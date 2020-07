Naya Rivera on jo kolmas kuollut Glee-tähti – hämärissä olosuhteissa tapahtuneet kuolemat varjostavat suosikkisarjan näyttelijöitä

Riveran menehtyminen ei ole ensimmäinen Glee -sarjan faneja koskettanut tragedia.

Glee -tv-sarjasta julkisuuteen ponnahtaneen näyttelijän Naya Riveran, 33, ruumis löydettiin maanantaina Etelä-Kaliforniassa sijaitsevasta Piru-järvestä.

Rivera katosi keskiviikkona oltuaan veneilemässä ja uimassa 4-vuotiaan poikansa kanssa. Poika löytyi yksin veneestä nukkumasta.

Riveran pojan viranomaisille antaman lausunnon mukaan Rivera auttoi poikansa vedestä veneeseen ja katosi sitten itse pinnan alle.

Kalifornian Venturan piirikunnan sheriffi Bill Ayub vahvisti tiedotustilaisuudessa Naya Riveran ruumiin löytymisen.

– Uskomme, että hän keräsi riittävästi voimia nostaa poikansa veneeseen, mutta hänellä ei ollut energiaa pelastaa itseään, Ayub sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ayub spekuloi, että ainakin osasyynä hukkumiselle saattaisivat olla Piru-järven virtaukset.

Naya Rivera kuvattuna poikansa kanssa vuonna 2019.

Naya Rivera näytteli Glee-suosikkisarjassa cheerleader Santana Lopezia. Riveran kuolema ei ole kuitenkaan ensimmäinen sarjan faneja koskettanut tragedia.

Sarjassa Finn Hudsonia näytellyt Cory Monteith, 31, löydettiin kuolleena kanadalaisesta hotellihuoneesta vuonna 2013.

Kuolinsyyksi todettiin heroiinin ja alkoholin yliannostus. Uutinen järkytti niin katsojia kuin Monteithin näyttelijätovereita. Viidennen kauden kuvausten oli määrä juuri alkaa.

Cory Monteith kuului vuosina 2009–2015 esitetyn Glee-sarjan päänäyttelijöihin. Monteith kirjoitettiin sarjasta ulos siten, että myös hänen roolihahmonsa kuoli.

Cory Monteith ja Lea Michele kuvattuna yhdessä vuonna 2012.

Monteith seurusteli ennen kuolemaansa toisen Glee-tähti Lea Michelen kanssa. Michele on puhunut surustaan avoimesti mediassa.

– Tuntuu siltä kuin olisin menettänyt kaksi ihmistä, Coryn sekä hänen hahmonsa Finn Hudsonin, Michele sanoi Australian TV Weekin haastattelussa.

Kanadalaisen Monteithin kerrotaan kamppailleen päihdeaddiktion kanssa. Los Angelesissa Gleen kuvauksissa mies työskenteli ahkerasti, mutta Vancouverissa vieraillessaan hän usein ajautui alkoholin ja huumeiden pariin.

Sarjan näyttelijät ja tyttöystävä Lea Michele tiesivät Monteithin päihdeongelmasta. Suosikkisarja lopetettiin pian näyttelijätähden kuoleman jälkeen.

– On ollut hemmetin rankkaa joka päivä. Sarjan kirjoittajilla on ollut todella vaikeaa, ja kuvauksissa on ollut vaikea olla. Me valmistaudumme saamaan sarjan päätökseen. Teemme Gleetä vielä yhden vuoden ja se on sitten siinä, tuottaja Ryan Murphy sanoi ennen viimeistä kautta.

Mark Salling teki itsemurhan jäätyään kiinni lapsipornon hallussapidosta.

Gleessä Noah ”Puck” Puckermania näytellyt Mark Salling kuoli vuoden 2018 tammikuussa Los Angelesissa. Kuolinsyy oli hirttäytymisen aiheuttama tukehtuminen.

Viranomaiset löysivät 35-vuotiaan Sallingin ruumiin puistosta läheltä tämän San Fernandon laaksossa sijaitsevaa kotia.

Salling oli myöntänyt syytteet koskien lapsipornon hallussapitoa ja häntä uhkasi 4–7 vuoden vankeusrangaistus.

Sallingin koneelta ja muistitikulta löydettiin yli 50 000 kuvaa alaikäisistä lapsista. Uhreista nuorimmat olivat kolmevuotiaita.

Tuomion myötä näyttelijän olisi pitänyt rekisteröityä seksirikolliseksi ja hän olisi ollut 20 vuotta tarkkailun alaisena. Salling teki kuitenkin itsemurhan ennen tuomion täytäntöönpanoa.

Salling tapaili viime viikolla menehtynyttä Glee-vastanäyttelijäänsä Naya Riveraa vuodesta 2007 vuoteen 2010.

Glee on yhdysvaltalainen televisiosarja, joka saavutti suursuosion myös Suomessa. Tv-sarja kertoo ohiolaisen high schoolin epäsuosituista oppilaista, jotka tavoittelevat unelmiaan koulun showkuorossa. Musikaalia, draamaa ja komediaa yhdistelevää sarjaa esitettiin kuuden tuotantokauden ajan vuosina 2009–2015.