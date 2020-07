Kaisa Liski sairastui vakavasti ja joutui vuodeksi sairauslomalle – nyt hän on tehnyt täyskäännöksen ja avaa pian ravintolan

Kiinteistönvälittäjänä aiemmin työskennellyt Kaisa Liski hyppää elokuussa mukaan ravintolabisnekseen. Uusi ura tarkoittaa myös paluuta työelämään pitkän sairausloman jälkeen.

Kiinteistönvälittäjänä tutuksi tullut Kaisa Liski kertoi Facebook-tilillään maanantaina uudesta aluevaltauksestaan. Liski paljasti avaavansa elokuussa Riihimäelle ravintolan, jossa hän häärää emäntänä yhdessä ystävänsä kanssa. Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

– Ruvetaan emännöimään yhdessä Mari Herstin kanssa ja luvataan tehdä niin hyvää ruokaa, että yksi käyntikerta ei riitä, Liski kirjoittaa Facebookissa.

Liski kertoo Ilta-Sanomille, että Kaisa-ravintolan bisnespuolesta huolehtii hänen puolisonsa ja että hän tulee olemaan töissä ravintolassa yli 30 vuotta ravintola-alalla olleen Herstin ja parin muun työntekijän kanssa.

– Minä tulen kokkaamaan, hääräämään salissa, palvelemaan asiakkaita ja kaikkea mahdollista, Liski kertoo innostuneena.

Ravintolan on tarkoitus tarjoilla terveellistä, laadukasta ja maistuvaa lähiruokaa lounasaikaan sekä paikallisten yritysten työntekijöille että ohikulkijoille. Suunnitelmissa on huomioida myös erityisruokavalioita noudattavat asiakkaat.

Liskin mukaan ravintolassa on tarjolla myös erikoisuuksia: vuohen lihaa, hänen leipomaansa juurileipää lähituottajien jauhoista ja terveysruokaa ilman, että sitä leimataan terveysruoaksi. Mukaan on tarkoitus upottaa myös huumoria, sillä Liski kertoo hänen ja Herstin olevan hyvin hurtin huumorin ystäviä.

– Me vitsailemme tosi ronskistikin ja ravintolassa tulee varmasti kuulumaan naurua. Välillä pelottaa ihan, että mitä sieltä keittiöstä tulee kuulumaan. Huumorimme näkyy myös ruokalistalla, hän sanoo.

Liski ei ole ruoanlaitossa mikään ummikko, sillä hän osallistui vuonna 2015 Master Chef VIP -ohjelmaan ja nappasi kokkaustaidoillaan kisan voiton. Lisäksi hän kertoo työskennelleensä ravintola- ja hotellialalla vuosien ajan.

– Olin viisitoista vuotta alalla töissä ennen kuin aloin kiinteistönvälittäjäksi. Tykkään ihan hulluna ruoanlaitosta. Se on minulle rakas asia, josta saan paljon iloa. Koen myös olevani hyvin taitava siinä.

Ravintolamaailmaan astuminen merkitsee Liskille myös paluuta työelämään pitkän tauon jälkeen. Hän kertoo olleensa sairauslomalla vuoden ajan.

– Vielä joulun alla ei ollut ollenkaan varmaa montako vuotta menee, että pystyn palaamaan takaisin töihin. Tilanne oli tosi paha ja siinä mielessä tässä ollaan erittäin iloisessa asemassa, että ruoan parissa touhuaminen on alkanut tuntumaan sopivalta ja riittävän stressittömältä puuhalta.

– En aio tappaa itseäni työllä tällä kertaa. Se oli nimittäin lähellä viimeksi.

Liskin terveys petti reilu vuosi sitten hurjan työtahdin, pitkittyneen stressin ja unettomuuden seurauksena. Hänen sydämensä alkoi oireilla, kun yöunet jäivät olemattomiksi, hänelle tuli vakava verenkiertohäiriö ja hän menetti lopulta jopa näön osittain toisesta silmästään.

– Olin todella sairas viime kesänä. Minulla on pitkiä pätkiä, etten kunnolla muistakaan mitään, hän sanoo.

Kaisa Liski osallistui Tomi Björkin luotsaamaan Master Chef VIP -ohjelmaan vuonna 2015.

Liskin mukaan hänen läheisensä epäilevät, että hän sairastui todellisuudessa jo paljon aiemmin.

– Minulla oli kaikenlaisia oireita jo vuonna 2018. Helmikuussa 2019 tyttäreni sanoi minulle, että nyt on joku pahasti pielessä. Ennen kuin sairastuin lopullisesti, valvoin neljä kuukautta putkeen. En nukkunut yössä kuin 60–80 minuuttia. Minulla oli mittarit, joilla sitä mitattiin, koska sydämeni alkoi hajoamaan.

– En ole vielä parantunut siitä täysin. Voi mennä viisikin vuotta ennen kuin olen kunnossa. Koen kuitenkin olevani tarpeeksi tikissä palaamaan töihin.

Liski kertoo oppineensa sairastumisestaan valtavasti ja hän suhtautuu nyt työhön täysin uudella tavalla. Aiemmin hän saattoi tehdä jopa 14-tuntisia työpäiviä, mutta koska uusi ravintola on auki vain lounasaikaan, tulee hänellä olemaan selkeät työajat.

– Suhtautumiseni työhön on muuttunut täysin. Koen nykyään, että työtä tehdään, jotta voidaan elää. Ennen se oli toisinpäin: elin tehdäkseni työtä.

– Kun työ menee niin tärkeäksi, että terveydellä ei ole enää mitään väliä, menee homma ihan liian pitkälle. Minullahan meni lopulta nurin koko firma sairastumiseni takia.

Liskin yritys Tavastia LKV Oy asetettiin konkurssiin viime lokakuun lopussa. Käräjäoikeiden mukaan konkurssiin asettamisen taustalla oli yrityksen maksukyvyttömyys.

Liski on ollut kuluneen vuoden aikana esillä myös oikeudenkäyntiensä vuoksi. Liskin entinen työnantaja on vaatinut oikeusteitse häneltä satojen tuhansien eurojen korvauksia ja hänet on tuomittu maksamaan lähes 26 000 euron sakot Riihimäen kaupungille tonttikauppojen seurauksena.

Liski aikoo tällä kertaa tehdä töitä maltillisemmin. Hän on innoissaan ruoanlaitosta ja siitä, että pääsee hääräämään ravintolan keittiössä.

Liski kertoo olevansa kaikesta huolimatta innoissaan uudesta alusta ja siitä, että elämä jatkuu vaikeiden aikojen jälkeen. Hän kertoo oppineensa oman kokemuksen kautta, miten paljon edes yksi kunnollinen ateria päivässä voi auttaa vaikeina hetkinä. Hän toivookin, että voi ravintolansa avulla tarjota sen aterian kiireisille duunareille ja matkalaisille.

– Vaikka litkisit muuten vain kahvia etkä söisi edes aamupalaa, on sillä yhdellä hyvällä aterialla päivässä tosi iso merkitys. Sen avulla voi päästä pitkälle, vaikka muut asiat olisivat pielessä. Yritän olla se, joka voisi tarjota sen maistuvan lounaan ihmisille, hän kiteyttää.