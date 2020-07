Apu: Raptähti Redrama oli alkoholisti jo 23-vuotiaana – lopulta ulosotossa oli yli 100 000 euroa ja kodista tuli häätö

Redrama eli Lasse Mellberg on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana paljon.

Redrama kertoo Apu-lehden haastattelussa siitä, miten hän raitistui ja millainen suhde hänellä sitä ennen oli alkoholiin.

Rapartisti Redrama paljastaa tuoreessa Apu-lehdessä kymmenen viime vuoden olleen hänelle äärimmäisen vaikeaa aikaa. Hän on kamppaillut alkoholismin kanssa ja sairastunut vakavasti.

Redrama, oikealta nimeltään Lasse Mellberg kertoi jo keväällä Facebookissa, että hän sairastui vakavasti vajaat viisi vuotta sitten. Pitkiän selvittelyn päätteeksi hänellä todettiin aluksi masennus, burnout ja paniikkihäiriö. Myöhemmin diagnoosiksi tuli Lymen tauti eli borrelioosi.

Apu-lehden haastattelussa räppäri kertoo, että hänellä oli vaikeaa jo ennen sairastumista. Hän kamppaili alkoholiongelman kanssa, joka sai alkunsa jo teini-iässä.

– Join humalahakuisesti jo teininä. Parikymppisenä alkoi mennä entistä lujempaa, ja 23-vuotiaana oli kehittynyt jo jonkinlainen alkoholismi. Viina oli tapa turruttaa tunteita, sillä olen erityisherkkä, hän kertoo lehdelle.

Välillä Redrama onnistui olemaan pitkiäkin aikoja juomatta, mutta sitten iski jälleen uusi ryyppyputki. Juominen aiheutti taloudellisia vaikeuksia ja muita haasteita. Lopulta muusikolla oli valtavat velat ja hän menetti kotinsa.

– Pahimpana hetkenä ulosotossa oli satatuhatta ja kuukausien vuokrat maksamatta. Häätökirje oli jo tullut, enkä lopulta pystynyt enää kuvittelemaan jatkoa, hän kertoo Avulle.

Redrama vuonna 2006 Emma-gaalassa.

Redrama kertoi alkoholismistaan myös vuonna 2015 Mari Sainion Parempi elämä – 15 tarinaa hyvinvoinnista -kirjassa. Kesällä 2010 hän oli niin huonossa kunnossa, että joutui elämänsä ensimmäisen kerran perumaan keikan. Morkkis ajoi hänet entistä syvemmälle ja hän joi kaikki rahansa. Viimeisillä senteillä Redrama yritti ostaa kaupasta olutta aamukuudelta. Hän oli tuolloin Antabus-lääkekuurilla, mutta joi silti.

Velat, kodin menettäminen ja pohjalle joutuminen olivat Redramalle käännekohta. Apu-lehden mukaan hän raitistui kymmenen vuotta sitten samoihin aikoihin, kun hänen veljensä kuoli.

Viisi vuotta myöhemmin hän alkoi sairastella vakavasti. Redrama kertoi Facebookissa julkaisemallaan videolla huhtikuussa, että kaikki alkoi vuonna 2015, kun hän oli koko ajan väsynyt. Vaikka häntä väsytti, ei hän kyennyt nukkumaan. Univaikeudet menivät Redraman mukaan niin pahoiksi, ettei hän välillä nukkunut silmällistäkään puoleentoista kuukauteen.

Myös ruokahalu katosi ja ruoka piti pakottaa alas. Räppäri oksenteli jatkuvasti ja pian alkoi lääkärikierre. Mitään ei kuitenkaan löytynyt.

Lopulta Redrama sai masennusdiagnoosin, alkoi juosta psykiatrin vastaanotolla ja sai lääkkeet. Nekään eivät kuitenkaan auttaneet.

– Kaikkea kokeiltiin, mutta niistä oli vain pikkuisen apua. Menin pahemmaksi. Tuli uusia oireita. Muutuin aggressiiviseksi. Mieli ei toiminut. Lyhytmuisti pätki. Saatoin puhua tyttöystävälleni jostain asiasta ja puoli tuntia myöhemmin kerroin saman tarinan, Redrama muisteli videollaan.

Redrama esiintyi Snoop Doggin lämmittelijänä Helsingin jäähallissa Conscious Youths -kokoonpanon kanssa.

Kaksi vuotta sitten Redrama sai lopulta diagnoosin. Hän sairasti vuosien ajan tietämättään punkin puremasta aiheutunutta borrelioosia, joka oli pitkittynyt ja kroonistunut Lymen taudiksi. Myös muun muassa laulaja Avril Lavigne on kertonut sairastavansa tautia.

Redrama kertoi Facebookissa, ettei hän pitkään aikaan kyennyt luomaan uutta musiikkia. Nyt hän on kuitenkin pystynyt palaamaan hiljalleen työelämään. Hänet on myös nähty Voice of Finland -sarjassa viime vuosina.

– Tuotanto ja muut tuomarit ovat tietäneet, missä menen. Olemme keskustelleet, voinko jatkaa työssäni vai olenko siihen liian sairas, räppäri kertoi videollaan.

– Olen tehnyt Voicen lisäksi muutaman keikankin, mutta niiden jälkeen olen joutunut viettämään vuodelevossa pitkän ajan.

Redrama kertoo Apu-lehdessä, että hän sai Lymen taudin oireet kuriin vihdoin hakeuduttuaan hoitoon erityisklinikalle Saksaan viime vuonna .