”Heard oli suhteessa se hyväksikäyttäjä” – Oikeudessa todistanut Johnny Deppin entinen assistentti kiistää Deppin olleen väkivaltainen puolisoaan kohtaan

Johnny Deppin entinen assistentti kuvaili Deppin ja Heardin eron olleen ”helpotus”.

Amber Heard oli ”sosiopaattinen”, ”machiavellistinen hallitsija” ja hänen ja Johnny Deppin suhteen ”hyväksikäyttäjä”, väittää Johnny Deppin entinen henkilökohtainen assistentti Stephen Deuters. Hän antoi todistuksensa maanantaina oikeudenkäynnissä, jota Depp käy The Sun -brittilehteä kustantavaa News Group Newspaperia vastaan.

Deuters oli pilkannut Heardia edellä mainituin sanakääntein Deppin ystävälle Paul Bettanylle tekstiviesteissään toukokuussa 2016.

Kirjallisessa todistajanlausunnossaan Deuters väitti, että Heard alisti Deppin ”vuosia jatkuneeseen hyväksikäyttöön”. Hän kertoi olleensa erittäin yllättynyt ja ”raivoissaan”, kun lehdet uutisoivat siitä, että Heard oli vaatinut lähestymiskieltoa Deppille. Heard vaati lähestymiskieltoa sen jälkeen, kun hän oli kertonut oikeudessa Deppin pahoinpidelleen häntä toistuvasti suhteen aikana.

– Tiesin, että Heard oli suhteessa se hyväksikäyttäjä, ja olin kauhistunut siitä, että hän käyttäytyi sillä tavalla, Deuters sanoi.

Amber Heardia kuullaan oikeudenkäynnissä News Group Newspaperin todistajana.

Deuters kuvaili Deppin ja Heardin eron olleen ”helpotus”. Hän oli työskennellyt Deppin assistenttina vuodesta 2004 lähtien, mutta on nykyisin töissä Deppin, Christi Dembrowskyn ja Sam Sarkarin perustamassa elokuvatuotantoyhtiö Infinitun Nihilissä.

– Heard ei koskaan maininnut mitään mistään fyysisestä pahoinpitelystä enkä ikinä nähnyt hänessä pahoinpitelyn jälkiä, Deuters kertoi lausunnossaan maanantaina.

Toukokuussa 2014, kun Deppin väitetään pahoinpidelleen Heardin, Deuters kertoi olleensa pariskunnan kanssa lennolla Bostonista Los Angelesiin. Hän sanoi Heardin puhuneen Deppille aggressiiviseen sävyyn, mutta kertoi, ettei kuullut kaikkea, sillä hänellä itsellään oli kuulokkeet päässä.

Deuters kertoi Deppin yrittäneen leikillisesti ”taputtaa pepulle” Amberia.

– Rouva Heard loukkaantui todella kovasti eleestä, joka oli selvästikin täysin harmiton, Deuters sanoi ja lisäsi Heardin sen jälkeen solvanneen Deppiä ”äärimmäisen epämiellyttävällä tavalla”.

Deuters ja Deppin entinen turvamies päättivät Deutersin mukaan puuttua tilanteeseen, ja Depp vietti loput lennosta vessassa.

– Tämä teema toistui usein heidän suhteessaan, kun Heard solvasi Deppiä: Depp lähti pois tilanteesta, usein kylpyhuoneeseen.

Deutersin mukaan Heard on niin epävakaa ihminen, että hänen seurassaan on parasta yrittää käyttäytyä Heardin haluamalla tavalla ja vain pyytää anteeksi sitä, mitä Heard väittää tapahtuneen.

The Sun lehti kuitenkin väitti vuonna 2018, että kyseisellä yksityislennolla Depp potkaisi ja läpsäisi Heardia ja sen jälkeen simahti lentokoneen vessaan.

Johnny Deppin fani seisoi oikeussalin ulkopuolella maanantaina osoittamassa tukeaan Deppille.

Hollywood-tähdet Amber Heard ja Johnny Depp avioituivat vuonna 2015, mutta vain 15 kuukautta myöhemmin Heard jätti avioerohakemuksen. Molemmat osapuolet ovat syyttäneet toisiaan väkivallasta ja salasuhteista.

Vuonna 2017 pariskunta sopi avioeronsa oikeussalien ulkopuolella, ja erosta saamansa 7 miljoonan sovittelurahat Heard lahjoitti hyväntekeväisyyteen.

Lontoossa tuomioistuimessa käsitellään Deppin jättämää kannetta The Sun -lehden artikkelista, mutta siellä on noussut esille myös Deppin ja Heardin sotkuisen suhteen kiemurat. The Sun -lehti kuvaili vuonna 2018 Deppiä ”vaimonhakkaajaksi” ja väitti, että Depp oli väkivaltainen Amber Heardia kohtaan heidän suhteensa aikana. Depp on kiistänyt väitteet.

Heardia kuullaan oikeudenkäynnissä News Group Newspaperin todistajana – häntä ei siis syytetä mistään.

Depp on kuitenkin haastanut myös Heardin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Heardia koskeva syyte käsitellään Yhdysvalloissa, ja se on täysin erillinen The Sun -lehden oikeusjutusta.

The Sun -lehden oikeusjutun on arvioitu kestävän noin kolme viikkoa. Tällä viikolla ainakin Deppin ex-vaimo Winona Ryder todistaa oikeudessa, ettei Depp ollut koskaan häntä kohtaan väkivaltainen.

Lähteinä Guardian ja BBC.