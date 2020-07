Katie Price kertoo Instagramissa Harvey-poikansa joutuneen teho-osastolle.

Ex-glamourmalli Katie Pricen poika Harvey Price kiidätettiin sunnuntaina sairaalaan. Harveyllä oli vaikeuksia hengittää ja hänellä oli kohonnut riski elinhäiriöille, kertoo Mirror.

Katie Price kertoo Instagramissa Harveyn joutuneen teho-osastolle. Ex-malli myös kiittää sairaalahenkilökuntaa nopeasta toiminnasta.

– Voin vahvistaa että Harvey on teho-osastolla ja parhaimmissa käsissä. Haluaisin kiittää ambulanssipalveluja ja sairaalahenkilökuntaa nopeasta reagoinnista, Price kirjoittaa Instagram julkaisussaan.

Katie Pricen kuuluisat ystävät kiiruhtivat tukemaan kohukaunotarta ja hänen Harvey-poikaansa.

– Ajattelen sinua, Strictly Come Dancing -tv-sarjan tähti Michelle Visage kirjoitti.

– Lähetän rakkautta ja toiveita, brittiläinen YouTube-tähti Ben Phillips kommentoi.

Seuraajien lisäksi myös Harveyn sisarukset lähettivät veljelleen rakastavia tukiviestejä.

– Rakastan sinua isoveli, Harveyn 15-vuotias velipuoli Junior André kirjoitti kommenttikentässä.

– Rakastan sinua niin paljon Harv, 13-vuotias siskopuoli Princess André kommentoi.

Katie Price kuvattuna lastensa Princessin, Harveyn, ja Juniorin kanssa.

Junior ja Princess ovat Katie Pricen ja laulaja Peter Andrén lapsia. Harveyn isä on jalkapalloilija Dwight Yorke.

Katie Pricen edustaja kertoi lisätietoja Harvey-pojan terveydentilasta The Sun -lehdelle. Edustajan mukaan tilanne on vakava.

– Hänen tilansa on hyvin vaarallinen ja Katie on kauhuissaan. Hänellä on 42 astetta kuumetta ja hänellä on vaikeuksia hengittää, edustaja kertoo The Sunille.

– Yksi hänen sairauksistaan on adrenaliinihäiriö, joka voi aiheuttaa häiriöitä hänen elimilleen, ja se on hyvin vaarallinen.

Katie Pricen Harvey-pojalla on harvinainen geneettinen oireyhtymä.

Tämä on Harveyn toinen sairaalakäynti muutaman viikon sisällä. Viimeksi Harvey vietiin ambulanssilla sairaalaan Princess-siskopuolensa syntymäpäiväjuhlista.

– Harvey on viety paikalliseen sairaalaan testeihin. Hän ei voinut hyvin eilen ja tänään hän näytti oireita, jotka vaativat välitöntä lääketieteellistä huomiota. Katie tunnisti merkit ja tiesi milloin soittaa ambulanssin, Katie Pricen edustaja kertoi The Sunille tuolloin.

The Sunin mukaan 18-vuotias Harvey kärsii Prader-Willin oireyhtymästä, joka aiheuttaa muun muassa painonnousua ja käytösongelmia.

Harvinaiseen geneettiseen oireyhtymään liittyy myös lievä tai keskivaikea kehitysvammaisuus. Harveylla on autismikirjon häiriö ja hän on osittain sokea.