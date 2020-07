Tasan 7 vuotta sitten Gleen fanit saivat ensimmäisen suru-uutisen – jo kolmas sarjan tähtinäyttelijä löydettiin kuolleena

Cory Monteith kuoli 13. heinäkuuta 2013.

Poliisi kertoi maanantaina löytäneensä Glee-sarjasta julkisuuteen ponnahtaneen näyttelijän Naya Riveran, 33, ruumiin.

Rivera oli viime keskiviikkona ollut uimassa yhdessä 4-vuotiaan poikansa kanssa. Uintireissun aikana hän hukkui Etelä-Kaliforniassa sijaitsevaan Piru-järveen.

Naya Rivera katosi ollessaan veneilemässä poikansa kanssa.

Tasan seitsemän vuotta sitten sarjan fanit saivat ensimmäisen suru-uutisen, kun sarjassa Finn Hudsonia näytellyt Cory Monteith, 31, löytyi kuolleena kanadalaisessa hotellihuoneessa. Monteith oli kotoisin Kanadasta.

Cory Monteith kuului Glee-sarjan päänäyttelijöihin. Glee pyöri televisiossa 2009–2015.

Monteithin kerrottiin kuolleen heroiinin ja alkoholin yliannostukseen. Viranomaisten mukaan ei ollut viitteitä siitä, että Monteithin kuolema olisi ollut itsemurha.

Monteith seurusteli tuolloin toisen Glee-tähden Lea Michelen kanssa.

Monteithin kerrotaan kamppailleen päihdeaddiktion kanssa. Los Angelesissa Gleen kuvauksissa mies työskenteli ahkerasti, mutta Vancouverissa vieraillessaan hän usein ajautui alkoholin ja huumeiden pariin. TMZ kertoi Monteithin kuoleman jälkeen, että Gleen näyttelijät ja tyttöystävä tiesivät Monteithin päihdeongelmasta.

Lea Michele ja Cory Monteith olivat pari niin tv-sarjassa kuin tosielämässä. Monteithin kuoleman jälkeen Micheleä ei nähty julkisuudessa kuukausiin.

Miehen roolihahmo kirjoitettiin sarjasta ulos siten, että myös hänen roolihahmonsa kuoli.

– Tuntuu siltä kuin olisin menettänyt kaksi ihmistä, Coryn sekä hänen hahmonsa Finn Hudsonin. Pidimme sarjan tekijätiimin kanssa muistotilaisuuden Corylle kuvauspaikalla ja kaikki lauloivat ja kertoivat muistojaan Corysta. Tuntui oikeutetulta, että teimme samanlaisen muistotilaisuuden myös Finnistä sarjassa. Se oli hyvin terapeuttista, Michele sanoi Australian TV Weekin haastattelussa ennen kuin Gleen muistojakso esitettiin Yhdysvalloissa.

Fanit toivat kukkia Monteithin muistoksi vancouverilaisen hotellin eteen.

Monteithin kuolema kuitenkin musersi Gleen tekijät.

– On ollut hemmetin rankkaa joka päivä. Sarjan kirjoittajilla on ollut todella vaikeaa, ja kuvauksissa on ollut vaikea olla. Me valmistaudumme saamaan sarjan päätökseen. Teemme Gleetä vielä yhden vuoden ja se on sitten siinä. Viimeisen jakson ja tapahtumien piti pyöriä Coryn ympärillä, tuottaja Ryan Murphy sanoi ennen viimeistä kautta.

Gleessä Noah ”Puck” Puckermania näytellyt Mark Salling puolestaan kuoli tammikuussa 2018 35-vuotiaana. Salling oli myöntänyt syytteet koskien lapsipornon hallussapitoa ja häntä uhkasi 4–7 vuoden vankeusrangaistus. Mies teki kuitenkin itsemurhan ennen tuomiota.