Miehen puolikkaat -tähti taistelee elämästään: kytketty hengityskoneeseen, toipumisesta ei ole varmuutta

Miehen puolikkaat -tv-sarjasta tunnettu näyttelijä Conchata Ferrell, 77, taistelee elämästään saatuaan sydänkohtauksen.

Ferrell on hengityskoneessa ja dialyysihoidossa, mutta hänen tilansa on vakaa, kertoo TMZ. Lehden mukaan näyttelijä on osittain tajuissaan ja käsittää missä on, mutta ei pysty puhumaan tai kommunikoimaan.

Conchata Ferrelin aviomies Arnie Anderson vahvistaa TMZ:lle, että Ferrell oli joutunut sairaalahoitoon jo toukokuussa. Muutaman päivän sairaalaan tulonsa jälkeen hän sai sydänkohtauksen ja hänen sydämensä pysähtyi yhtäkkiä kymmeneksi minuutiksi.

TMZ:n mukaan Ferrellin sairaalaan joutumisen taustalla on joulu-tammikuussa sairastettu virusperäinen tauti.

Arnie Anderson kertoo, ettei ole päässyt vierailemaan vaimonsa luona koronaviruspandemian takia. Aviomiehen mukaan näyttelijätähden tulevaisuus on epävarma ja toipuminen tulee kestämään pitkään. TMZ:n mukaan Conchata Ferrell ei kuitenkaan sairasta koronaa.

– Se on kaikki neurologista. Emme voi tehdä mitään nopeuttaaksemme prosessia. Toivomme parasta, Arnie Anderson kertoo TMZ:lle.

Miehen puolikkaat, Alkuperäiseltä nimeltään Two and a Half Men, on amerikkalainen menestyskomedia, joka alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2003. Sarjan suosio kantoi 12 tuotantokauden verran, ja viimeinen jakso esitettiin vuonna 2015.

Sarja erottui tyypillisestä tv-tarjonnasta roisilla huumorillaan ja värikkäillä juonenkäänteillään. Conchata Ferrell näytteli suosikkisarjassa sarkastista taloudenhoitajaa Bertaa.

Ferrell aloitti uransa näyttelijänä jo 70-luvun alussa. Rooli Bertana oli kirsikka kakun päälle, ja Miehen puolikkaiden jälkeen hän on tehnyt vain muutamia pieniä tv-sarjarooleja.

Tv-sarjan tunnetuin tähti oli Charlie Sheen, jonka oma elämä on ollut vähintään yhtä skandaalinkäryistä kuin hänen näyttelemänsä Charlie Harperin.

Sarjassa Charlien veli Alan ja hänen poikansa Jake muuttavat Charlien luokse. Eronnut Alan yrittää sovittaa arkeaan juopottelevan ja naisia kaatavan Charlien elämään.