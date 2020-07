Baywatchia ja pakarat paljastavia leikkauksia: missikaunottaret Inna, 21, ja Amanda, 20, esittelevät kesän bikinitrendit kuumissa kuvissa

Amanda Teuhon (vas.) suosikki on uimapuku tai bikinit korkeavyötäröisellä alaosalla. –Minulta löytyy bikineitä joka lähtöön, mutta nyt olen tykästynyt erityisesti kokouikkareihin, joissa on selkä avoin. Myös sellainen malli sytyttää, jossa on syvään uurrettu kaula-aukko ja koru yksityiskohtana, Teuho kuvailee.