Järvestä löytynyt ruumis tunnistettiin 33-vuotiaaksi Naya Riveraksi – entinen lapsitähti nousi superjulkkikseksi Glee-sarjan myötä

Näyttelijä Naya Rivera lähti Josey-poikansa kanssa veneilemään, eikä koskaan palannut. Vasta 33-vuotiaana hukkuneen tähden elämä oli myllerrystä jo lapsuudesta saakka.

Poliisi löysi kadoksissa olleen Glee-tähti Naya Riveran, 33, hukkuneena maanantaina.

Tähden ruumis löydettiin Piru-nimisestä järvestä lähellä Los Angelesia.

Kalifornian Venturan piirikunnan sheriffit löysivät Riveran 4-vuotiaan pojan yksin veneestä keskiviikkona. Poika nukkui veneessä ja kertoi viranomaisille, että oli ollut äitinsä kanssa uimassa. Pojan kertoman mukaan äiti ei koskaan noussut takaisin veneeseen.

Näyttelijä Naya Rivera löytyi kuolleena 33-vuotiaana.

Viranomaisten mukaan mikään ei viittaa siihen, että tapaukseen liittyisi rikosta, eikä Riverasta löytynyt myöskään merkkejä itsemurhasta.

Traagisen kohtalon kokenut Rivera nousi parrasvaloihin 22-vuotiaana läpimurtoroolistaan huippusuositussa Glee-sarjassa. Tuolloin hänestä tuli tuttu myös suomalaisille katsojille. Sarjassa hän näytteli cheerleader Santana Lopezia.

Sarjaa tehtiin kuusi tuotantokautta ja Rivera sai useita palkintoehdokkuuksia roolisuorituksestaan. Hän voitti muun muassa kaksi ALMA-palkintoa.

Gleen lisäksi hänellä on ollut sivuosia televisiosarjoissa Bel-Airin prinssi, Baywatch ja Smart Guy.

Näyttelijä Naya Riveran, Glee-sarjasta tutun Santana Lopezin, elämä sarjan ulkopuolella ei ole ollut ruusuilla tanssimista.

Naya Riveran lapsuus ja nuoruus olivat yhtä myllerrystä, käy ilmi tähden omaelämäkerrasta. Hän julkaisi syyskuussa 2016 muistelmakirjansa Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up.

Rivera aloitti uransa mainoksissa jo vaippaikäisenä. Omaelämäkerrassaan Rivera kuvaa, kuinka hän joutui jo koulussa kahnauksiin ja tappeluihin ja hänet erotettiin myös kahdesti ennen viidettä luokkaa.

Lukioikäisenä Riveralle kehittyi masennus, koska entinen lapsitähti ei enää saanutkaan rooleja. Riveralle kehittyi myös tuona aikana vakava anoreksia.

18-vuotiaana, selätettyään anoreksian, Rivera pääsi käsiksi lapsena ansaitsemiinsa rahoihin, joilla hän osti vastoin vanhempiensa toiveita rintaimplantit.

Tuhlattuaan säästönsä Riveran oli turvauduttava moniin erilaisiin tarjoilu- ja myyntitöihin. Rivera alkoi työskennellä Hooters-ravintolassa, joka on tunnettu vähäpukeisista naistarjoilijoistaan.

Glee-sarja kertoo ohiolaisen lukion epäsuosituista oppilaista, jotka haluavat toteuttaa unelmiaan koulun showkuorossa.

Nuoruudessaan tähti oli kihloissa hip hop -artisti Big Seanin kanssa. Sen jälkeen hän kuitenkin tapasi tulevan aviomiehensä Ryan Dorseyn. Pari avioitui vuonna 2014 ja helmikuussa 2015 Rivera ilmoitti odottavansa parin esikoislasta. Poika Josey Hollis Dorsey syntyi syyskuussa.

Kirja paljastaa myös muita kipeitä asioita tähden yksityiselämästä: Gleen kuvausten aikana tähti teki abortin, eikä kertonut tapahtuneesta aviomiehelleen.

Rivera ja Dorsey erosivat vuonna 2018. Ero tapahtui riitaisissa merkeissä, sillä vuotta aiemmin Riveraa epäiltiin perheväkivallasta. Riveran aviomies Ryan Dorsey kertoi tuolloin poliiseille, että hänen vaimonsa oli lyönyt häntä pään seudulle ja suuhun pariskunnan ollessa kävelyllä lapsensa kanssa.

Riitaistasta erosta huolimatta pariskunnalla oli Josey-pojan yhteishuoltajuus.

Naya Riveralla on pojastaan ex-miehensä kanssa yhteishuoltajuus.

Rivieran viimeiset hetket ovat toistaiseksi hämärän peitossa. Venturan poliisilaitoksen julkaisemilla videoilla näkyy, miten Rivera suuntaa poikansa kanssa vuokraamalleen veneelle keskiviikkona iltapäivällä.

Yli 100 ihmistä osallistui Riveran etsintöihin. Ylikonstaapeli Kevin Donoghuen mukaan näkyvyys oli heikko alueella, jolta vene löydettiin. Vesi oli löytöpaikassa noin yhdeksän metriä syvää. Pohjassa oli runsaasti kasvistoa.

Myös Dorsey on näyttelijä ja hän on esiintynyt muun muassa tv-sarjoissa Ray Donovan ja Vampyyripäiväkirjat.

Glee-sarjan näyttelijöiden keskuudessa on ennenkin nähty tosielämän traagisia kohtaloita. Sarjassa näytellyt Cory Monteith kuoli yliannostukseen vuonna 2013. Myös näyttelijä Mark Salling kuoli tehtyään itsemurhan vuonna 2018. Sallingia oli syytetty yli 50 000 lapsipornokuvan hallustapidosta.

Ohiolaiseen lukioon sijoittuvassa sarjassa yhdisteltiin musikaalia, komediaa ja draamaa, ja sarjassa vieraili myös useita megatähtiä kuten Sinkkuelämää-sarjasta tuttu Sarah Jessica Parker tai Oscar-voittaja Gwyneth Paltrow.