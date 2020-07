Naya Riveran kuolema musersi ex-puolison totaalisesti – ei usko pystyvänsä huolehtimaan parin pojasta yksin

Riveran ex-puoliso Ryan Dorsey on painajaismaisessa tilanteessa.

Naya Riveran ex-puoliso Ryan Dorsey yrittää yhä toipua näyttelijätähden kuolemasta, kertoo People.

Lähteiden mukaan 36-vuotias Dorsey ei usko pystyvänsä kasvattamaan parin 4-vuotiasta Josey-poikaa yksin.

– Hän on hädin tuskin nukkunut. Se on painajaismaista. Vaikka hän ei ollut yhdessä Nayan kanssa, kyseessä on Joseyn äiti. Josey tarvitsee äitiään, lähde kertoi People-lehdelle.

– Ryan ei voi kuvitella kasvattavansa Joseyta ilman Nayaa. Se on musertava tilanne.

Ryan Dorseyn kerrotaan olevan murtunut näyttelijätähden kuolemasta.

Glee -tv-sarjasta julkisuuteen ponnahtaneen Riveran ruumis löydettiin maanantaina Etelä-Kaliforniassa sijaitsevasta Piru-järvestä.

Rivera katosi oltuaan veneilemässä ja uimassa 4-vuotiaan poikansa kanssa. Poika löytyi yksin veneestä nukkumasta.

Riveran pojan viranomaisille antaman lausunnon mukaan näyttelijä auttoi poikansa vedestä veneeseen ja katosi sitten itse pinnan alle.

Riveran ja Dorseyn Josey-poika syntyi vuonna 2015. Pari erosi kolme vuotta myöhemmin. Rivera oli hakenut eroa jo vuonna 2016, mutta pari selvitti välinsä ja pysyi yhdessä.

Naya Riveran kuvattuna poikansa Joseyn kanssa vuonna 2019.

Riveran perhe julkaisi tiistaina lausunnon näyttelijätähden kuolemasta. Lausunnossa perhe kiittää saamastaan tuesta.

– Olemme niin kiitollisia saamastamme rakkaudesta ja rukouksista Nayan, Joseyn, ja perheemme puolesta, perhe kiittelee lausunnossa.

– Vaikka suremme kauniin legendamme menetystä, olemme siunattuja saadessamme kunnioittaa hänen ikuista perintöään ja magneettista sieluaan. Naya oli mahtavan lahjakas, mutta hän oli vielä mahtavampi ihminen, äiti, tytär, ja sisko.

Näyttelijä Naya Rivera tunnetaan Glee -suosikkisarjasta.

Perhe myös kiitti viranomaisia, jotka etsivät kadonnutta näyttelijätähteä Piru-järvellä useiden päivien ajan.

– Me olemme loputtoman kiitollisia sille sankarittarelle joka löysi hänet. Taivas sai meidän eloisan enkelimme, perheen lausunnossa kerrotaan.

Lausunnon julkaisi Riveran edustaja Gladys Gonzalez surevan perheen puolesta, raportoi Deadline.

Näyttelijää jäävät kaipaamaan Josey-pojan lisäksi vanhemmat Yolanda ja George Rivera, veli Mychal, ja sisko Nickayla.