Roosa Puonti, 28, päätti pukea aiempaa vähemmän vaatteita Instagram-kuviinsa – teki heti järkyttävän huomion

Seksi myy – myös pelialalla. Roosa Puonti on huomannut, että mitä vähäpukeisempi kuva, sen enemmän se saa huomiota sosiaalisessa mediassa.

Roosa Puonti, 28, on yksi harvoista suomalaisista pelistriimauksen ammattilaisista. Puonti on harvinaisuus myös maailmalla, sillä naisena hän on poikkeuksellinen näky alalla.

Suurin osa pelialan kuluttajista on nuoria miehiä tai poikia, ja sitä osataan hyödyntää. Seksi myy ja osa naisstriimajista käyttää sitä hyväkseen, päästäkseen pinnalle ja tienatakseen enemmän. He saattavat esiintyä netissä vähissä vaatteissa ja tuottaa sisältöä, joka ei sovellu alaikäisille katsojille, joita alalla on paljon.

Puonnin mukaan moni turvautuu lapsille sopimattomaan sisältöön taloudellisen ahdingon vuoksi. Osa kuitenkin myös tietoisesti haluaa tuottaa rohkeaa sisältöä.

Puonti itse on hyvin tarkka siitä, että tuottaa vain sellaista sisältöä, jonka takana voi seisoa ja joka sopii hänen arvomaailmaansa. Hän pelaa usein huppari päällä, ja Puonnin seuraajat arvostavat sitä, että hän on erilainen.

Silti myös Puonnilla on hyvin konkreettista kokemusta siitä, miten vähäpukeisuus voi vaikuttaa näkyvyyteen ja sitä kautta tuloihin.

Puonnin kodin sydän on pelistudio, jossa hän viettää jopa 12 tuntia vuorokaudessa.

Sosiaalinen media on Puonnille tärkeä väline hänen työssään. Siellä hän mainostaa pelistriimejään, tulevia tapahtumia ja uusia yhteistöitä. Hän tuo esille sponsoreitaan palkkaa vastaan ja kertoo uusimpia kuulumisiaan. On tärkeää, että somejulkaisut vangitsevat seuraajien katseen, jotta mahdollisimman moni löytää tiensä hänen striimiinsä.

Hiljattain Puonti päätti kehittää someimagoaan ja kokeili siksi julkaista Instagramissa hieman rohkeampia kuvia kuin hän normaalisti julkaisisi. Kuvissa hän poseerasi topissa ja bikineissä t-paidan tai hupparin sijaan.

Puonti huomasi nopeasti, että mitä pienempi vaate hänellä oli yllään, sitä enemmän kuva sai näyttökertoja ja huomiota.

– Testasin erilaisilla kuvilla saamaani huomiota, ja se meni aika yksinkertaisesti niin, että mitä paljaampi olet, sitä paremmin kuva menestyy. Minulle oli iso järkytys, että vähän rohkeammassa kuvassa oli moninkertainen määrä tykkäyksiä ja että se toi valtavan määrän yksityisviestejä. Sehän on ihan kauheaa, että voin yhdellä kuvalla saada ihan valtavan määrän huomiota, Puonti sanoo.

Kuviin kerääntyi nopeasti ihailevia kommentteja ja Puonnin ulkonäköä kehuttiin vuolaasti. Samalla kuvat levisivät yhä uusien käyttäjien silmiin ja keräsivät lisää huomiota.

Koska somessa kaikki perustuu näyttökertoihin, voi vähäpukeisella kuvalla Puonnin mukaan tienata huomattavasti enemmän kuin kuvalla, jossa päällä on vaikkapa poolopaita.

– Kaikki perustuu kävijämäärään. Vähäpukeisuudella ja seksillä myymisellä on erittäin negatiivinen vaikutus peliyhteisöön. Seksi ei kuulu pelimaailmaan, hän sanoo.

Puonnin fanit suhtautuivat hänen kokeiluunsa hämmentyneesti. Hän sai nopeasti yhteisöltään kommentteja, joissa ihmeteltiin, miksi Puonti oli yhtäkkiä julkaissut erilaisia kuvia.

– Yhteisöni lahjoittaa minulle rahaa siksi, että pelaamme yhdessä, nauramme ja heitämme läppää. Ei siksi, että näytän hyvältä heidän mielestään. Uskon, että koska en käytä naisellisuuttani hyväksi lähetyksissäni, saan rahallista tukea enemmän. Moni kertoo tukevansa sisältöäni juuri tästä syystä.

Puonti toivoo, että pelialan sponsorit keskittyisivät positiiviseen sisältöön pelkän näkyvyyden sijaan. Hän toivoo, että yritykset keskittyisivät antamaan tukensa niille vaikuttajille, jotka tuottavat vastuullista sisältöä.

– Onhan minulla Instagramissa myös kuvia, joissa olen vaikka kesämekossa, mutta se itsensä esittely ei ole se pääasia. En myöskään aio lähteä sille linjalle, että se olisi, hän toteaa.