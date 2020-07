Niko Ranta-aho julkaisi läheisen kuvan Stefan Thermanin kanssa – moitti vain hieman aiemmin ”entistä ystäväänsä” Sofia Belórfin tapailusta

Niko Ranta-aho on myöntänyt suurimman osan Katiska-vyyhdin syytteistä ja hänelle vaaditaan pitkää vankeustuomiota.

Niko Ranta-aho ja Stefan Therman poseeraavat Instagramissa yhteiskuvassa. Therman on viihtynyt viime aikoina Ranta-ahon ex-puoliso Sofia Belórfin kanssa.

Katiska-huumevyyhdissä syytettynä oleva Niko Ranta-aho pääsi kesäkuussa vapaaksi pitkän tutkintavankeuden päätteeksi. Ranta-aho vietti tutkintavankeudessa yli vuoden ja kertoi olevansa hyvin iloinen vapautuspäätöksestään.

Ranta-aho on julkaissut sosiaalisessa mediassa ahkerasti kuvia elämästään vapaana ja keskiviikkoaamuna hän paljasti Instagramissa tavanneensa Stefan Thermanin. Martina Aitolehdestä huhtikuussa eronnut Therman on kuluneen kevään ja kesän aikana viihtynyt yhdessä Ranta-ahon ex-kumppani Sofia Belórfin kanssa.

Ystävysten välit vaikuttavat olevan kunnossa suhdesopasta huolimatta, sillä Ranta-ahon keskiviikkoisessa Instagram-päivityksessä he poseeraavat hymyillen ja toisistaan kiinni pidelleen.

– Aamuvichyt, Ranta-aho toteaa kuvan yhteydessä.

Myös Therman julkaisi saman kuvan oman Instagram-tilinsä Tarina-osiossa. Hän pohtii kuvan yhteydessä, olisiko seuraavaksi vuorossa wingsit eli kanansiivet.

Tieto Thermanin ja Belórfin suhteesta tavoitti keväällä myös tutkintavankeudessa istuneen Ranta-ahon, joka paljasti vapauduttuaan keskustelleensa asiasta Aitolehden kanssa.

Ranta-aho kertoi kuukausi sitten Radio Rockin haastattelussa, että hän aikoi kohdata Thermanin vapaaksi päästyään ja ottaa asian tämän kanssa puheeksi. Ranta-aho sanoi, ettei kanna kaunaa Belórfille, mutta myönsi olevansa pettynyt ystävänään pitämänsä Thermanin toimintaan.

– Toivon pelkkää hyvää hänelle (Belórfille). Ymmärrän, että hänelläkin on varmasti ollut vaikeita hetkiä. Mediahommat ja kaikki niskassa. Hän on tehnyt tällaisen ratkaisun. Ehkä enemmän voisin puhua tosta entisestä ystävästäni. Ehkä häntä kohtaan on vähän erilaisia tunteita sitten, Ranta-aho totesi ja vahvisti, että viittaa puheillaan juuri Thermaniin.

– Kyllähän keskustelu tullaan jossain vaiheessa käymään. On asioita, jotka pitää keskustella ja silloin ne keskustellaan. Eihän noita asioita haudata ja unohdeta. Kyllähän asiat pitää keskustella ja käydä läpi. Ollaan aikuisia ihmisiä, Ranta-aho pohti.

Sofia Belórf ja Stefan Therman ovat julkaisseet tänä keväänä sosiaalisessa mediassa runsaasti yhteisiä päivityksiä. Kaksikko muun muassa matkusti yhdessä Monte Carloon kesäkuussa.

Entinen Miss Helsinki Katrie Daler puolestaan kertoi IS:lle kesäkuussa viihtyvänsä Niko Ranta-ahon seurassa. Dalerin mukaan kaksikko oli ollut viisi vuotta ystäviä, mutta alkoi tänä kesänä tapailemaan toisiaan romanttisessa mielessä.

– Niko halusi vapauduttuaan tukeutua muhun, kun olemme tunteneet pitkään. Koen, että olen juuri sellainen tasapainoinen ihminen, jollaista Niko tarvitsee, Daler kertoi IS:lle.

– Tulemme todella hyvin juttuun, mutta otamme päivän kerrallaan. Mielenkiinnolla odotan tulevaa, hän jatkoi.

Niko Ranta-aho on Suomen mittapuulla poikkeuksellisen suuren Katista-huumevyyhdin pääsyytetty. Syyttäjä vaatii hänelle 13 vuoden vankeutta raskaista huumerikoksista.

Ranta-aho on aiemmin sanonut hakeneensa huumebisneksestä jännitystä. Hän on tunnustanut valtaosan syytteistä, mutta tutkintavankeudesta vapauduttuaan hän kertoi, ettei hän kadu.

– Tuo on vaikea kysymys, katuminen. Koen, että olen tällä hetkellä paras versio itsestäni pitkän eristämisen jälkeen. Kaikki asiat mitä elämässä on tapahtunut, ovat ajaneet tähän pisteeseen. Jos rupeaisin hirveästi katumaan asioita, joutuisin ehkä katumaan nuoruudestani ja kaikista asioista. En minä ehkä kadu, ehkä on otettu opiksi joistakin asioista, Ranta-aho sanoi aiemmin tänä kesänä.