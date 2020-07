Lehtiväite: Kanye West jättäytyi pois presidenttikisasta – kampanja kesti 11 päivää

Lehtitietojen mukaan Kanye West on kuluneiden viikkojen aikana koonnut 180 hengen tiimin ympärilleen presidentinvaalikampanjaa varten.

Amerikkalaisräppäri Kanye West, 43, on tuoreiden väitteiden mukaan päättänyt jättäytyä pois Yhdysvaltojen presidenttikisasta, uutisoi New York Magazine.

Asian lehdelle kertoi vaaliasiantuntija Steve Kremer, joka oli palkattu Westin vaalikampanjaan.

– Hän on poissa pelistä, Kremer totesi lehdelle sen jälkeen, kun Westin vaalikampanjan tiedotus kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin Westin kampanjan jatkosta.

Kanye West ei ole itse julkisesti kommentoinut väitteitä. Kremer väittää, että supertähden vaalikampanja tiedottaa asiasta myöhemmin ja peruu koko kampanjan.

– Minulla ei ole mitään hyvää tai pahaa sanottavaa Kanyesta... Jokainen presidenttiehdokas, joka on ehdolla ensimmäistä kertaa, käy läpi nämä töyssyt, Kremer lisäsi.

Lehden tietojen mukaan Kanye West on ehtinyt koota taakseen 180 hengen kampanjatiimin.

West kertoi heinäkuun 4. päivä eli Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä asettuvansa ehdolle maan presidentiksi.

– Pyrin Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. #2020VISION, West twiittasi.

Jos hän on päättänyt jättää kisan kesken, Westin kampanja kesti kokonaisuudessaan 11 päivää.

Lehtiväitteiden mukaan Kanyen lähipiiri väittää, että räppäri on tehnyt päätöksensä lähteä mukaan Yhdysvaltojen presidentinvaalikisaan maanisessa tilassa.

People-lehden lähteen mukaan Kanye Westillä on meneillään maaninen vaihe. Kanye West on aiemmin kertonut kärsineensä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, ja nyt hänen tilansa on huonontunut, lähde väittää.

Myös yhdysvaltalainen viihdesivusto TMZ on uutisoinut asiasta. TMZ kirjoittaa, että kaksisuuntainen mielialahäiriö on viime aikoina vaikuttanut Westin päätöksentekokykyyn ja joihinkin asioihin, joista hän on julkisuudessa puhunut.

TMZ:n lähteiden mukaan räppäri kärsii noin kerran vuodessa vakavasta kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvästä vaiheesta.

West on aiemmin kertonut, että hän pyrkisi presidentiksi republikaanien riveistä, ellei Trump olisi hänen tiellään. Sen vuoksi hän pyrki presidentiksi sitoutumattomana ehdokkaana. Hänen näkyväksi tukijakseen on tähän mennessä asettunut miljardöörijohtaja Elon Musk.