainen elämä on, jossa ei voi maistaa pizzaa tai burgeria? hän pohtii.

Chafak noudattaa rajoituksia tarkasti. Hän toivoo, että terveysongelmat olisivat pian selätetty.

– En usko, että kroppani kestäisi koronavirusta uudestaan. Minusta saa siis pysyä kaukana! Chafak naurahtaa.

Sara Chafak kuvailee itseään ujoksi poikatytöksi, joka karttaa ylimääräistä huomiota.

Ujo poikatyttö

Haastattelussa hyvävoimaiselta vaikuttava Chafak kruunattiin Miss Suomeksi 21-vuotiaana, minkä jälkeen hän on tehnyt tiiviisti mallinkuvauksia ympäri maailmaa. Hän on viettänyt pitkiä ajanjaksoja niin Dubain helteessä kuin Los Angelesin sykkeessä. Chafakia kaduttaa, ettei hän jäänyt parikymppisenä ulkomaille pysyvästi.

– Välillä vieläkin mietin sitä, että miksi en uskaltanut jäädä Jenkkeihin silloin, kun siihen oli mahdollisuus. Olisi vaan pitänyt jäädä, Itä-Helsingin kasvatti Chafak toteaa mietteliäänä.

– En uskaltanut, koska olin niin ujo. Olin sisäänpäin suuntautunut, enkä silloin uskaltanut mennä ja tutustua uusiin ihmisiin.

Ujoksi hän kuvailee itseään vieläkin, mikä ei ehkä ole televisiosta saatu ensivaikutelma Chafakista. Muun muassa Selviytyjissä ja Farmissa nähty Chafak heittäytyy ohjelmissa rohkeasti ja vaikuttaa ottavan napakasti ohjaksia omiin käsiinsä. Sanoissakaan hän ei säästele. Onko aito Sara juuri tällainen?

Chafak vetää hieman henkeä ja vastaa:

– Rehellisesti sanottuna tv-kuvaukset vaativat minulta paljon ponnistelua. Kuvauksissa tsemppaan itseäni, että kyllä mä pystyn tähän, kyllä mä pystyn. Illalla istun autooni ja vedän syvään henkeä, Chafak kuvailee.

Chafak sanoo olevansa nykyään rohkeampi. Enää häntä ei kaivele, jos hän sanoo kameroiden edessä jotakin ohi suunsa.

– Olisi pitänyt jo aiemmin oppia ajattelemaan niin, että antaa mennä vaan. Aivan sama jos joskus nolaan itseni, mä olen tällainen kuin olen, Chafak sanoo hymyillen.

Sara Chafak on varsin suosittu sosiaalisessa mediassa: hänellä on yli 133000 seuraajaa Instagramissa. Tämä on mahdollistanut hänelle tulonlähteen erilaisten someyhteistöiden kautta.

Läheistensä seurassa Chafak on omien sanojensa mukaan ollut aina rempseä ja heittäytyvä oma luonteensa. Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä Chafak kertoo olevansa huomattavasti rauhallisempi kuin parikymppisenä hurjapäänä. Viimeistä vuosikymmentä hän kuvailee omalla kohdallaan varsinaiseksi vuoristoradaksi.

– Ei sitä enää kolmekymppisenä jaksaisi elää tuota vuosikymmentä uudestaan. Se levottomuus ei ole kadonnut mihinkään, mutta nykyään olen hengellisempi ja maltillisempi, Chafak summaa.

Haaveilee perheestä

Reissuelämää Chafak eli missivuotensa jälkeen niinkin vauhdikkaasti, ettei hänellä ollut Suomessa omaa kotia, vaan hän piti majapaikkaansa äitinsä luona Vuosaaressa. Viime vuoden keväällä Chafak muutti omaan asuntoon paraatipaikalle Helsingin Ullanlinnaan. Tyylikäs yksiö meren rannassa oli unelmien täyttymys. Muutto Itä-Helsingin Vuosaaresta kantakaupunkiin toi kuitenkin varjopuolensa.

– Ullanlinnassa tunnun olevani jatkuvasti ihmisten katseiden kohteena, koska jengi tunnistaa helposti. On tavallaan tullut ikävä Vuosaaren rauhaa ja luontoa, hän myöntää.

Chafak on ollut esillä monessa. Kokiksi valmistuneella Chafakilla on muun muassa ollut oma alan tv-ohjelma. Hän on debytoinut artistina sekä näyttelijänä ja pelannut ammattipokeria.

Kilpailuhenkinen Chafak kertoo valikoivansa tarkkaan, mihin ohjelmiin hän osallistuu. Deittirealityissä häntä ei kuulemma tulla näkemään.

Viime vuodet tummahiuksinen kaunotar on työskennellyt paitsi mallina myös sosiaalisen median parissa. Monista tv-ohjelmista tuttu Chafak painottaa elävänsä intuitiotaan seuraten, minkä takia hän on testannut siipiään eri aloilla.

– Lähden aina mukaan siihen, mikä sillä hetkellä kiinnostaa. En halua miettiä, mitä teen viiden vuoden päästä. Voin olla näyttelijä tai voi olla, että pyöritän omaa ravintolaa. Ei sitä koskaan tiedä, Sara lausuu napakasti.

Chafakin arki on tällä hetkellä tasapainoista. Hän käy muiden töiden ohella päivätöissä, josta hän ei kuitenkaan paljasta enempää.

Chafak haluaa julkisesti liikkuessaan pitää matalaa profiilia. Hän ei esimerkiksi suostu tuntemattomien kanssa baarissa yhteiskuviin. Yksi syy naisen aktiiviseen reissuarkeen on se, että ulkomailla saa olla rauhassa. Hän toteaa, että elämä Suomessa on julkisuuden takia jossakin määrin rajoittunutta.

– Ulkomailla kukaan ei tunne, mikä on vapauttavaa, Chafak toteaa ja huokaa syvään.

Ulkomaanmatkat saavat kuitenkin toistaiseksi odottaa. Chafak keskittyy elämään tässä hetkessä. Siksi tulevaisuuden pohtiminen tuntuu hänestä absurdilta.

– Haluan pitää ovet avoinna joka suuntaan. Ehkä jossain vaiheessa haluaisin perustaa oman perheen, Chafak pohtii.

