Roosa Puonti, 28, on netissä aivan joku muu, ja hänelle maksetaan siitä valtavia summia – miesten dominoimalla pelialalla on kuitenkin synkkä kääntöpuoli

Puontin työpaikka on hänen kotonaan sijaitseva huone, joka on muutettu viimeisimmän teknologian täyttämäksi pelistudioksi. Parhaimmillaan Puonti viettää studiossaan jopa puolet vuorokaudesta.

Roosa Puonti on suomalainen pelialan pioneeri, josta piti alun perin tulla joukkuevoimistelun valmentaja tai malli. Nyt hän viihdyttää tuhansia fanejaan netissä ja haluaa edistää uutta, terveempää pelikulttuuria.

Pimennetty huone kotkalaisessa rivitalossa on täynnä näyttöjä, näppäimistöjä, tietokoneita, kameroita ja valoja. Kilpa-auton penkkiä muistuttavalla tuolilla kaiken keskellä istuu siro ja joka suuntaan pulppuava Roosa Puonti. Vaikka ulkona paistaa aurinko ja kesä kukoistaa, viettää 28-vuotias Puonti jopa 12 tuntia vuorokaudessa tässä keinovalaistussa, elektroniikan täyttämässä studiossa.

Syy on yksinkertainen: Puonti tunnetaan paremmin nimellä Rosie River ja hän on yksi harvoista suomalaisista pelistriimauksen ammattilaisista. Tiivistetysti se tarkoittaa sitä, että Puonti elättää itsensä pelaamalla tietokonepelejä ja lähettämällä sessioistaan suoraa lähetystä pelien suoratoistopalvelu Twitchissa.

Roosa Puonti aloitti pelaamisen lapsena isoveljien hankittua tietokoneen. Siitä asti pelimaailma on ollut hänelle tärkeä tuki.

Puonnin striimejä seuraavat tuhannet ihmiset ympäri maailmaa. Kun hän aloittaa lähetyksensä Kotkassa kuudelta illalla, voi joku katsella häntä Yhdysvalloissa aamulla. Normaalisti lähetys kestää yleensä noin kahdeksan tuntia. Sen aikana Puonti ei juuri pidä taukoja, sillä ne karkottaisivat katsojat.

– Tehtäväni on pitää huoli siitä, että jokainen katsoja viihtyy. Olen vähän kuin juhlien emäntä ja kuvittelen aina, että olohuoneessani on paljon ihmisiä. Striimini ei perustu minuun, vaikka olen siinä esillä ja puhun, vaan tavallaan kutsun ihmiset kotiini ja annan heille mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja löytää uusia pelikavereita ja yhteisön, johon kuulua, Puonti selittää.

Striimeissään Puonti vitsailee ja rupattelee englanniksi, viihdyttää ihmisiä sekä tietysti myös pelaa. Aiemmin hän pelasi supersuosittua Counter Strike: Global Offensive -räiskintäpeliä, mutta siirtyi Valorant-uutuuspeliin, sillä se on katsojaystävällisempi.

Striimiensä lisäksi Puonti tuottaa sisältöä someen sekä vastailee sähköposteihin useamman tunnin päivässä.

Katso alta esittely Puonnin pelistudiosta!

Puonnista ei pitänyt tulla striimausammattilaista, vaan se tapahtui vähän vahingossa. Sen sijaan hän haaveili joukkuevoimistelun valmentajan työstä.

Puonti kilpaili nuorena voimistelussa ja yleisurheilussa, mutta joutui luopumaan kilpaurheilusta skolioosin vuoksi.

– Tavoitteeni oli, että minusta tulisi Suomen joukkuevoimistelun päävalmentaja. Olin intohimoinen valmentaja, koska se on suvussani ja tätini Pulmu Puonti valmentaa joukkuevoimistelijoita ja kouluttaa ammattivalmentajia.

– Sitten, kun olin 20-vuotias, kroppani petti, skolioosini paheni, ja minulle sanottiin, että voisin jäädä varhaiseläkkeelle. Se tuntui kamalalta.

Urheilu-uran päätyttyä Puonti oli syvissä vesissä. Hän työskenteli ravintola-alalla ja pohti, mitä voisi tehdä elämällään. Puonti nähtiin Suomen huippumalli haussa -sarjassa, ja hän teki töitä myös mallina, mutta lupaava ura ei lähtenyt lopulta lentoon, sillä hän oli liian lyhyt.

Uusi suunta elämälle löytyi viisi vuotta sitten, kun hän kuuli serkultaan pelistriimauksesta ja kiinnostui asiasta.

Puonti valmistautuu streameihinsa mainostamalla niitä somekanavissa. Joka sunnuntai julkaistaan seuraavan viikon aikataulu, josta selviää, minä päivinä Puontin lähetyksiä on mahdollista seurata. Yleensä streameja on lähes joka päivä.

Puonnin rakkaus pelaamiseen syttyi jo lapsena, kun hänen isoveljensä hankkivat tietokoneet, ja hänen oli päästävä mukaan heidän peleihinsä.

– Kun olet pikkusisko ja altavastaaja, pitää sinun aina todistella, että pärjäät. Kilpailunhaluni oli suuri ja pelit olivat asia, johon sukupuoleni ei vaikuttanut. Siinä ei ollut mitään etua siitä, oletko tyttö tai poika eikä nuorempi ikänikään ollut ongelma.

Puonti menetti isänsä 12-vuotiaana. Siitä eteenpäin hän pelasi päivittäin.

– Tutustuin pelien kautta ihmisiin, jotka olivat tärkeä tuki minulle. Peliyhteisö on ollut tukenani aikuisikään asti.

Kun Puonti vuonna 2015 alkoi striimaamaan, oli katsojia aluksi vain kourallinen. Määrä kuitenkin moninkertaistui vuodessa ja myöhemmin hän perusti ensimmäisenä Suomessa yrityksen, joka keskittyi striimaukseen.

– Verottaja ei tiennyt mitään, pankki ei tiennyt mitään eivätkä lakimiehet tienneet mitään. Kaikki vain sanoivat, että en ymmärrä, mistä puhut. Kukaan ei tajunnut, miten striimaus voisi olla työ tai mitä se edes oli. Nykyään striimaminen on noussut kartalle ja yleistynyt huomattavasti.

– Sain alussa apua läheiseltäni, joka toimi yrittäjänä, joka opetti minulle yrittäjyydestä Suomessa.

Miten striimauksella sitten voi tienata? Puonnin tulot koostuvat lahjoituksista, mainostuloista ja sponsorisopimuksista. Hänellä on reilu tuhat kuukausitilaajaa, joista jokaisen minimimaksu on viisi euroa. Summalla saa etuja Puonnin kanavalla, ja hän jakaa sen Twitchin kanssa.

Lisäksi Puonti saa kertaluontoisia lahjoituksia. Hänen suurin yksityishenkilöltä saamansa lahjoitus tuli australialaissijoittajalta, joka sijoitti Puontiin viikon aikana 31 000 dollaria. Suurin kertalahjoitus puolestaan on ollut 27 000 dollaria. Yleensä summat ovat kuitenkin pienempiä, noin 50 euron luokkaa.

– Tienaan oikein hyvin. Toukokuuhun mennessä pelkästään lahjoituksia oli tullut yli 40 000 euroa. Lisäksi on sponsoritulot, jotka mahdollistavat esimerkiksi loman pitämisen.

Puonti ei pitänyt lomaa uransa ensimmäisen kahden vuoden aikana lainkaan. Hän piti lähetyksiään silloin, kun muut ihmiset olivat vapaalla, ja jäi paitsi monista juhlista ja tapahtumista.

– Kilpailu on kovaa varsinkin kansainvälisillä markkinoilla. Luovuin monesta asiasta ja myös perhe-elämässäni tuli muutoksia. Monesti koin, ettei työmäärässä ollut järkeä ja läheisteni tuki oli korvaamatonta. Nykyään pystyn ottamaan aikaa itselleni ja läheisilleni.

Sponsorit paitsi lahjoittavat Puonnille pelivarusteet, myös maksavat hänelle palkkaa vastineeksi tuotteiden saamasta näkyvyydestä. Lisäksi Puonti matkustaa noin 20 kertaa vuodessa, toimii pelialan tapahtumissa vaikuttajana ja markkinoi alaa yrityksille.

Kun Roosa Puonti pelaa streameissaan, näkyy hänen kuvansa pienessä ruudussa näytössä. Kuvaruutu paljastaa hänen reaktionsa pelin tapahtumiin sekä rupattelun seuraajien kanssa.

Se, että on Puonti on päässyt pitkälle miesten hallitsemassa pelimaailmassa, ei ole ollut helppoa. Hänen 103 000 seuraajastaan noin 90 prosenttia on miehiä ja hän on naisena alalla harvinaisuus.

– Olen joutunut todistelemaan itseäni siksi, että olen nainen. Tämä ala on kaukana tasa-arvoisesta, hän sanoo suoraan.

Puonnin mukaan pelialalla on paljon naisvihaa, syrjintää, seksististä käytöstä ja vähättelyä. Puonti kohtaa työssään usein törkeyksiä, joita on vaikea edes kuvitella. Hänen inboxiinsa tulee asiattomia viestejä ja niin kutsuttuja dickpicejä eli kuvia miesten peniksistä.

Puonti on pienestä pitäen tottunut pitämään puolensa ja kasvattanut paksun nahan, joka on auttanut selviämään kritiikistä. Myös huumorilla pääsee pitkälle.

– Minua kutsutaan huoraksi, koska olen nainen internetissä ja minulle lahjoitetaan rahaa. Oletetaan, että totta kai myyn itseäni. Minulle tulee myös todella yksityiskohtaisia ja kuvottavia seksuaalissävytteisiä viestejä, mutta suhtaudun niihin lähinnä huumorilla.

Alussa Puonti koki jopa olonsa turvattomaksi fanitapaamisissa. Nykyään hän on saanut yhteisöstään turvallisen ympäristön.

– Jos antaisin pelolle vallan, söisi se minut elävältä. En voi antaa sitä valtaa kenellekään ja siksi olen tarkka siitä, etten kerro liikaa yksityiselämästäni netissä.

Toinen ääripää puolestaan on se, että välillä fanit ihastuvat Puontiin palavasti.

– Huomion antaminen katsojille saattaa aiheuttaa joskus ihastuksen tunteita heissä. Pyrin olemaan hienotunteinen katsojia kohtaan ja tuon aina ilmi, että olen netissä eri persoona nimeltä Rosie River.

Koska suuri osa pelialan kuluttajista on nuoria miehiä, hyödyntää osa striimaajista sitä. Maailmalla otsikoihin on noussut tapauksia, joissa alaikäisten katsomiin pelistriimeihin on päätynyt alastomuutta ja lapsilta kiellettyä sisältöä.

Puonnin mukaan lapsille sopimaton sisältö tuo ikävän leiman koko alalle.

– Moni lähtee siihen mukaan taloudellisten syiden vuoksi. He ovat ehkä joutuneet ahdinkoon ja laittavat siksi kroppansa likoon. Osa tietysti tekee sitä myös omasta halusta. Siinä ei ole mitään väärää, mutta se ei sovi Twitch-sivustolle, hän sanoo.

Puonti itse on hyvin tarkka siitä, että tarjoaa vain sisältöä, jonka takana voi seisoa. Hän ei halua korostaa naiseuttaan ja pelaa yleensä huppari päällä. Hänen yhteisönsä arvostaa sitä, ja huomauttaa nopeasti, jos Puonnilla onkin hieman avonaisempi paita.

Hän kuitenkin tiedostaa, että ulkonäöllä on ollut suuri merkitys hänen urallaan.

– Enhän minä voi sanoa, ettei ulkonäölläni ole mitään tekemistä suosioni kanssa, mutta suurin syy suosiooni on persoonani. Koen, että ulkonäköni on ehkä aluksi houkutellut katsojan striimiini, ja hän on sitten jäänyt sinne ihan muista syistä.

Puonti tiedostaa, että ulkonäöllä on ollut merkitystä hänen urallaan. Hän kuitenkin uskoo, ettei se kanna kuin alkuun ja loppu on kiinni persoonasta ja pelaamisesta.

Puonti muistuttaa, että lieveilmiöistä huolimatta peliala on enimmäkseen hyvä. Hänen mukaansa ihmisillä on virheellinen olettamus siitä, että internet on täynnä pahaa ja että nuoret altistuvat siellä vain kauheuksille.

– Se voi parhaimmillaan olla ainoa paikka, missä lapsi tai nuori kokee olevansa turvassa ja hyväksytty. Toivoisin, että sitä puolta tuotaisiin esiin enemmän ja haluan olla tekemässä sitä.

Puonti onkin päättänyt omistaa tulevaisuutensa pelialan muuttamiselle ja väärinkäsitysten oikaisulle. Hän on karsinut omista lähetyksistään kiroilun ja toivoo, että voisi jossakin vaiheessa luopua striiminsä K-18-leimasta.

– Haluaisin tehdä sellaista sisältöä, että vanhemmat voivat päästää lapsensa hyvillä mielin nettiin ja tietävät, että tämä vaikuttaja ottaa vastuun sisällöstään ja siitä, että se sopii myös alaikäisille.

Puonti haluaa myös kouluttaa nuoria alalle, jotta heidän tiensä ei olisi yhtä kivinen kuin hänen. Hän korostaa liikunnan, unen ja terveiden elämäntapojen tärkeyttä pelaamisessa, ja pyrkii edistämään uudenlaista, terveempää pelikulttuuria.

Lisäksi Puonti yhdistää pelialan vaikuttajia yritysten kanssa ja pyrkii tuomaan e-urheilua tunnetummaksi, sillä hän näkee alassa valtavan potentiaalin, josta koko Suomi voisi hyötyä.

– Toivon, että Suomi ottaisi tästä alasta kopin, sillä se tuo mahdollisuuksia monille ja edistäisi työllisyyttä.