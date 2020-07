Anu Sinisalo iloitsee töiden jatkumisesta – yksi asia lastenelokuvan kuvauksissa yllätti näyttelijätähden

Näyttelijät Anu Sinisalo ja Elsa Saisi iloitsevat töiden jatkumisesta hiljaisen kevään jälkeen.

Näyttelijä Anu Sinisalo on saanut huokaista helpotuksesta, kun töitä on alkanut jälleen ilmaantua. Koronan takia työt loppuivat kuin seinään, mutta nyt elokuva-ala on alkanut elpymään ja useiden sarjojen ja elokuvien kuvauksia tehdään täydellä teholla.

– Freelancerille kevään tilanne ei ollut mitenkään poikkeuksellinen, sillä joskus töihin hukkuu ja joskus taas kalenteri ammottaa tyhjyyttään, Sinisalo kertoo.

– Nyt tilanne on parantunut, ja olen oikein tyytyväinen tähän tilanteeseen, hän jatkaa.

Näyttelijätähti on mukana tulevassa Pertsa & Kilu -elokuvassa, jota kuvataan parhaillaan Kotkan ja Haminan seuduilla. Sinisalon mukaan kuvaukset ovat sujuneet mallikkaasti turvavälejä ja hygieniaa noudattaen.

– Uskon kuitenkin, että korona kummittelee vielä kaikkien mielessä, näyttelijä toteaa.

Elokuvan kuvauksissa oli maanantaina lämmin tunnelma.

Sorjonen-rikosdraaman tähti toteaa, että lastenelokuvan tekeminen eroaa merkittävästi muista kuvauksista.

– Kohtauksia on vähemmän ja tahti on leppoisampaa. Tietysti kun paikalla on paljon lapsia, he ovat etusijalla ja heidän viihtyvyys turvataan. Olen yllättynyt siitä, miten rauhalliset leffan kuvaukset voikaan olla, Sinisalo kuvailee.

Sinisalo esittää yhdessä Turkka Mastomäen kanssa Pertsan vanhempia. Mastomäki on Sinisalolle tuttu jo vuosien takaa.

– Olimme kurssikavereita Teatterikorkeakoulussa, joten on ollut hauskaa tehdä duunia yhdessä, Sinisalo kommentoi.

Elokuvassa rooleissa ovat muun muassa Elsa Saisio, Turkka Mastomäki ja Anu Sinisalo.

Sinisalo on urallaan niittänyt menestystä. Hän on voittanut parhaan naisnäyttelijän Venla-palkinnot rooleistaan Helppo elämä ja Sorjonen -sarjoissa. Lisäksi hän on haalinut parhaan naispääosan Jussin roolistaan elokuvassa Ei kiitos.

IS vieraili Pertsa ja Kilu -elokuvan kuvauksissa.

Myös näyttelijä Elsa Saisio nähdään tulevassa Pertsa & Kilu -elokuvassa.

– Minulla on 10-vuotias poika ja 5-vuotias tytär, joten odotan kovasti, että pääsen viemään heidät elokuviin katsoman tulevaa elokuvaa. Enemmän olen ollut mukana sellaisissa elokuvissa, jotka on suunnattu varttuneemmille, Saisio kertoo innostuneena.

Kuvassa Elsa Saisio ja tuottaja Wille Lehtovaara.

Saisio on naimisissa näyttelijä Timo Välisaaren kanssa. Saisiolla on jäänyt perheelleen keväästä lähtien enemmän aikaa, kun näyttelijäntyöt olivat hetken aikaa katkolla.

– Tämä on ollut todella erityistä aikaa, kun elämä rauhoittui. Meillä oli onni, että osasimme ottaa poikkeuksellisesta keväästä kaiken hyvän irti, Saisio toteaa.

Luvassa on myös yhteinen kesäreissu. Saisio kertoo matkustavansa keskiviikkona perheensä kanssa yöjunalla Lappiin ja sieltä Norjaan Jäämeren rannalle.

– Kyseessä on ainutlaatuinen reissu, sillä meistä kukaan ei ole käynyt ikinä niin pohjoisessa, hän kuvailee.

Tuntematon sotilas -elokuvassa Vanhalaa näytellyt Hannes Suominen on yksi elokuvan näyttelijöistä.

Pertsa ja Kilu -elokuvan tarina sijoittuu Kotkaan ja perustuu Väinö Riikkilän nuorisoromaaneihin. Vauhdikas seikkailuelokuva on kertomus ystävyydestä, rohkeudesta ja mielikuvituksen voimasta.

Pääkaksikkoa esittävät Olavi Kiiski ja Oskari Mustikkaniemi.

Pääkaksikkoa esittävät Olavi Kiiski ja Oskari Mustikkaniemi. Elokuvan muissa päärooleissa nähdään Elsa Saisio, Ville Myllyrinne, Anu Sinisalo, Turkka Mastomäki, Hannes Suominen, Mimosa Willamo, Elias Westerberg sekä Joonas Vartia. Elokuvan ohjaajana ja käsikirjoittajana on Taavi Vartia.