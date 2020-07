Me Naiset: Lola Odusogan piti lähteä Amerikkaan elämään unelmaa – kaikki menikin pieleen ja pian hän törsäsi rahansa baareihin

Lola Odusoga valittiin Miss Suomeksi 24 vuotta sitten. Hän on sittemmin luonut uran viihteen ja television parissa.

Lola Odusoga kertoo Me Naisille, että hänen piti muuttaa missivuotensa jälkeen Yhdysvaltoihin. Työkontaktit ja asuntokin olivat jo valmiina, mutta suunnitelmat kariutuivat aivan viime hetkellä.

Lola Odusogan elämä mullistui parikymppisenä vuonna 1996, kun hänet valittiin Miss Suomeksi. Odusogan valinta herätti aluksi paljon keskustelua ja kritiikkiäkin. Kun hän sitten sijoittui Miss Universum -kisoissa kolmanneksi, olivat kaikki myytyjä ja Odusogaa ylistettiin vuolaasti.

Odusoga kertoo Me Naisten haastattelussa, miten hän oli suunnitellut muuttavansa Yhdysvaltoihin missivuotensa jälkeen. Hän oli tehnyt paljon töitä unelmansa eteen ja Yhdysvalloissa oli jo valmiina asunto sekä työkontakteja. Kaikki kuitenkin kariutui viime hetkellä.

– Ensimmäisen kerran elämässäni olin laittanut kaikki munat yhteen koriin. Se oli virhe. Olin myynyt sijoitusasuntoni, jonka olin ostanut missivuoteni rahoilla. Olin antanut pois Huvin vuoksi -juontopestini. Lisäksi vaihdoin poikaystäväni uuteen. Olin niin hullaantunut, että sanoin uudelle poikaystävälle, että Amerikkaan lähdetään totta kai yhdessä, Odusoga kertoo Me Naisissa.

Lola Odusoga pärjäsi Miss Universum -kisoissa hyvin ja hänelle oli vähällä aueta kansainvälinen ura Yhdysvalloissa. Kuva vuodelta 1996.

Muutto tyssäsi, kun Odusoga ei yllättäen saanutkaan työlupaa Yhdysvaltoihin. Hän ei päässyt muuttamaan Amerikkaan, putosi tyhjän päälle ja joutui aloittamaan kaiken alusta. Ensimmäistä kertaa elämässään hänellä oli vapaa-aikaa ja hän päätti käyttää osan siitä yöelämässä.

Odusoga kertoo Me Naisille, että hän vietti tuolloin paljon aikaa baareissa ja hänen kaveripiirinsä oli siellä. Juhlimisen seurauksena hän törsäsi rahojaan kovaa vauhtia.

– Kaikki, mitä olin missivuotenani tienannut ja säästänyt, sain kylvettyä parissa vuodessa oletettuun kaveripiiriini. Tarjosin ruokia ja juomia, otin matkoille mukaan. Siitä kaveripiiristä on jäänyt kaksi ihmistä elämääni, Odusoga sanoo lehden haastattelussa

Odusoga kertoo Me Naisille, että myöhemmin kävi ilmi, etteivät hänen kaverinsa olleetkaan kovin luotettavia. Hän tajusi, että tilanteen oli muututtava.

– Kaiken tuon jäljeltä minun piti korjata mainettani, taloutta ja työtilannettani. Parisuhdekaan ei ollut hyvä. Ne olivat elämäni raskaimmat kaksi vuotta.

Odusogan elämä sai uuden suunnan, kun hän tapasi lastensa isän ja ex-puolisonsa Jarkko Wallinkosken. Pari tapasi vuonna 2000 yhteisten ystävien kautta.

– Törmäsimme aina silloin tällöin yhteisten ystävien kautta. Minä olin sinkku, mutta Jarkko seurusteli. Kerran sanoin hänelle, että soittele, kun et enää seurustele, eikä siinä mennytkään kauhean kauan, kun hän soitti, Lola muisteli IS:lle 2012.

Jarkko Wallinkoski ja Lola Odusoga vuonna 2011.

Pari vuotta ensi tapaamisensa jälkeen Odusoga ja Wallinkoski alkoivat seurustella ja häitä vietettiin vuonna 2005. Parin liitto kuitenkin päättyi kymmenen vuoden jälkeen vuonna 2015. Ex-parilla on kaksi lasta, vuonna 2004 syntynyt tytär ja 2006 syntynyt poika.

Odusoga kertoi alkuvuodesta Apu-lehden blogissaan, että avioeronsa myötä hän joutui täysin tyhjän päälle ja joutui aloittamaan jälleen nollasta.

– Olen palannut asuntovelallisesta asuntovelattomaksi vuokralaiseksi. Muutin unelmieni omakotitalosta kaksioon, jossa en omistanut sänkyä, vaan nukuin kaksi vuotta pääosin sohvalla. Sittemmin olen vaihtanut isompaan asuntoon, ja hankkinut myös ihan oikean sängyn, Odusoga kertoi blogissaan.

Odusoga on missiaikojensa jälkeen luonut monipuolisen uran viihteen ja median parissa. Hänet on nähty useissa tv-sarjoissa ja tehnyt töitä mallina. Viime vuosina Odusoga on nähty muun muassa Selviytyjät Suomi-, Suomen kaamein kämppä- ja Tanssi peppu pieneksi -sarjoissa.