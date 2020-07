Shokkikäänne Johnny Deppin oikeudenkäynnissä: Amber Heardin ex-assistentti paljasti selkäpiitä karmivia väitteitä entisestä pomostaan

Johnny Deppin oikeuskäsittelyssä kuultiin tähden ex-puoliso Amber Heardin entistä assistenttia. Hän väittää, että Heard hyödynsi hänen kammottavaa kokemustaan.

Hollywood-tähti Johnny Depp käy parhaillaan mittavaa oikeustaistelua brittiläistä The Sun -lehteä kustantavaa News Group Newspaperia vastaan.

Depp on haastanut kustannusyhtiön oikeuteen The Sun -lehden artikkelien vuoksi, sillä näyttelijän mukaan hänet leimattiin niissä väkivaltaiseksi puolisoksi ja ”vaimonhakkaajaksi”. Depp on kiistänyt kaikki väitteet väkivaltaisuudesta ex-puolisoaan Amber Heardia kohtaan. Pari oli naimisissa vuosina 2015–2017.

Deppin oikeustaistelua on käyty kuluneella viikolla Lontoossa ja keksiviikkona oikeudessa kuultiin Amber Heardin entistä assistenttia Kate Jamesia. Varietyn mukaan James väitti todistuksessaan, että Heard käytti hänen tarinaansa seksuaalisesta välivallasta häikäilemättömästi hyväkseen ja väänsi sen omakseen.

James väitti oikeudessa, että hän kertoi aiemmin Heardille selviytyneensä seksuaalisesta väkivallasta. Jamesin mukaan hänet raiskattiin Brasiliassa 26 vuotta sitten ja hän kertoi tapahtuneesta entiselle pomolleen. Varietyn mukaan James kertoi oikeudessa, että Heard varasti hänen kokemuksensa ja esitti sen omanaan.

– Hän viittasi suoraan väkivaltaiseen raiskaukseen, joka sattui minulle 26 vuotta sitten ja väänsi sen omaksi tarinakseen ja käytti sitä omiin tarkoituksiinsa, James totesi.

Depp on kiistänyt olleensa väkivaltainen puolisoaan kohtaan.

James vakuutti oikeudessa, ettei kukaan yrittänyt vaikuttaa hänen todistukseensa ja ettei Depp ollut painostanut tai vaatinut häneltä sitä.

– Minä olen täällä omien syideni vuoksi. Olen seksuaalisesta väkivallasta selviytyjä ja on todella, todella vakavaa väittää niin, jos et itse ole ja minä olen. Olen täällä, koska minä olen loukkaantunut, James kertoi oikeudessa Varietyn mukaan.

The Mirrorin mukaan James väittää saaneensa tietää Heardin kertomuksesta oikeusasiakirjoista. Hän kertoi todistuksessaan, että hänelle lähetettiin oikeudenkäyntiin liittyviä asiakirjoja, joista kävi ilmi Heardin kertomia yksityiskohtia.

– Kun tutkin asiakirjoja, minun totaaliseksi shokiksi ja tyrmistykseksi huomasin, että neiti Heard oli todella varastanut hänelle kertomani tarinan seksuaalisesta väkivallasta ja vääntänyt sen omakseen hyötyäkseen siitä, James totesi Mirrorin mukaan.

– Tämä tietysti aiheutti minulle valtavaa stressiä ja raivoa, että hän kehtaisi yrittää käyttää minun elämäni kammottavinta kokemusta omanaan, hän jatkoi.

Heard saapui keskiviikkona oikeustalolle Lontoossa.

Vuosina 2012–2015 Heardin assistenttina työskennellyt James kertoi oikeudessa myös, että hänen esimiehensä nautti usein runsaasti viiniä ja lähetteli humalassa hänelle loukkaavia tekstiviestejä aamuyöllä. Hän myös väitti Heardin järjestäneen hotellissa juhlat sen jälkeen ajauduttuaan riitoihin Deppin kanssa.

Oikeudessa kuultiin aiemmin tällä viikolla myös Johnny Deppin entisen assistentin, Stephen Deutersin todistus. Deutersin mukaan Heard oli ”sosiopaatti”, joka alisti Deppin ”vuosia jatkuneeseen hyväksikäyttöön” toisin kuin julkisuudessa esitettiin.

– Tiesin, että Heard oli suhteessa se hyväksikäyttäjä, ja olin kauhistunut siitä, että hän käyttäytyi sillä tavalla, Deuters sanoi.

Deuters kiisti Deppin olleen väkivaltainen puolisoaan kohtaan.

– Heard ei koskaan maininnut mitään mistään fyysisestä pahoinpitelystä enkä ikinä nähnyt hänessä pahoinpitelyn jälkiä, Deuters kertoi lausunnossaan maanantaina.

Amber Heardin ja Johnny Deppin ero on ollut myrskyisä. Pari ehti olla naimisissa parin vuoden ajan.

Amber Heard ja Johnny Depp avioituivat vuonna 2015, mutta vain 15 kuukautta myöhemmin Heard jätti avioerohakemuksen. Molemmat osapuolet ovat syyttäneet toisiaan väkivallasta ja salasuhteista.

Vuonna 2017 pariskunta sopi avioeronsa oikeussalien ulkopuolella, ja Heard lahjoittierosta saamansa 7 miljoonan sovittelurahat hyväntekeväisyyteen.

Heardia kuullaan oikeudenkäynnissä News Group Newspaperin todistajana – häntä ei siis syytetä mistään.

Depp on kuitenkin haastanut myös Heardin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Heardia koskeva syyte käsitellään myöhemmin Yhdysvalloissa, ja se on täysin erillinen The Sun -lehden oikeusjutusta.

Heard on syyttänyt ex-puolisoaan väkivallasta.

Heard on aiemmin väittänyt, että Depp pahoinpiteli häntä toistuvasti. Mirrorin ja Peoplen mukaan Heard on kertonut oikeuden dokumenteissa, että Deppistä tuli ”hirviö” ollessaan päihtynyt ja alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena Depp löi, pahoinpiteli ja kuristi ex-vaimoaan.

Oikeuden dokumenteissa väitetään myös, että Depp oli riitaisan liittonsa aikana raitistumassa ja pääsemässä eroon huumeista, mutta Heard yllytti häntä juomaan sen sijaan, että olisi tukenut tähden raitistumisyritystä.

Depp on myös väittänyt joutuneensa väkivallan uhriksi. Näyttelijä on väittänyt Heardin polttaneen hänen kasvojaan palavalla savukkeella. Deppin mukaan Heard myös heitti häntä vodkapullolla, jolloin hänen sormensa kärjestä irtosi pala, Vanity Fair kertoo. Heardin mukaan Depp aiheutti itse haverin.

The Sun -lehden oikeusjutun on arvioitu kestävän noin kolme viikkoa, josta takana on reilu viikko.