Justin Bieberin vasta 1-vuotias pikkusisko liittyi Instagramiin – maailmankuulu taapero haali hetkessä valtavan määrän seuraajia

Bay Bieber lienee yksi Instagramin seuratuimmista taaperoista kuuluisan isoveljensä ansiosta.

Poptähti Justin Bieberin, 26, nuorin sisko Bay Bieber on liittynyt hiljattain Instagramiin. Hän lienee yksi maailman nuorimmista sometähdistä, sillä vasta 1-vuotiaalla Baylla on sosiaalisen median palvelussa jo lähemmäs puoli miljoonaa seuraajaa.

Tiliä ylläpitää Bayn puolesta hänen vanhempansa Jeremy ja Chelsey Bieber. Jeremy on myös Justinin isä.

Tilillä vanhemmat ovat jakaneet suloisia hetkiä pienen Bieberin arjesta.

– Jos rakastat söpöjä vauvoja, olet oikealla sivulla! profiilin esittelyssä kerrotaan.

Justin Bieberin isä Jeremy avioitui tyttöystävänsä Chelseyn kanssa, kun pariskunta odotti ensimmäistä yhteistä lastaan.

Bieberillä on Bayn lisäksi myös kaksi nuorempaa sisarusta: Jaxon, 8, ja Jazmyn, 10. Jeremy-isä on saanut lapsia kolmen eri kumppanin kanssa, ja Bieber on lapsista vanhin.

Bayn tilillä on julkaistu yhteiskuva myös maailmankuulun isoveljen kanssa. Kuvassa kaksikko nauttii makoisista päiväunista sohvalla.

Kun katsoo tarkkaan, Justinissa ja Bayssa voi havaita yhdennäköisyyttä.

– Rakas sisar, sinusta kasvaa itsevarma, vahva, kiltti, myötätuntoinen voimakas nainen! Seuraan mielenkiinnolla kasvuasi uskomattomaksi naiseksi, mikä on määrätty kohtalosi, Justin kirjoitti pikkusiskostaan erääseen päivitykseensä.

Justin Bieber nousi kuuluisuuteen vuonna 2008 hitillään One Less Lonely Girl ollessaan vasta 14-vuotias. Hän on julkaissut lukuisia listahittejä, joista tunnetuimpia ovat muun muassa Baby, Boyfriend sekä What Do You Mean. Hän on naimisissa malli Hailey Bieberin (o.s. Baldwin) kanssa.

Vuosien varrella Bieber on puhunut avoimesti päihdeongelmistaan sekä julkisuuden ja lapsitähteyden mukanaan tuomista paineista.